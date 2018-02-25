2018-02-25T19:52:03+03:00
Звезды

В стране вообще-то кризис: пользователи раскритиковали Любовь Успенскую за танцы на долларах

Звезда шансона отпраздновала свой 64-й день рождения с размахом
Ольга АНТОНОВА
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Любовь Успенская не стала удалять ролик за который подверглась критики в сетиЛюбовь Успенская не стала удалять ролик за который подверглась критики в сетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Любовь Успенская день рождения привыкла встречать на работе, поэтому частенько совмещает празднования своих личных праздников с частными выступлениями. Эти именины не стали исключением. Звезда шансона выступила в одном из ресторанов Розы Хутора. И как именно прошло празднование знали бы только гости вечеринки, и скандала бы не случилось, но артистка решила поделиться видео с выступления и похвалиться щедростью своих поклонников. На кадрах ролика звезда танцует на разброшенных по сцене деньгах.

«Вот так гуляют армяне, забрасывают сцену сто долларовыми купюрами, обычаи не меняются!» — написала Любовь. И, действительно, такая «традиция» существует, вот только дразнить поклонников, многие из которых еле сводят «концы с концами», вероятно, не стоило. Многие фанаты были удивлены поступком артистки, о чем тут же написали в откликах.

«Любовь, праздник – дело хорошее, но танцы на деньгах – это как чересчур!», «Да это все равно что на стол сесть, есть же меры приличия», «В стране вообще-то кризис, а у вас тут такой пир горой!», - посетовали в комментариях поклонники.

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Вот так гуляют армяне, забрасывают сцену сто долларовыми купюрами, обычаи не меняются
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Когда число критики стало зашкаливать, именинница закрыла комментарии к видео, однако, сам ролик удалять не стала. Видимо, не найдя в нем ничего предосудительного.

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Что с ней? Любовь Успенская удивила поклонников совершенно новым лицом

В 63 года певица Любовь Успенская регулярно позволяет себе выкладывать пляжные фотографии в купальнике, где демонстрирует прекрасную фигуру. Да и в целом, исполнительнице «Кабриолета» никто не даст ее возраст. Но, похоже, сама артистка посчитала, что нет предела для совершенства, особенно, когда речь идет о молодости и красоте и обратилась к пластическим хирургам. Другого объяснения, почему на открытие своего караоке в Москве певица предстала с совершенно «новым лицом» найти не удается. Певица опубликовала в своем микроблоге фото и видео с мероприятия, на котором ее лицо многим показалось неузнаваемым. (подробности)

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