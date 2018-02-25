Капитан сборной России Павел Дацюк: Когда в финале Олимпиады счет стал 2:3, у нас перестали биться сердца

СЕГОДНЯ 11:40 2018-02-25T12:20:39+03:00

Наши хоккеисты, выигравшие у немцев в финале Пхенчхана, поделились впечатлениями от победы

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Утро воскресенья 25 февраля стало настоящим праздником для всей России. Наши хоккеисты победили Германию в финале Олимпиады 4:3 и впервые за 26 лет выиграли золотые олимпийские медали. Решающая шайба была заброшена в овертайме молодым 20-летним Кириллом Капризовым из московского ЦСКА. Сам игрок после матча сказал:

- Шайба в овертайме? Гусев здорово отдал, повезло, что попал в ворота, но это уже неважно. Самое главное, что мы выиграли. Когда же третий гол пропустили, то было что-то невероятное. Все ребята - молодцы.

А вот наш капитан Павел Дацюк сказал, что эту игру будут помнить еще очень долго. Настолько напряженной она была:

- Не знаю, как у вас, у нас всех сердце после счета 2:3 просто не билось, оно провалилось. Ребята молодцы и нашли силы, проявили характер и благодаря поддержке выиграли. На душе сейчас много приятного, расслабление. С другой стороны, теперь нужно искать новую мечту. Сегодня был самый запоминающийся матч в моей карьере, он останется в памяти надолго. Спасибо большое всем за поддержку! - приводит слова Дацюка пресс-служба Федерации хоккея России.

Форвард сборной России Иван Телегин тяжело пережил все те 70 минут, что шел золотой матч. Когда он был не на льду, то просто молился на то, чтобы все хорошо закончилось:

- Мы верили друг в друга. Неважно, что там было, главное что мы выиграли. Тяжело пережил эти 70 минут. Сидел на скамейке и молился, чтобы у нас все хорошо получилось.

А вот автор первой шайбы в финальной игре против Германии защитник Вячеслав Войнов сказал, что вся команда чувствовала поддержку болельщиков нашей страны:

- Нужно время, чтобы осознать, что произошло. Тяжелый был финал. Вся страна нас поддерживала, мы это чувствовали. Эмоции незабываемые.

Сергей Калинин, который был удален за 2 минуты до конца игры, поведал о своих ощущениях в интервью порталу Teamrussia.pro:

- Когда удалили, то мыслей никаких не было. Пребывал в шоке. И был очень счастлив, когда ребята сравняли счет. Молодцы! Видел все, словно в замедленном повторе.

- И как в повторе смотрелось?

- Был кипеш на пятаке, и я надеялся, что шайба отскочит и что кто-нибудь ее добьет. Получилось так, что она отскочила к Гусеву и он переправил ее в ворота. На радостях я даже немного травмировал плечо, поэтому и уехал в раздевалку.

Защитник Андрей Зубарев вспомнил главный момент этого финала - когда за 2 минуты до конца игры мы уступали Германии:

- Когда в концовке проигрывали 2:3, в голове крутилось: «Мы не можем этого допустить». А тут еще у нас удаление. Но Бог дал нам медали.