2018-02-26T01:06:51+03:00
Дом. Семья

Мастера и времена

История возникновения и исчезновения профессий – это зеркало нашей цивилизаций, в которое иногда стоит заглядывать хотя бы для того, чтобы поразмышлять о профессиях ближайшего будущего
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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В книге рассказывается о появлении профессий ювелиров, летчиков, актеров, пожарных и врачей, а также парикмахеров, переводчиков, учителей и библиотекарейВ книге рассказывается о появлении профессий ювелиров, летчиков, актеров, пожарных и врачей, а также парикмахеров, переводчиков, учителей и библиотекарей
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«ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПРОФЕССИИ, ИЛИ НА РАБОТУ В ГЛУБЬ ВЕКОВ»

«БХВ-Петербург», 2018

Как объяснить подрастающему поколению, что раньше люди жили по-другому и поэтому трудились иначе, чем сегодня? В красочном издании увлекательно рассказывается о самых разных профессиях, многие из которых существуют до сих пор, хотя и сильно изменились, но многих профессий давно уже нет.

«Многие занятия сегодня не нужны. Никто больше не занимается бортничеством – карабкается на деревья, чтобы добыть мёд из дупла. Никто не переписывает важные бумаги пером, как писарь. А ведь когда-то без этого было просто не обойтись… Но полезные профессии не исчезли совсем без следа. Надо только внимательно присмотреться! Вот, например, названия московских улиц. Плотников переулок – это место, где когда-то селились плотники. На улице Кузнецкий Мост жили кузнецы. А интересно, кто жил на Верхней Болвановской улице? Это были болванщики – мастера, которые изготавливали болванки для шляп. Есть ещё Воротниковский переулок…». В тексте приводятся история происхождения многих русских фамилий, связанных с профессиями их предков – Бронниковы, Кузнецовы, Мельниковы, Хлебниковы, Руковишниковы. Отдельная глава посвящена исчезнувшим профессиям – пряхам, бурлакам, писарям, водоносам, корзинщикам, помощникам мастеров-ложкарей, которые занимались тем, что били баклуши.

В книге рассказывается о появлении профессий ювелиров, летчиков, актеров, пожарных и врачей, а также парикмахеров, переводчиков, учителей и библиотекарей. С древнейших времен люди любили читать, и самые первые дошедшие до нас книги, которым три тысячелетия, представляли собой глиняные таблички с клинописью. На них были записаны законы, легенды и медицинские трактаты, в которых древние медики описывали призраки разных болезней. Благодаря этим глиняным табличкам наши современники знают, какова была повседневная жизнь людей тысячелетия назад. Потом на смену табличкам пришли папирусы, некоторых из которых можно увидеть и в наших музеях. На папирусах рассказывалась о заключенных договорах, сражениях и нашествиях, магических обрядах и подвигах, в том числе легендарных подвигах. Увлекательный рассказ посвящен библиотекам, в том числе и отечественным. Ведь среди самых легендарных и так до сих пор и не найденных – пропавшая библиотека Ивана Грозного, в котором, по словам тех, кто ее видел, хранились уникальные старинные редкие книги.

Не забыты в книге и профессии будущего, и трудолюбивые роботы, которые, по мнению ученых, скоро могут не только обслуживать космические корабли и станции, но и играть для людей на музыкальных инструментах и манипулировать маленькими предметами. Например, соломинкой.

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