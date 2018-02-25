2018-02-24T15:57:28+03:00
Спорт

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Прямая онлайн-трансляция 25 февраля 2018 года

В Пхенчхане в воскресенье, 25 февраля, закрывается зимняя Олимпиада 2018 в Пхенчхане. "КП" будет следить за финишем Игр 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сборная России.Сборная России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Зимние Олимпийские Игры 2018 в Пхенчхане будут закрыты в воскресенье, 25 февраля. В последний день пройдут соревнования по трем видам спорта. И в этот день мы узнаем, пройдет ли сборная России под своим флагом на церемонии закрытия Игр. На этих Играх за сборную России выступали 168 спортсменов. Причиной всему стали жесткие санкции со стороны МОК.

"КП" будет рассказывать о главных событиях на церемонии закрытия зимней Олимпиады 2018 года.

Прямая трансляция церемонии закрытия Зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане состоится на Первом канале, начиная с 14:00 по московскому времени.

Закрытие .

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Россия - Германия 25 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча финала Олимпиады 2018 в хоккее в Пхенчхахне
Хоккей, матч Россия - Германия. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч финала турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Директор спортцентра, где воспитывались наши фигуристки – об их победе на Олимпиаде: «Слезы счастья текли у всех: и у девочек, и у тренера, и у зрителей»
Руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал «Комсомолке» - о том, как поддерживали Алину Загитову и Евгению Медведеву на Играх
Новости 24
Глава Минэкономразвития уверен, что кредитный рейтинг России будет расти
Постпред США заявила, что резолюцию СБ ООН принимали слишком долго из-за России
В ситуации с задержанным в Тунисе судном из Новороссийска разбираются российские дипломаты
СБ ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии
Норвегия за три года приняла более 22 тысяч беженцев из Сирии
Акробат сорвался с большой высоты во время выступления цирка Запашного
Американца задержали в Японии за убийство и расчленение девушки
Саакашвили заявил о готовности приехать на Украину для следственных действий
ДТП с автобусом в Египте: девять человек погибли, более 20 пострадали
Посольство России в Великобритании ответило на статью Бориса Джонсона о Крыме
В Египте нашли жреческий некрополь возрастом около 2,5 тысячи лет
Китай выразил протест США после введения санкций за связи с КНДР
Лавров обсудил с главой МИД Швеции вопросы сирийского урегулирования
ЕЦБ ликвидирует латвийский банк из-за коррупционного скандала
Комментатор Губерниев ответил биатлонистам, бойкотировавшим этап Кубка мира в России
Следовавшее из Новороссийска судно задержали в Тунисе
Трамп встретится с арабскими лидерами для примирения их с Катаром
Испанские СМИ обвинили фанатов «Атлетика» в организации беспорядков в Бильбао
В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетах
Эстонцы в знак протеста устроили в автопробег в Латвию за выпивкой