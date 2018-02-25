Самые ожидаемые смартфоны этой весны

25 Февр. 15:29 2018-02-25T15:54:34+03:00

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В первые дни весны на барселонском Mobile World Congress почти все ведущие производители смартфонов показывают основные новинки, которые будут определять «ландшафт» мира мобильных устройств в наступившем году.

Сразу предупредим: достоверной информации - ноль. Подробностей о новинках обычно не раскрывают до самого анонса. Метод привлечения внимания практически безотказный. Раньше так поступала Apple, а сейчас – почти все компании. В прессе появляется много утечек, но насколько они реалистичны – сказать сложно.

Вот что можно предположить, исходя из утечек, обтекаемых предварительных заявлений, знаний о корпоративной культуре компаний и уже существующих их модельных рядах.

Apple традиционно игнорирует

Apple – тут все просто: новинок из Купертино на MWC не будет. Компания проводит свои анонсы на собственных мероприятиях, у которых свой график. Конференция WWDC, на которой Apple представляет свои новинки, состоится 4-8 июня. Возможно, на ней увидят свет iPhone SE 2 и iPad X, но это только предположения. Производитель «номер один» в мире по продажам смартфонов может себе позволить игнорирование MWC, но «дух Apple» будет витать и над этой выставкой.

Компания Apple не привезла на выставку громких новинок и как всегда покажет их на собственных презентациях. Тем не менее, поклонников "яблочной" продукции здесь хватает.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое поколение Zenfone

Asus известен игровыми компьютерами и ноутбуками, но фирма делает прекрасные смартфоны – легкие и мощные. Компания в свое время вышла в этот сегмент с некоторым опозданием. Поэтому сейчас Asus активно работает над новинками, создавая действительно интересные модели и предлагая их по весьма щадящим ценам.

Новое поколение Zenfone, которое должны показать на MWC, возможно, получит дизайн с «монобровью», двойные камеры, причем как основные, так и фронтальные. Asus привык удивлять фирменным софтом – например, на предыдущих старших моделях программа для управления камерой может создавать снимки разрешением 48 Мпикс! Вполне вероятно, и в этом году будет показано что-либо оригинальное. Надеемся, что топовая модель получит водозащиту, во всяком случае, большинство конкурентов ее получили уже одно-два поколения тому назад.

На утекших в сеть фотографиях нового ZenFone, он очень похож внешне на Iphone X.

Кроме смартфонов от Asus ждем «умных часов». Модели прошлого года получились очень стильными и удобными благодаря аппаратным кнопкам на корпусе. Дополнительные кнопки упростили управление и придали часам выразительный внешний вид. Бум «носимых устройств» продолжается, поэтому Asus не может оставаться в стороне.

Новый флагман от Samsung

Samsung покажет новый Galaxy топовой серии «S» в первый день выставки. О новинке пока известно мало. Как минимум, это будет эволюционное развитие имеющегося «топа» с более удобным расположением сенсора отпечатков и с переписанным фирменным софтом для камеры. Но вполне возможно, новинка получит двойные камеры, в числе прочего способные поддерживать трехмерное сканирование. 3D в данном случае очень интересно, например, для распознавания лиц, для переноса в виртуальные миры образов небольших физических объектов и, возможно, для задач AR/MR (об этом рассказывали здесь).

Посетители на стенде Samsung.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможно, будут показаны «умные часы», которые Samsung выпускает на платформе Tizen. Благодаря вращающемуся базелю работать с ними очень удобно. Пройдя в развитии несколько поколений, часы Samsung выглядят очень современно, компания представляет их в двух вариантах дизайна: «классик» и «спорт». Что нового тут придумает Samsung, предположить сложно, ее «часы» кажутся идеальными.

И модели Galaxy S, и часы сертифицированы по IP68, то есть переносят погружение в воду. Возможно, компания пойдет дальше и сделает старшие смартфоны противоударными. Во всяком случае, другому корейскому гиганту это удалось.

Huawei шагнет за пределы Китая

Huawei анонсировал премьеру нового флагмана на 27 марта, то есть топовый смартфон серии «Р» на MWC показан, скорее всего, не будет. Однако, компания намерена удивить собравшихся другими решениями. Для этого, заметим, Huawei может не показывать ничего принципиально нового, а просто анонсировать для Европы свои модели и технологии, пока присутствующие на китайском рынке. В частности, аналитики ждут представления платежной системы Huawei Pay в странах Старого света. Эта система бесконтактных платежей уже широко представлена в Поднебесной, но за пределы Китая шагнула только в январе. Приятно: первой страной, с которой началась мировая экспансия Huawei Pay, стала Россия.

Кроме того, от китайского гиганта ждут анонса новых smart-часов и «умных браслетов». У Huawei много и другой интересной периферии для смартфонов, которую до настоящего времени компания официально поставляет только на домашний китайский рынок. Возможно, компания покажет интересные планшеты и ноутбуки – эти устройства у Huawei очень хороши, хотя о них мало кто знает.

Система оплаты Huawei Pay станет доступной в России.

Vivo, Oppo и другие «большие китайцы» тоже могут поступить как Huawei, объявив на MWC о выводе своих интересных продуктов с внутреннего китайского рынка на европейские, и это уже будет интересно! Но вполне могут показать новые прорывные модели, если, конечно, они успели довести свои разработки от прототипов до коммерческих продуктов. Например, Vivo давно демонстрирует смартфон с сенсором отпечатка, расположенным под экраном, но пока лишь в виде прототипа. Когда модель с такой «фишкой» пойдет в серию, это будет фурор. Если, конечно, Vivo не будет обогнан ZTE. Но об этих подробностях можно только гадать.

Флагман от Xiaomi

Xiaomi, возможно, покажет флагманскую модель Mi 7. Новинка должна быть одним из первых в мире смартфонов, построенных на базе новейшего процессора Snapdragon 845. По некоторым заявлениям руководства компании, можно предположить, что новый смартфон будет задействовать принципы искусственного интеллекта и технологии машинного обучения для получения фотографий, а также для других задач, например, при распределении ресурса аккумулятора в зависимости от запущенных приложений.

Фото Xiaomi Mi7, появившееся в сети за пару дней до презентации.

Не флагман от LG

LG делает прекрасные смартфоны, во многом более инновационные, чем у других компаний. Например, именно эта корейская компания сделала топовый смартфон защищенным не только от попадания воды и пыли (сертифицирован по IP68), но и от ударов. LG G6, сертифицированный по MIL STD-810G (подтверждена защита от ударов, вибраций и т.д.), вовсе не выглядит как часть амуниции спасателей, туристов или геологов, а помещен в корпус, вполне соответствующий современному топовому аппарату. Интересно, что компания стала делать противоударные аппараты и в среднем ценовом сегменте, например, в сентябре россиянам стал доступен Q6 с соответствующим сертификатом, в январе анонсирован X4+. В практическом плане защита от механических воздействий – весьма крутая инновация, так как обеспечивает смартфону долговечность. Заметим, что это защита денег, вложенных, как вы помните, возможно, в самый дорогой предмет у абонента.

Смартфон LG G6

Возможно, LG даже не будет упоминать на MWC топовый смартфон этого года – руководство намекнуло, что может даже отказаться от традиции выпуска флагманов каждый год – но ожидают показ нового аппарата в суб-флагманской серии «V». По некоторым данным эта модель получит чип, который обеспечит улучшенные возможности по распознаванию объектов в кадре, то есть очень похожий на аппаратное решение для искусственного интеллекта. Кроме старших моделей от LG на MWC ожидают представления нескольких «народных моделей» в серии «К».

Новые ноутбуки от HP

Hewlett-Packard по традиции покажет на MWC свои мобильные решения. Обычно это бывают не смартфоны, а планшеты и гибридные ноутбуки – эти девайсы можно рассматривать как крупные специализированные смартфоны, работающие под Windows, получившие нестандартную периферию и ориентированные на корпоративное использование. В современном мире компания идет своим путем, рассматривая ноутбук как универсальный центр коммуникаций, в том числе, и голосовых. Корпоративные модели компании получают фирменный софт НР PhoneWise, благодаря которому ноутбук работает «в связке» со смартфоном пользователя. Получается, что с ноутбука можно вести телефонные разговоры по сотовой сети, принимать/отправлять SMS и т.д. Для современного пользователя это приятно и удобно: во-первых, «ноут» привычен для голосового общения – Skype является стандартом в корпоративной среде. Во-вторых, ноутбуки НР получили аудиосистемы Bang&Olufsen, которые выдают чистый звук «на выходе» из динамиков и отсекают посторонний шум «на входе» с микрофонов. На предыдущих MWC компания НР представляла ноутбуки Elite и другие мобильные устройства, предположительно, аналогичная экспозиция будет и в этом году.

Новые “квертифоны” от Blackberry и “народные” Alcatel

Alcatel/Blackberry – сегодня устройства под этими марками выпускает компания TCL – скорее всего, покажет интересные модели смартфонов с аппаратными клавиатурами. В прошлом году TCL выпустила модели в таком «старомодном» дизайне, и они внезапно стали популярными. На январском CES представители компании объявили о намерении выпустить несколько интересных «оклавиатуренных» моделей в этом году, возможно, некоторые из них будут продемонстрированы в Барселоне. Кроме того, аналитики предполагают, что под маркой Alcatel будут показаны несколько интересных массовых бюджетных моделей, но сколько их будет и чем они окажутся интересны – пока не ясно.

"Старомодный" дизайн смартфонов TCL, как ни странно, нашёл своего покупателя.

Испанцы вряд ли удивят

BQ – испанская компания, оставшаяся единственным европейским производителем смартфонов – на барселонской выставке будет представлена обязательно. От компании ожидают анонса аппаратов Aquaris X2 и Aquaris X2 pro, основными «фишками» которых будут двойные основные камеры, хороший баланс основных характеристик и разумная цена.

“Середнячок” с показателями “топа” от ZTE

ZTE покажет свой «ударный смартфон», которым должен стать Blade V9 – массовый аппарат среднего класса, который получит параметры, ранее характерные для топовых устройств. В частности, недорогой V9 будет использовать безрамочный дисплей, который в прошлом году был только у топовых моделей. Вторая особенность, также перекочевавшая с топовых устройств – двойная камера.

Blade V9 получит параметры, ранее характерные для топовых устройств.

Осторожно ожидают анонса топовой модели, которую ZTE выпускает под маркой Axon. Предполагают, что Axon 9 получит четыре камеры – две фронтальные и две основные – мощную «начинку» и, возможно, даже сканер отпечатка под дисплеем.

Упор на картинку от Sony

Sony, возможно, покажет флагманские модели, в которых экран с разрешением 4К будет еще и безрамочным, а соотношение сторон будет модным 18:9. Кроме того, во флагманах ожидают появление двойной камеры, о разрешении сенсоров которой ходят разные слухи.

Ультрабюджет от Nokia

Nokia держит интригу и ничего не сообщает о новинках. Но аналитики ждут как топовой модели с индексом «девять», которая, по слухам, получит двойную камеру с цейссовской оптикой, и ультрабюджетную «единичку».

Обновление от Motorola

Motorola – опять-таки по слухам – презентует обновленную линейку Moto G6. Ожидают демонстрацию трех моделей в этой линейке – базового аппарата, модификации G6 Plus и G6 Play. Скорее всего, смартфоны получат «безрамочный» экран с модным соотношением сторон 18:9, но что еще будет в них интересного, пока неизвестно. Неведомо, будет ли показан флагман серии «Z» или вендор прибережет его «на потом».