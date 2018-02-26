Шок: у Насти Рыбки трое брошенных детей!

26 Февр. 17:57 2018-02-27T01:16:14+03:00

«Охотница за миллионерами» рассказала Радио «Комсомольская правда», что сейчас у нее нет ни времени, ни желания заниматься своими отпрысками

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Имена Насти Рыбки и ее верного спутника и соратника Алекса Лесли стали известны общественности после того, как грянул скандал из-за приключений «Охотницы» на яхте одного из богачей. Напомним, что девушка, как прилежная ученица, подробно описала свои секс-подвиги на яхте олигарха в своей книге, где постоянно упоминала некоего Алекса Лесли, как человека, который инструктировал ее для правильного «кадрежа» богатых мужчин. После того, как ее «приключения» стали широко обсуждаться чуть ли не в каждом доме, всем стало интересно - кто вообще такая эта Рыбка, чем она так хорошо?

Да, Рыбка «на волне» позиционирует себя, как профессиональную охотницу на миллиардеров. Лесли — как гуру секса и пикапа (искусство быстрого съема), готовый научить кого угодно получать любую женщину.

Эксклюзив! Настя Рыбка: Я уже выбрала новую жертву из числа миллиардеров!.Девчонка из Бобруйска, ставшая охотницей за миллиардерами, рассказала Радио "Комсомольская правда", как получила своё прозвище, зачем пишет разоблачительные книги и как помогает своим детям

На самом деле Рыбку зовут Анастасия Вашукевич, а ее тренера — Александр Кириллов. Насте всего 28. Она, уроженка белорусского Бобруйска, за свою недолгую жизнь успела уже многое: побывать несколько раз замужем, перебраться в Москву и встретить здесь своего учителя и наставника по секс-просвету - того самого Лесли, попасть к нему в «гарем» (мужчин не скрывает, что у него близкие отношения с несколькими женщинами одновременно), стать профессиональной соблазнительницей, оскандалиться своими романами и фривольными фото в интернете, написать пару книг о том, как соблазнить миллионера. Казалось бы, дети во всю эту «дольче вита» совсем не вписываются. Так, в общем-то и есть, вот только их у Анастасии уже трое. Мы пообщались с новой звездой Интернета и узнали у нее подробности личной жизни, а так же другие эксклюзивные подробности ее нелегкой доли.

Эксклюзив! Настя Рыбка: Я уже выбрала новую жертву из числа миллиардеров 00:00 00:00

Оказывается, кличка «Рыбка» приклеилась к Насте не просто так: - Я была очень стеснительной, поэтому одна девушка из гарема Алекса и стала называть меня Рыбкой, а потом и все остальные. - рассказала она в эфире радио «КП».

Сейчас и не скажешь, что когда-то Настя была стеснительной девушкойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас молчаливой Настю уже никак не назовешь:

- Когда-нибудь я стану президентом. Раньше я «коллекционировала» депутатов-олигархов, рассчитывала, что они мне Россию подарят рано или поздно. А недавно попала на сбор одной партии, и там прозвучала фраза, что еще не родилась та женщина, которая станет президентом России. И это мне так запало, что я решила - почему бы и нет? Я понимаю, что в некоторых вещах я бы разрулила намного лучше, чем это делается сейчас. И еще есть у меня такая фишка, что я очень хорошо дружу со всеми своими бывшими. И смогу их пристроить куда надо.

- А нет у тебя такого ощущения, что ты сама сейчас пешка в чье-то политической игре? Свою скандальную книгу ты выпустила около полутора лет назад, а сейчас она так «вовремя» появилась - не с чьей-то ли подачи, чтобы подставить каких-то людей?

- Да нет, вы что. Посмотрите, как красиво мы всех зацепили. Может со стороны и кажется, что кто-то кем-то кукловодит. Но иногда надо кому-то поддаться, чтобы добиться своей цели.

- Для чего тебе нужен весь этот скандал?

- Как же! Все это очень большая провокация для мужчин. Я и до этого была достаточно популярной девочкой, а сейчас их всех просто «разрывае»т. Все хотят посмотреть, что там за чудо? Я, как женщина стала еще более востребованной…

- Ты говорила, что не брала ни денег, ни подарков от миллионера…Тебе, выходит, за «услуги» вообще не платили?

- Платили за день, как имидж-модели. Это небольшие деньги, примерно как платят тамаде для развлечения гостей - тоже самое. «Девушки-имидж» танцуют, улыбаются, создают атмосферу на мероприятии. Кто-то тупо берет в баню шлюх, а кому-то достаточно находится в обществе красивых, образованных девушек.

- А кто ты по образованию?

- Учитель биологии. Но в школе я работала только на практике. Я уже два года преподаю тренинги по соблазнению. Так что, можно сказать, моя потребность в преподавании реализована.

- Твоя самая успешная ученица чего добилась?

- Ну двух-трехгодовалый тренер еще не может сделать «звезд». И если идут какие-то серьезные игры с политиками и олигархами, то Алекс подключается сам. Я, конечно, пока еще не такой профессионал, как он. Я и сама к нему за консультацией обращалась. Например, годовой роман с Русланом (так Настя называет миллионера с яхты — прим.ред) обошелся в 17 000 евро.

А по образованию Настя - учитель биологииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- То есть Алекс с тебя деньги брал?

- Ну что значит брал... Это официальная услуга, она есть на сайте. Вы же когда репетитора нанимаете, платите ему? В этом смысле соблазнения ничем не отличается от любой другой науки.

- Твоя вложения в этот роман окупились?

- Конечно окупились (короткая пауза — прим.ред). Ну как окупились, такая игра с миллионером уровня Руслана стоит гораздо выше денег, машин и квартир. Я не знаю, будет ли у меня в жизни еще хотя бы один такой. Недавно пересматривали видео, разбирали на тренинге. Я смотрела наш последний отдых, у него такой влюбленный взгляд и мне это так тешит самолюбие, капец!

- Ты заявляла, что у тебя в «копилке» 6 долларовых миллиардеров. Ты хотя бы 2-3 фамилии можешь назвать?

- Зачем? Понимаете, раскрывать человека нужно только в том случае, если у него есть страх «засвета», либо если это как-то поможет соблазненную. А просто так озвучивать, что этот мужчина со мной? Зачем? Это никак не поможет сейчас в моих целях.

- А у Руслана, получается, был страх «засвета»?

- Нет, не совсем. Просто он меня везде с собой таскал, но при этом боялся придать нашим отношениям какой-то официальный статус. Последняя наша встреча меня сильно «бомбанула». Он пришел в ресторан с девушкой, которая, как он гордо сказал, «не эскортница». И, получается, назвал ее своей девушкой при мне. Меня это зацепило. Потому и произошло дальше все то, что произошло.

Скандалы вокруг своей персоны Настя считает большой провокацией для мужчинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ - СЕБЕ НЕ ХОЗЯЙКА

- Настя, ты как себе на жизнь зарабатываешь?

- Все так задают этот вопрос… Ну, блин, серьезно, в том обществе, в котором я росла, об этом было спрашивать не прилично. Я веду тренинги, я снимаюсь, консультирую девушек. Лучше спросите про хобби, про то, что я читаю, чем живу....

Тренинги, которые ведут Лесли и Рыбка вот-вот на грани закрытия в Москве. Многих людей возмущает, что происходить под видом обучения пикапу. Например, Кириллов может спокойно привести на занятие своих друзей, которые выбирают любую ученицу и тут же совокупляются с ней. Групповой и извращенный секс, часто в общественных местах — тоже в порядке вещей у «секты», как в Сети называют эту «школу соблазнения».

Однако, сами учителя не видят в этом ничего ужасного и противозаконного.

- Ну людям же нравится. Их никто не принуждает. - пожимает плечами Рыбка. И добавляет, что они со своим партнером всегда действуют в рамках УК.

Если об олигархах и этих курсах секс-просвета Настя может говорить часами, то при разговоре о детях разговор скучнеет. В Сети писали, что у Рыбки есть сын, который живет в Бобруйске с отцом (пресса писала, что мальчика присудили отцу за аморальное поведение Анастасии). Но, оказалось, что есть еще два ребенка.

- У меня трое вообще-то детей от трех разных мужчин.

- Ничего себе

- Да, мальчик и две девочки. Старшие живут в Белоруссии, а младшая в Америке. У меня изначально с мужчинами были такие договоренности, что если они хотят — я рожаю. Но к воспитанию не имею никакого отношения.

- Ты с ними вообще не общаешься?

- Иногда со старшими созваниваемся, но не более того. Их интересует только то, чтобы игрушка была дороже, чем у сверстников. Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся. До этого времени, честно, никакого влияния на них я иметь не хочу и смысла в этом не вижу. Так или иначе, мать — это мать и дети к ней придут. А если мать будет известна и богата — дети будут счастливы.

- Ты их прямо в роддоме отдавала?

- Нет, в течение года где-то. Дети — это такая фигня. У меня в месяц по 60 учеников, в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была договоренность, странно. Гораздо важнее и существеннее то, что я делаю с уже взрослыми людьми. Подумайте про детей президентов, где они и как их зовут? Люди такого уровня в самолете живут, а не дома смотрят за своими отпрысками! У них есть дела поважнее этого. Просто поймите, есть люди, которые созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии. И не смотря на то, что они не имеют отношения к детям, они их воспитывают

- Понятно. С ученицами все ясно. Скажи, ты уже выбрала следующий объект охоты?

- Да. И это очень и очень известный человек. Имя я называть не буду пока, вы и сами скоро все узнаете.