Нетипичный турист: Россиянин Дмитрий Барский в 77 лет катается на горных лыжах и побывал в 53 странах

25 Февр. 23:45 2018-02-25T23:55:22+03:00

Это в Европе люди начинают активно путешествовать, когда на пенсию выходят. В России обычно наоборот. Но есть исключения

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Дмитрий Барский разрушает все стеоротипы. Ему 77 лет, а он активно путешествует. И не по санаториям, а по горнолыжным курортам. И по экзотическим странам - от Бразилии до Исландии. Побывал уже в 53 странах!

Нашим пенсионерам мешает языковой барьер? Они побаиваются сами ехать за границу и покупают экскурсионные туры, что везде привезли, показали, перевели? В обществе же так принято считать, правда?

Наш герой тоже раньше путевки покупал. Потом понял, что это дорого (а то, что пенсионерам денег на путешествия не хватает, увы, не стереотип). Запросто обходится минимальным английским. И в последнее время все чаще предпочитает отелям квартиры, арендованные через Airbnb. В общем, ведет себя как тридцатилетний фрилансер.

Как ему это удается? Сразу скажу: понятно, что не все пенсионеры могут последовать примеру Дмитрия. Он живет в Москве, у него есть возможность работать, уже будучи на пенсии. Здоровье позволяет ему летать на другой конец света. Но тем не менее - такой пример есть, и рассказать о нем важно.

Даже с минимальным английским можно находить общий язык с жителями других стран, уверен 77-летний москвич. Это Берлин. Фото из личного архива Дмитрия Барского.

ЦИФРЫ

36 - 40 лет - средний возраст российских туристов, путешествующих за границу (по данным туристического сервиса Туту.ру).

18,6 % россиян в возрасте 55 - 59 лет совершают хотя бы одну туристическую поездку или экскурсию в год. Среди граждан России 60 - 69 лет туристов уже меньше: 13,2%. А среди пенсионеров старше 70 лет путешествуют лишь 4,4% И это при том, что в статистике учитывали не вояжи за границу, а все туристические поездки, в том числе экскурсии в соседний город на выходные (по данным Росстата за 2014 год).

В Европе 25% всех путешествий за границу совершают пожилые люди.

60% пассажиров круизных лайнеров - люди старше 50 лет (по данным круизных компаний).

ОТ БАЙДАРКИ ДО ПАРИЖА

...Началось все с Парижа в 1995 году. Дмитрию, как нетрудно посчитать, тогда уже было за пятьдесят. Но и до этого он путешествовал - как в Советском Союзе было принятно:

- Сказать, что путешествия для меня были в новинку, я не могу: с молодости занимался спортивным туризмом, ходил на байдарке, объездил много мест в России. Суздаль, Владимир, Ростов, Кижи, Ясную Поляну, Пушкиногорье... Видел Байкал и Южный Урал. Мои регулярные путешествия по России подошли к концу вместе с байдарочным отдыхом. Но благодаря им я не прихожу в восторг, когда вижу многие знаменитые места в мире. Например, в этом году я был в Исландии, заранее читал столько хвалебных отзывов, а оказался не сильно поражен местной природой.

В России моим фаворитом, пожалуй, остается Петербург. Раз в год-два я специально составляю культурную программу, подгадываю подходящие даты и покупаю билеты в филармонию или театр. Мои знакомые, наоборот, сейчас стали больше путешествовать по нашей стране. В силу того, что туризм стал более цивилизованным.

Дмитрий побывал в 53 странах мира. Это фото сделано в Китае, В Яншо.

Дмитрий же переключился на зарубежные вояжи - уж очень много всего еще надо в мире посмотреть:

- Я посетил уже 53 страны. Почти десять лет подряд я каждый год бываю за границей. Если финансы позволяют, я сразу использую каждую возможность. Ближайшая поездка - во Францию, кататься на лыжах в «Три долины», а осенью мне предстоит посетить Кипр, единственную страну в Европе, где я еще не был. Оттуда я отправлюсь в Турцию и посмотрю Памуккале и Стамбул. Так я «закрою» всю Европу.

За новыми впечатлениями я редко возвращаюсь в уже знакомые города. Мне кажется, второе посещение может быть смазанным, потому что первое было ярким. Побывав первый раз в Гонконге, я был в восторге, а во второй не нашел в нем ничего необычного и провел почти все время на пляже.

Но некоторые страны я посещал неоднократно - Австрию, Германию, Италию и Францию, по пять-шесть раз. Но мое любопытство может скоро иссякнуть, и наступит кризис жанра: а куда ехать дальше?

ТУРФИРМЫ? Я НЕ НАСТОЛЬКО БОГАТ

- Поначалу в силу неопытности я, естественно, обращался в турагентства. Но вскоре понял, что недельные туры «галопом по Европам» мне не подходят. Поэтому я стараюсь получить длительную визу и чтобы путешествовать самостоятельно, - продолжает Дмитрий. - Главная причина - экономическая, конечно. Если бы я обращался в агентство и высказывал пожелания по поводу своего маршрута, мне бы это дорого обошлось. Я довольно привередливый путешественник, для меня важно, чтобы: а) жилье было комфортным, б) место - интересным и живописным и в) чтобы цены были разумные.

К сожалению (или к счастью), ни одно агентство не может удовлетворить эти требования одновременно. Если первые два совпадают, то третье очень часто нарушается. В самостоятельной организации путешествий нет ничего сложного. Это трудоемкий процесс, но понять его можно быстро.

Цюрих. Европу Дмитрий Барский планирует "закрыть" в этом году - потому как почти во всех странах уже побывал, остался Кипр. Фото из личного архива.

ОТЕЛЬ ИЛИ КВАРТИРА

- При каждом бронировании я взвешиваю плюсы и минусы гостиницы и частного жилья. При короткой остановке я выбираю отель. А если провожу в одном городе несколько дней, то предпочитаю снимать частное жилье через сайт Airbnb, которым пользуюсь с 2011 года, - делится своим «алгоритмом» Дмитрий. - За равную цену апартаменты обычно лучше по качеству, чем номер в гостинице. К слову о безопасности: есть такое понятие, как «отельные воры». Горничные могут что-то прихватить из вашего кармана или ванной, и вы даже не заметите вытащенной купюры или украшений. Для хозяев частного жилья очень важен авторитет и статус, получив хотя бы один негативный отзыв, они потеряют свой бизнес. В отеле я предпринимаю какие-то меры предосторожности, а в квартирах – нет.

Дмитрий иногда снимает даже не целую квартиру, а комнату у хозяев — его это нискольно не смущает, а обходится заметно дешевле.

- В Лос-Анджелесе была очень приятная хозяйка. И это я говорю не потому, что она пришла в восторг от моих весьма посредственных щей с курицей и сказала, что не ела еще ничего вкуснее. А просто потому что она очень душевная. Чудесная женщина была в Бразилии, все время мурлыкала и пела песни. Вот только бразильская хозяйка не точно указала расположение на карте, и я понял только на месте, что прекрасный коттедж находится в 40 минутах от центра. Однако везде можно найти положительные моменты. Скажем, у меня был досадный момент в Женеве: вместо кровати я обнаружил в квартире надувной матрас. После этой истории стал обращать внимание в описании дома на то, какая там кровать.

И уже не о жилье, а просто о людях, встреченных в путешествии:

- Вы знаете, меня всегда цепляет доброжелательное отношение со стороны местных жителей даже к незнакомым людям. В некоторых странах, когда спрашиваешь дорогу, тебя берут за руку и ведут, и проходят с тобой достаточно долго в ненужную им сторону. И это участие, которое проявляют люди, - искреннее и не на показ.

В Америке я как-то попросил разменять купюру на монетки, и местная девушка мне просто протянула доллар. Мне было так неудобно, и я пытался отказаться – но это было абсолютно безвозмездно. В Чикаго, опоздав на самолет, мы уже настроились, что не сможем улететь, а сотрудники авиакомпании организовали нам вылет через три часа и не попросили денег.

Мерибель. Кататься на горных лыжах Дмитрий ездит с приятелем, расходы делят. Фото из личного архива.

Все взаимно. Вот что говорит о нашем герое Гиоргос, хозяин квартиры в Афинах, где останавливался Дмитрий:

- Я никогда не встречал (и наверно больше не встречу) подобного человека. У Дмитрия энциклопедические знания, во время общения с ним у меня было ощущение, что я нахожусь в музее. Так сильно он отличается от моих привычных гостей, которым по 20 лет...

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР И ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

А как же языковой барьер? Дмитрий английским владеет точно также, как и большинство его ровесников, окончивших советские школы.

- Меня понимают, я понимаю с трудом. Но даже слабое знание английского помогает, для путешествия этого хватает. Не было случая, чтобы я не решил какие-то задачи. Мы даже можем долго говорить с хозяевами: на ломаном английском, а иногда и на пальцах. В интернете я использую Google Translate.

А деньги? На пенсию особо не поездишь. Все объясняется просто: Дмитрий - работающий пенсионер.

- Никакого велосипеда я здесь не изобрету. Мои подработки позволяют совершать путешествия один-два раза в год. Иногда поездки бывают дорогостоящие, как, например, посещение пяти стран (страны Южной Азии и США) за полтора месяца. Иногда – более бюджетные. Путешествую я не с семьей. Зимой катаюсь на лыжах с приятелями, в поездке каждый платит сам за себя. На самом деле принцип прост: есть желание – будут и путешествия.