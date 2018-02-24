Эксперт: "Украина взяла курс на построение агрессивного государства, которое готовится к боевым действиям с Россией"

24 Февр. 22:46 2018-02-24T23:14:49+03:00

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"Мы должны быть готовы в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Эксперты определяют готовность России к широкомасштабной войне через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии. У Вооруженных сил Украины есть отработанные планы на различные варианты с учетом существующих угроз, и войска готовятся к обороне своей страны", - цитируют Муженко украинские СМИ.

В интернете на это заявление появилось множество шутливых картинок.

"Так проголодались, что уже мечтают в плен попасть", - делают вывод блогеры.

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко в Донецкой областиФото: REUTERS

- Не стоит переводить в шутливое русло подобные заявления, - отметил главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. - У нас под боком находится тоталитарное государство с 40 миллионами населения, чью армию уже несколько лет готовят к войне с Россией инструкторы НАТО. Такая война выгодна Пентагону, который начинает поставлять Украине современное вооружение. Он хоть и не позволяет ей достичь каких-то существенных побед на Донбассе, но ее военнослужащие получают опыт обращения с ним.

- О чем говорит заявление Муженко?

- Украина взяла курс на построение агрессивного государства, которое готовится к боевым действиям с Россией. Это необходимо учитывать в подготовке войск Южного военного округа и Черноморского флота России, а все выпады со стороны вероятного противника парировать на корню.

Отметим, в анкетном листе к офицерам, которые принимали военную присягу Украине в 1991-1992 годах был пункт, на который надо было ответить прямо: "Будете ли вы стрелять в российского военнослужащего, если придется вести войну с Россией". Можно смело говорить о том, что отдельные индивидуумы на Украине готовились к войне с Россией больше 27 лет.

Отметим, что ранее Муженко заявлял об изменении формата операции в Донбассе в связи с вступлением в силу закона о реинтеграции региона. Он говорил, что вместо АТО на Украине начнется новая операция Объединенных сил. При этом украинский генерал отмечал, что его армия не намерена нападать на Россию.

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