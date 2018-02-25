2018-02-25T13:16:49+03:00
В мире

Самолет Патрушева не увозил из Аргентины "чемоданы с кокаином"

В Совете Безопасности опровергли "сенсацию" британских СМИ
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Фото чемоданов с наркотиками опубликовала в своем Твиттере министр безопасности Аргентины Патрисия БуллричФото чемоданов с наркотиками опубликовала в своем Твиттере министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич
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Эта детективная история о предотвращении российскими и аргентинскими спецслужбами попадания на европейский рынок 389 кило кокаина появилась в СМИ в пятницу и за выходные обросла подробностями. Как достоверными, так и откровенно фальшивыми.

Известно, что расследование началось с подачи посла России в Аргентине Виктора Коронелли, который сообщил правоохранительным органам о найденных в одной из помещений дипмисии чемоданах с наркотиком.

По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, спецоперацию начали в декабре 2016 года: спецслужбы обеих стран заменили кокаин (на сумму в 50 миллионов евро) на муку и поместили в чемоданы GPS-трекеры. В результате задержано пять человек - имена россиян обнародованы, а некий "мистер К", возглавлявший банду, находится в бегах. Аргентинские СМИ предполагают, что чемоданы в нашем посольстве мог спрятать работавший там бухгалтер Али Абыянов.

А российский МИД следом опроверг сообщения в прессе о том, что для транспортировки наркотиков из Аргентины нелегально использовалась дипломатическая почта.

-Такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но на этом "сенсации" не закончились. Британская газета The Telegraph приплела к спецоперации секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Мол, тот недаром прилетал в декабре в Аргентину.

- Официально целью визита была встреча с президентом Аргентины Маурисио Макри, в ходе которой был подписан меморандум о взаимопонимании. Но у господина Патрушева, который поднялся в КГБ и затем возглавлял ФСБ, была секретная миссия. Российские спецслужбы отправили чемоданы с мукой в Москву на его самолете 9 декабря, - утверждает издание, отмечая, что впоследствии этот "груз" стал приманкой, на которую удалось поймать преступников.

- Эта информация не соответствует действительности. Тем более и названные даты не совпадают с визитом Николая Патрушева, - заявили "Комсомолке" в аппарате Совета Безопасности РФ.

Секретарь Совбеза прилетал в Буэнос-Айрес 5 декабря 2017 года, а 7 декабря вернулся в Москву.

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