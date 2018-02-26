Итоги Олимпиады 2018 в Пхенчхане: Россию спасли лыжники

СЕГОДНЯ 12:52 2018-02-26T13:11:03+03:00

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Самые странные в истории российского спорта Олимпийские игры завершили в Пхенчхане, и теперь самое время понять наконец, что это было. Хорошо мы выступили с учетом всех обстоятельств или могли лучше? В каких видах спорта Россия все еще недосягаема, а где потеряла былое преимущество?

Таблица медалей

В западных СМИ часто в таблице медалей страны расставляют по общему количеству медалей. В такой бы таблице Россия была бы на 7-м месте.

Итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Что хотели и что получилось

Накануне Олимпиады-2018 «КП» дала свой прогноз медалей. У нас получилось 3 «золота», порядка 6 серебряных наград, а так же 9 бронзовых. Мы ошиблись только на одно «золото».

Биатлон

Прогноз «КП»: 0-0-1

Что получилось: 0-0-0

Герои: -

Мы знали, что будет сложно. Но не думали, что сдадимся совсем без боя. Дело не в том, что без Шипулина мы не смогли зацепиться за медали. Дело в том, что мы вообще не боролись: Бабиков - 57-е место в спринте, Акимова - 30-я в масс-старте... Это позор лидеров и всего вида спорта, где мы впервые остались без олимпийских медалей и где точно надо что-то менять.

Бобслей и скелетон

Прогноз «КП»: 0-0-0

Что получилось: 0-1-0

Герой: Никита Трегубов (серебро в скелетоне)

Потери были слишком велики, чтобы надеяться на лучшее, но Никита Трегубов добыл такое нужное «серебро», оставив за спиной так много критиковавших Россию братьев Дикурсов. Притом, что Никита, оставшись без тренеров, сам готовил сани к соревнованиям: снимок с мозолями на его руках - одно из самых сильных фото Олимпиады.

Керлинг

Прогноз «КП»: 0-0-1

Что получилось: 0-0-0

Герой: -

Мы почти добыли «бронзу» в смешанных парах, а наш дуэт признали самым стильным на всей этой Олимпиаде. Но медаль отняли за мельдоний в допинг-пробе Крушельницкого, и самая светлая история Игр-2018 превратилась в мрачный детектив: как запрещенный препарат попал в организм спортсмена в концентрациях, бесполезных для достижения результата? Но главный провал даже не в выступлениях дуэтов: женская сборная, на которую так рассчитывали, заняла предпоследнее место на турнире, и это очень неприятно.

Конькобежный спорт

Прогноз «КП»: 0-0-1

Что получилось: 0-0-1

Герой: Наталья Воронина (бронза на 5000 м)

Без Кулижникова и Юскова, которых не пригласили за очень старые и мутные дисквалификации, мы могли зацепить только где-то одну медаль. Это сделала Наталия Воронина на дистанции 5000 м. На большее мы вряд ли могли рассчитывать.

Лыжный спорт

Прогноз «КП»: 0-1-2

Что получилось: 0-3-5

Герои: Денис Спицов (бронза 15 км, серебро командный спринт), Александр Большунов (серебро 50 км, бронза спринт, серебро командный спринт), Андрей Ларьков (бронза 50 км), мужская сборная (серебро эстафета), женская сборная (бронза эстафета), Юлия Белорукова (бронза спринт).

Потери у лыжной сборной были устрашающими - Устюгов, Вылегжанин, Крюков... но оказалось, что второй состав сборной готов к подвигам. Лыжники спасли эту Олимпиаду для России это точно, без их медалей светлых дней на этих Играх было бы совсем мало.

Прыжки с трамплина

Прогноз «КП»: 0-0-1

Что получилось: 0-0-0

Герои: -

Ирине Аввакумовой чуть-чуть не хватило для желанной бронзы - она остановилась на 4-м месте.

Санный спорт

Прогноз «КП»: 0-1-0

Что получилось: 0-0-0

Герои: -

Мы рассчитывали на Романа Репилова и Сергея Павличенко, а получили грандиозный скандал, когда спортсмен обвинил тренеров, что тот заставлял его кататься не на тех санях. Это провал.

Сноуборд

Прогноз «КП»: 0-1-1

Что получилось: 0-0-0

Герои: -

Алена Заварзина имела все шансы на медаль, но ошиблась в решающий момент и осталось только лишь четвертой в параллельном гигантском слаломе.

Фигурное катание

Прогноз «КП»: 2-2-0

Что получилось: 1-2-0

Герои: Алина Загитова (золото), Евгения Медведева (серебро), сборная России (серебро в командных соревнованиях)

Мы могли рассчитывать на золото в командных соревнованиях, но нам не хватило хорошего исполнителя в мужском катании и получилось только 2-е место. Еще один шанс был в соревнованиях спортивных пар. Вот только Евгения Тарасова и Владимир Морозов в последний момент не смогли справиться с волнением и упустили шансы на медали. В целом фигуристы выступили нормально, но не фантастически.

Фристайл

Прогноз «КП»: 0-0-1

Что получилось: 0-0-2

Герои: Илья Буров (бронза акробатика), Сергей Ридзик (бронза ски-кросс)

У нас две медали во фристайле и это считается неплохо. Так успешно фристайлисты выступали только в Лиллехамере-94.

Хоккей

Прогноз «КП»: 1-0-0

Что получилось: 1-0-0

Герои: мужская сборная

Сборная России сделал то, что была должна - выиграла Олимпиаду. Это «золото» для страны стало первым за 26 лет: в последний раз мы опять же под олимпийским флагом были первыми в 1992 году. Могла порадовать и женская команда, но становилась в шаге от медалей.

Шорт-трек

Прогноз «КП»: 0-1-1

Что получилось: 0-0-1

Герой: Семен Елистратов (бронза 1500 м)

Изначально было понятно, что без Виктора Ана только чудо нам поможет сражаться за высокие места. Чудо случилось только раз.

В итоге главными добытчиками медалей оказались лыжники и фигуристы. Без их медалей не обходилась еще ни одна олимпиада. А главным героем можно считать Александра Большунова - на лыжных трассах он собрал четыре медали.

Сколько всего у нас медалей

В Пхенчхане России завоевала 17 медалей - 2 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых. Это очень мало по сравнению с Сочи-2014 (там после всех разбирательств осталось 11 золотых наград, 9 серебряных и 9 бронзовых). Но это и вполне сравнимо с Ванкувером-2010 (3-5-7), а по общему количеству медалей и вообще больше. И это несмотря на недопуск на Игры-2018 без объяснения причин многих лидеров, включая Шипулина, Ана, Устюгова, Кулижникова, Юскова... Если бы в Корею поехали все они, мы бы точно были ближе к сочинскому результату, и намного. Мы бы оказались конкурентны в том числе в эстафетах в коньках, шорт-треке, в санном спорте, в тех лыжи лыжах в некоторых дисциплинах поменяли серебро и бронзу на золото, и вообще могли бы завоевать порядка 7 золотых наград.