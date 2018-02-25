Ирина Салтыкова рассказала о романе с богатым и женатым мужчиной

25 Февр. 13:38 2018-02-25T13:50:57+03:00

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Ирина Салтыкова стала гостьей программы «Секрет на миллион». В беседа с Лерой Кудрявцевой, артистка в очередной раз вспомнила про неудачный брак с Виктором Салтыковым. По словам певицы, супруг неоднократно поднимал на нее руку, а также изменял ей и относился к ней равнодушно. Кроме того, после рождения их дочери он заставил супругу сделать два аборта поскольку не хотел больше детей. Ира тяжело переживала развод и долго не могла прийти в себя.

Она отказывалась заводить нового ухажера, но все изменилось спустя четыре года после расставания с первым супругом. Тогда артистка познакомилась с крайне обеспеченным мужчиной, покорившим ее сердце. Но и в тех отношениях не все было гладко. Оказалось, что поклонник был женат.

«Я не могу назвать имя этого мужчины, но он очень красиво ухаживал. Дарил цветы, огромные букеты, делал сюрпризы. Он был очень обеспеченным, добрым, отзывчивым человеком. Мы встречались шесть лет, но он был женат. С супругой давно не жил, но они не разводились ради детей», — вспомнила Салтыкова.

Пара рассталась из-за глупости, о которой сейчас звезда 90-х жалеет. После этого романа у нее был еще один продолжительный — с обеспеченным мужчиной, который позарился на славу артистки, а не на нее саму. Спустя шесть лет Ирина нашла в себе силы отказаться от этих отношений.

Сейчас сердце певицы не свободно, но она предпочла не называть имя избранника.

«Знаете, я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни», - поделилась артистка.

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Сама Ирина утверждает, что была идеальной хозяйкой, а вот бывший муж с ней не согласился. Обсуждая финансовый вопрос в их семье, они снова не сошлись. По словам артистки, когда они женились, у Виктора ничего не было, а само торжество они справляли на средства ее родителей. Зарабатывать прилично он начал только года через два. (подробности)