Трамп назвал провалом доклад демократов о своих связях с Россией

25 Февр. 15:25 2018-02-25T15:28:12+03:00

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Второй год отбивающийся от обвинений в сговоре с Москвой Дональд Трамп раскритиковал выпущенный демократами меморандум по российскому расследованию.

В нем однопартийцы Хиллари Клинтон, в частности, защищают ФБР и Минюст, которых ранее республиканцы обвинили в предвзятости и нарушениях в деле о связях Трампа с Россией (например, в прослушке его бывшего советника Картера Пейджа). Демократы же доказывают, что на прослушку были основания - мол, «подозрительная деятельность» в 2016 году, в том числе в Москве.

- Меморандум демократов о злоупотреблениях в слежке - это политический и юридический провал. Он только подтверждает все те ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно! ФБР не раскрыло имен клиентов - кампанию Клинтон и Национальный комитет демократической партии. Вау! - оставил как всегда эмоциональную запись в Твиттере президент США.

А составителя этого документа - представителя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа, слившего новость журналистам, - Трамп назвал «плохим парнем».