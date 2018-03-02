Трое из Простоквашино: возрождение

2 Март 17:12 2018-03-02T20:32:57+03:00

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Собственно, на премьеру первой серии реинкарнации знаменитого мультика сорокалетней давности «Трое из Простоквашино» я забрел из педагогического интереса. Для детишек (да и для взрослых) конца 70-х – начала 80-х простоквашинские мультфильмы «по Успенскому» - стали кладезем новой образовательной стратегии. Сами вдумайтесь: первоклассник по имени дядя (!) Федор – то есть он уже обладает некоторым авторитетом – едет в деревню, где хозяйство ведут кот и пес. Папа с мамой остаются в городе. Они доверяют своему мальчику. Переписываются с ним и изредка навещают. Ну это же караул, товарищи! Куда смотрит соцзащита? Где педагогический коллектив из школы, за которой закреплена деревенька Простоквашино? За разношерстной компанией присматривает один разумный взрослый – почтальон Печкин!

Думаете, я перебарщиваю? Отнюдь. У каждой сказки есть мораль. И тонкий, умный Успенский не случайно заложил такой сюжет. По сути, он о доверии своим детям, о том, что они могут быть умнее родителей, и о том, что даже в юном возрасте они могут распоряжаться своей судьбой. Серьезные, между прочим, педагогические постулаты.

И вот теперь обновленный «Союзмультфильм» решил снять обновленное «Простоквашино». Так, чтобы оно было понятно современным детям и их не менее современным родителям. Что, на самом деле, не так-то просто. Потому что:

1. Совершенно не очевидно, что нынешняя молодежь, избалованная «Смешариками» и «Машей и Медведем», Диснеем на пару с Пиксаром, будет смотреть неизвестно откуда взявшихся дядю Федора, Матроскина и Шарика. Мой нехитрый опрос подтвердил версию – даже нынешние 20-25-летние сюжета «Трех из Простоквашино» не знают. Простоквашино – да, известна. Как марка молочных продуктов. Режиссер первых серий 29-летний Михаил Солошенко мне признался:

- В детстве как-то фоном Простоквашино шло, фразочки типа «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь…» были на слуху. Но сюжета трех выпущенных в советское время мультфильмов я не знал, пока не занялся проектом.

А вот к новому дяде Федору нужно привыкнуть

2. Логика поступков должна быть иная, сленг героев – время-то иное.

3. Стилистика должна быть более динамичная. Компьютерная анимация все-таки явно отличается от ручной работы – а так, перерисовывая каждое движение персонажей, создавали мультики 40 лет назад.

4. Ну и какой месседж будет у нового-старого мультика? Как дотянуться до саркастичного юмора Успенского, сделав его понятным теперешней публике, отравленной штуками из «Аншлага» и Комеди вумен?

В общем, «Союзмультифильм», как сапер, взялся за смертельно рискованный номер.

У дяди Федора родилась сестренка

Трое из ларца разного лица

Сначала выяснилось, что в трех классических мультиках основные герои выглядят по-разному. Дядя Федор в первом мультике с челочкой. Во втором – с длинными (мода тогда такая была), но из шевелюры торчат уши. В третьем – уши не видны. Папа изменился не сильно. Почтальон Печкин щеголял то черными, то серыми усами и ушанкой разной формы. А вот мама преображалась в каждой серии весьма заметно. В первой маленькая острая грудь, во второй – практически ее отсутствие, а в третьей наблюдается полноценный третий размер.

Вы, наверное, тоже не помните этих отличий. А вот мультипликаторам нужно было нарисовать новых-старых персонажей так, чтобы их узнали посолидневшие мальчики и девочки конца прошлого столетия. И это им удалось. Особенно хорошо вышла новая мама, которую по сути срисовали с Юлии Меньшовой (она же персонаж озвучивала).

С обновленным составом героев обновился и сюжет

А вот к новому дяде Федору нужно привыкнуть.

Кто это? Оторопел я, когда увидел мальчика не слишком похожего на дядю Федора моего детства.У него новая модная стрижка – чуть выбриты виски. Он стал, как объяснила креативный продюсер проект Алена Оятьева, на год-два старше. Теперь ему 9-10 лет:

- А что ж вы хотите, у него же родилась сестренка!

Это новый персонаж – малышка Вера Павловна. Пока не говорит. Все понимает. Умнее дяди Федора (в отличие от мальчика у нее даже отчество имеется!)

Тридцать вместо трех

С обновленным составом героев обновился и сюжет.

- Будет тридцать серий по 6 минут, - рассказывает Миша Солошенко. – У каждой будет законченный сюжет. За исключением первых двух заявочных. Вторая серия будет дополнять первую, знакомя с персонажами.

Художники постарались максимально точно восстановить технику прорисовки мультика. Часами сидели в музее «Союзмультфильма». А вот хронометраж пришлось сократить – советские мультфильмы были по 15 минут и каждый делался почти год. Теперь задача – выпустить все 30 серий за три года. Отсюда и формат более короткий. И сюжет более динамичный.

Если старое «Простоквашино» часто крутили по телевизору, но на раскрутку с помощью эфирных каналов «Союзмультфильм» не очень надеется. И правильно делает - юные создания не особенно часто сидят перед телевизором.

- Премьера, - как пообещала председатель правления «Союзмультфильма». – Состоится в интернете 1 апреля. Скорее всего, на канале YouTube. Когда будет готова вторая серия.

Художники постарались максимально точно восстановить технику прорисовки мультика

Без Успенского

Будет ли в мульсериале использоваться материал папы Матроскина – Эдуарда Успенского? Нет.

Писатель запросил за авторские права на свои произведения сумму, превышающую годовой бюджет студии. А вот название «Простоквашино» и образы героев изначально принадлежали «Союзмультфильму».

Сценарий писали другие люди – Максим Кучин и Тимофей Куц. Попали они в стилистику Успенского? Нужно было ли в нее попадать 40 лет спустя? Вопрос спорный. Может и нормально, когда Матроскин называет Шарика «хипстер амбарный». А про Веру Павловну спрашивает: «Как девочка? К лотку приручили?»

Семья

И снова о педагогике. Хорошо, что создатели нового мультика думали и об этом, наполняя образами экран.

- Мы исходили прежде всего из того, что это семья. Они – вместе! - объясняет Алена Оятьева. – Отсюда и их логика поступков.

Во второй серии (приоткрою маленькую тайну) папа так проникся атмосферой Простоквашино, что решил переехать жить из города в деревню – поближе к Шарику и Матроскину…

Кстати

До конца года должно быть снято первые 10 серий «Простоквашино».