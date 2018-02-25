2018-02-25T15:28:12+03:00
В мире

Трамп назвал провалом доклад демократов о своих связях с Россией

И обвинил ФБР в сокрытии заказчика - Хиллари Клинтон
Ася ХОВАНСКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Второй год отбивающийся от обвинений в сговоре с Москвой Дональд Трамп раскритиковал выпущенный демократами меморандум по российскому расследованию.

В нем однопартийцы Хиллари Клинтон, в частности, защищают ФБР и Минюст, которых ранее республиканцы обвинили в предвзятости и нарушениях в деле о связях Трампа с Россией (например, в прослушке его бывшего советника Картера Пейджа). Демократы же доказывают, что на прослушку были основания - мол, «подозрительная деятельность» в 2016 году, в том числе в Москве.

- Меморандум демократов о злоупотреблениях в слежке - это политический и юридический провал. Он только подтверждает все те ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно! ФБР не раскрыло имен клиентов - кампанию Клинтон и Национальный комитет демократической партии. Вау! - оставил как всегда эмоциональную запись в Твиттере президент США.

А составителя этого документа - представителя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа, слившего новость журналистам, - Трамп назвал «плохим парнем».

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