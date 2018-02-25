2018-02-25T17:02:02+03:00
Туризм

Благотворительное путешествие: туркомпании собирают деньги для больных детей

На туристической выставке "Интурмаркет" в Москве 11 марта пройдет День благотворительности
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Поделиться:
Акция "Турбизнес с открытым сердцем" проходит уже не первый год.Акция "Турбизнес с открытым сердцем" проходит уже не первый год.
Изменить размер текста:

Семь часов благотворительности - такой марафон решили провести в этом году организаторы туристической выставки "Интурмаркет 2018", которая пройдет в Москве с 10 по 12 марта.

Благотворительная акция "Турбизнес с открытым" сердцем уже традиционная, но в этом году у нее новый формат: в воскресенье, 11 марта, каждый час на стенде одного из российских регионов будет идти аукцион. Лоты - тематические: путешествия, сувениры, работы народных мастеров, местные продукты.

Все собранные деньги пойдут подопечным детского хосписа "Дом с маяком". Точнее, одному из подопечных - тому самому ребенку, которому в данный момент особенно нужны деньги на лечение. Его имя в "Доме с маяком" назовут накануне акции.

В воскресенье, 11 марта, в выставочном центре "Крокус" (а именно там каждый год проходит весенняя выставка "Интурмаркет", посвященная новому сезону отпусков), ждут не только профессионалов туристической сферы, но и всех путешественников. Принять участие в аукционе или просто помочь материально детскому хоспису и его почти 500 подопечным могут все посетители выставки.

Благотворительный марафон начнется в 11 часов на стенде Владимирской области. Кроме аукциона, тут запланирован мастер класс художницы из Мурома Марии Майстровой по трэвел-скетчингу у мольберта. "Не обязательно быть профессионалом, чтобы выразить свои впечатления от путешествия в виде дневника рисунков: этому может научиться каждый", – уверена Мария.

В полдень акция "Турбизнес с открытым сердцем" переместится на стенд Республики Ингушетия. Там среди лотов - тур по горной Ингушетии (с перелетом), национальные сладости, уникальные изделия ингушских мастеров фирмы Shadi из рыбьей кожи, горный мед... В благотворительном марафоне также будут участвовать Республика Коми и Тверская область.

Где: выставочный центр "Крокус Экспо" (ст. м. "Мякинино"), павильон №2.

Когда: выставка "Интурмаркет" работает с 10 по 12 марта, День благотворительности пройдет 11 марта с 11 до 18 часов.

Вход по бесплатному пригласительному билету, который можно получить на сайте выставки.

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Летний отпуск в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Всемирная туристская организация ООН вручит награды за идеи для развития путешествий
Среди финалистов премии Всемирной туристской организации за лучшие туристические инновации - компании и целые города из разных стран, от Индии и Мексики до Испании и Хорватии. России, увы, нет
Когда откроют Египет для туристов из России
Два года назад были запрещены полеты из России в Страну пирамид, турфирмы перестали продавать путевки на Красное море. "КП" выясняет перспективы авиасообщения с Арабской Республикой и узнаёт, когда откроют Египет для туристов.
Новости 24
Кадыров не собирается ехать в Латвию в ближайшие 30 лет
Лавров обсудит с главой МИД Португалии Украину, Сирию и отношения РФ с НАТО
Взрыв в британском городе Лестер полностью разрушил двухэтажное здание
Минобороны узнало о готовящихся провокациях боевиков в Восточной Гуте
В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв
Мишель Обама выпустит в ноябре свои мемуары
Пять террористических группировок создали единый центр руководства в Восточной Гуте
Белый дом ответил на заявление КНДР о готовности к переговорам
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее
Пенсионерка упала на рельсы на станции московского метро «Лубянка»
Путин поручил обеспечить школьникам «Билет в будущее»
Угроза взрыва в ТЦ «Охотный ряд» не подтвердилась
В Турции заявили, что резолюция о гуманитарной паузе в Сирии не коснется операции в Африне
Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде-2018
Захарова объяснила интерес США к выборам в России
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с российскими олимпийцами
СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию
Захарова в шутку назвала американских комиков авторами заявлений США
В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд» из-за угрозы взрыва
В цирке Запашного назвали причину падения артиста во время выступления в Элисте
Делегация КНДР заявила о готовности Северной Кореи к переговорам с США
ЛНР: В Донбасс прибыл эшелон с военной техникой для ВСУ
Путин поручил кабмину расширить маршрут «Золотого кольца России»
Немецкий хоккеист объяснил проигрыш на Олимпиаде-2018 «толчком в спину»
Немецкие СМИ: "Так круто мы еще никогда не проигрывали"