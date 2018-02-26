Депортированная из России украинская активистка покончила с собой в СИЗО

26 Февр. 18:35 2018-02-26T20:23:15+03:00

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Марина Меньшикова покончила с собой в камере Следственного изолятора в Днепропетровске. О смерти женщины, не скрывая злорадства, сообщил мэр города Борис Филатов: «Вначале ты ходишь на митинги за «русский мир". Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои «русские братья» депортируют обратно в Украину. Помните известную сепаратистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8-32 покончила с собой в днепровском СИЗО. Доброе утро».

Весной 2014 года Марина Меньшикова со своим братом участвовала во всех акциях протеста в Днепропетровске, штурмовала здание администрации, «воевала», как и многие тогда, в соцсетях. Но когда украинские спецслужбы начали закручивать гайки, бежала в Крым, откуда иногда наведывалась в родной город. В один из приездов она и прославилась по-настоящему, сходив в... театр.

Рядом с ней в ложе сел мужчина в форме, ветеран АТО, как оказалось позже. «Ну что, бьют вас наши на Донбассе», - не полезла за словом в карман Меньшикова. А когда словесная перепалка переросла в потасовку, достала из сумочки деревянный молоток и ударила оппонента по голове. Аксессуар, прямо скажем, не театральный. Но и Меньшикова была человеком неординарным. Уголовное дело завели мгновенно - такой вопиющий случай неуважения к захисникам батьковщины (защитникам родины - по укр.). Но женщина успела сбежать в Крым.

В Крыму она, уроженка Оренбургской области, даже пыталась получить российское гражданство, в том числе написав заявление об отказе от украинского. Но при этом не очень дисциплинированно соблюдала правила пребывания в России. В феврале прошлого года Марина отправилась к родственникам в Краснодарский край, где и была задержана правоохранительными органами, а впоследствие депортирована из-за просроченных разрешений.

На Украине ее тут же арестовали. В одной камере с Меньшиковой сидели еще две женщины, которые очень крепко спали. И уверяют следователей, что не знают, что произошло с соседкой. Основная версия очень удобная - суицид. И украинскую блогосферу, в едином порыве празднующую странную гибель «сепаратистки», она вполне устраивает. Тем более, что десертом к ней - беспомощный «русский мир», который выдал на закланье своего адепта. Так это выглядит оттуда, из Украины.

На что это похоже здесь, в России, где в последнее время на фоне военных и спортивных баталий на каждом углу декларируется нетленный принцип - русские своих не бросают? А бездушная бюрократическая машина, штампующая решения по лекалам, одного за другим пытается выдавать Украине бывших ополченцев, воевавших в Донбассе. Или активистов, которым на Украине грозит откровенно политическое преследование. При этом Киев даже не просил выдачи Меньшиковой! Не вдаваясь в нюансы, российский суд высылает человека в страну, где после громкого «театрального» происшествия, препарирована вся его биография. А в базе «врагов народа» - на печально знаменитом сайте «Миротворец» описаны все ее «преступления против украинской нации». У нее и в России репутация была скандальная, но это не повод для высылки. Хотя с юридической точки зрения, к российской Фемиде наверняка сложно найти претензии. Но ведь и тем, кто носит погоны или мантию и принимает решения о депортации человека, нужно прежде всего оставаться не бездушными функциями, а людьми. К нашим депутатам, которые любят произносить красивые речи о родине, о соотечественниках, это тоже относится - давно принять закон, прямо запрещающий выдавать человека в страну, где ему грозят преследование, издевательства или даже смерть - по политическим мотивам. Я не об уголовниках, которых разыскивают за тяжкие преступления, а об «инакомыслящих», преследующихся в странах исхода за идеологию.