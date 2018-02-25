В стране вообще-то кризис: пользователи раскритиковали Любовь Успенскую за танцы на долларах

25 Февр. 19:44 2018-02-25T19:52:03+03:00

Любовь Успенская не стала удалять ролик за который подверглась критики в сети Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Любовь Успенская день рождения привыкла встречать на работе, поэтому частенько совмещает празднования своих личных праздников с частными выступлениями. Эти именины не стали исключением. Звезда шансона выступила в одном из ресторанов Розы Хутора. И как именно прошло празднование знали бы только гости вечеринки, и скандала бы не случилось, но артистка решила поделиться видео с выступления и похвалиться щедростью своих поклонников. На кадрах ролика звезда танцует на разброшенных по сцене деньгах.

«Вот так гуляют армяне, забрасывают сцену сто долларовыми купюрами, обычаи не меняются!» — написала Любовь. И, действительно, такая «традиция» существует, вот только дразнить поклонников, многие из которых еле сводят «концы с концами», вероятно, не стоило. Многие фанаты были удивлены поступком артистки, о чем тут же написали в откликах.

«Любовь, праздник – дело хорошее, но танцы на деньгах – это как чересчур!», «Да это все равно что на стол сесть, есть же меры приличия», «В стране вообще-то кризис, а у вас тут такой пир горой!», - посетовали в комментариях поклонники.

uspenskayalubov_official Вот так гуляют армяне, забрасывают сцену сто долларовыми купюрами, обычаи не меняются

Когда число критики стало зашкаливать, именинница закрыла комментарии к видео, однако, сам ролик удалять не стала. Видимо, не найдя в нем ничего предосудительного.

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