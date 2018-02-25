Благотворительное путешествие: туркомпании собирают деньги для больных детей

25 Февр. 17:00 2018-02-25T17:02:02+03:00

Акция "Турбизнес с открытым сердцем" проходит уже не первый год.

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Семь часов благотворительности - такой марафон решили провести в этом году организаторы туристической выставки "Интурмаркет 2018", которая пройдет в Москве с 10 по 12 марта.

Благотворительная акция "Турбизнес с открытым" сердцем уже традиционная, но в этом году у нее новый формат: в воскресенье, 11 марта, каждый час на стенде одного из российских регионов будет идти аукцион. Лоты - тематические: путешествия, сувениры, работы народных мастеров, местные продукты.

Все собранные деньги пойдут подопечным детского хосписа "Дом с маяком". Точнее, одному из подопечных - тому самому ребенку, которому в данный момент особенно нужны деньги на лечение. Его имя в "Доме с маяком" назовут накануне акции.

В воскресенье, 11 марта, в выставочном центре "Крокус" (а именно там каждый год проходит весенняя выставка "Интурмаркет", посвященная новому сезону отпусков), ждут не только профессионалов туристической сферы, но и всех путешественников. Принять участие в аукционе или просто помочь материально детскому хоспису и его почти 500 подопечным могут все посетители выставки.

Благотворительный марафон начнется в 11 часов на стенде Владимирской области. Кроме аукциона, тут запланирован мастер класс художницы из Мурома Марии Майстровой по трэвел-скетчингу у мольберта. "Не обязательно быть профессионалом, чтобы выразить свои впечатления от путешествия в виде дневника рисунков: этому может научиться каждый", – уверена Мария.

В полдень акция "Турбизнес с открытым сердцем" переместится на стенд Республики Ингушетия. Там среди лотов - тур по горной Ингушетии (с перелетом), национальные сладости, уникальные изделия ингушских мастеров фирмы Shadi из рыбьей кожи, горный мед... В благотворительном марафоне также будут участвовать Республика Коми и Тверская область.

Где: выставочный центр "Крокус Экспо" (ст. м. "Мякинино"), павильон №2.

Когда: выставка "Интурмаркет" работает с 10 по 12 марта, День благотворительности пройдет 11 марта с 11 до 18 часов.

Вход по бесплатному пригласительному билету, который можно получить на сайте выставки.