Церемония закрытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Прямая онлайн-трансляция 25 февраля 2018 года

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-24T15:57:28+03:00

В Пхенчхане в воскресенье, 25 февраля, закрывается зимняя Олимпиада 2018 в Пхенчхане. "КП" будет следить за финишем Игр 2018

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Зимние Олимпийские Игры 2018 в Пхенчхане будут закрыты в воскресенье, 25 февраля. В последний день пройдут соревнования по трем видам спорта. И в этот день мы узнаем, пройдет ли сборная России под своим флагом на церемонии закрытия Игр. На этих Играх за сборную России выступали 168 спортсменов. Причиной всему стали жесткие санкции со стороны МОК.

"КП" будет рассказывать о главных событиях на церемонии закрытия зимней Олимпиады 2018 года.

Прямая трансляция церемонии закрытия Зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане состоится на Первом канале, начиная с 14:00 по московскому времени.