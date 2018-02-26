На фестиваль московских ярмарок привезут 4,5 миллиона килограммов продуктов

26 Февр. 15:30 2018-02-26T16:09:42+03:00

Москвичи смогут во время опроса выбрать продукты, которые им хотелось бы покупать на городских ярмарках в новом сезоне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Два дня, 17 и 18 марта, в столице будет проходить фестиваль «Мос/Еда!». Во всех округах столицы недалеко от избирательных участков откроются около 1500 площадок.

На них москвичи смогут во время опроса выбрать продукты, которые им хотелось бы покупать на городских ярмарках в новом сезоне. При этом можно будет попробовать и купить продукты от производителей со всей страны - рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты, мясные деликатесы, сладости. Всего на фестиваль привезут 4,5 миллиона килограммов продуктов.

На прилавках - рыба, морепродукты и рыбные консервы из крупнейших рыбодобывающих регионов - Камчатки, Сахалина, Калининградской и Мурманской областей, Краснодарского края и Крыма. К примеру, с Камчатки привезут консервы из лососевой рыбы нерки, а с Сахалина – тихоокеанскую сельдь, сайру и сардину иваси.

На фестивале можно будет купить и фермерские сыры из Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Саратовской, Челябинской областей, из Краснодарского края и Крыма, а также из Урала и Сибири. Среди специалитетов – буррата из Подмосковья, моцарелла из Петербурга, тильзитер из Калининграда, халумис из республики Марий Эл и горгонзола из Тулы. А еще – 25 видов сыров из Кабардино-Балкарии и сразу 30 сортов адыгейского сыра.

Для гостей «Мос/Еды!» готовится и культурная программа. Желающие могут побывать на бесплатных творческих мастер-классах для детей, интерактивных представлениях и спортивных играх от стритстайл-футбола до гигантской версии игры «Дженга». Всего на фестивале будут работать 3210 спортплощадок.

На всех ярмарках можно будет перекусить. Столичные рестораторы предложат посетителям горячие блюда, а также выпечку, чай и кофе.

Подробная информация и адреса площадок - на официальном сайте фестиваля.