«Бестолковая программа»: Леонид Якубович прошелся по передаче «Поле чудес»

СЕГОДНЯ 12:02 2018-02-25T12:07:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Такого поворота от Леонида Якубовича не ожидал никто. Более 20 лет он ведет программу «Поле чудес» и не раз признавался в интервью, что буквально сросся с ней. Поэтому когда в студии проекта «Сегодня вечером» Якубович заявил, что капитал-шоу программа бестолковая, ведущие очень удивились. При этом постоянный ведущий шоу- долгожителя не шутил, говорил всерьез и кажется, сказал бы еще больше, если его не остановили ведущие Максим Галкин и Юлия Меньшова.

Якубович вспомнил случай, когда участники проекта не могли вспомнить, кто такой Булгаков и что он написал. «XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз! У меня был канонический случай. Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. «Мастер и Маргарита», — говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они мне — «нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова — «нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся ни на шутку», — рассказал Леонид Якубович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Якубович: «Я — второй план, декорация»

Этой осенью Леонид Якубович стал вести еще одно шоу на Первом канале - «Я могу!», где люди демонстрируют уникальные, необычные способности. Один участник делал стрижки топором, другой — носил на голове двухкамерный холодильник, третий — вырезал бензопилой цепь из целого бревна. В общем, поразиться было чему. (подробности)