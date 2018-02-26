Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

26 Февр. 19:00 2018-02-26T19:29:10+03:00

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Фразеологизм «потерять голову» получил буквальное воплощение с «легкой руки» Gucci. На прошедшем показе бренда осень-зима 2018 гостям было совсем жутковато. Привыкшие, казалось бы, ко всему почитатели высокой моды, наверное, с трудом могли сосредоточиться на экземплярах новой коллекции в бутафорских больничных интерьерах. Украшенный операционным столом подиум в зеленых стенах стал основой перформанса.

На отрезанных головах модельер не остановил свою фантазиюФото: REUTERS

Ну а модели держали в руках черти-что: резиновых, но весьма натуральных драконов, змей и… для пущего сумасшествия дизайнеры итальянского дома моды выпустили на язык моделей с их же отрезанными головами. И кто в этот момент смотрел на одежду?

Головы делали суперспецы, создающие такие вещи для голливудского киноФото: REUTERS

Вся атмосфера показа вселяет ужасФото: REUTERS

Головы, кстати, делали суперспецы, создающие такие вещи для голливудского кино. Идея обратиться к их услугам пришла в голову креативного директор Gucci Алессандро Микеле.

А вот как к произведениям молодого и амбициозного коллеги отнесся мастодонт мировой моды Джорджио Армани. 83-летний дизайнер силиконовую расчлененку на подиуме прокомментировал так: «Каждый волен делать то, что он хочет, но это уже предел. Если это - мода, я выхожу из игры».

gucci Дизайнеры Gucci в поисках вдохновения дошли до абсурда

Дракон - это самое безобидное, что было у моделей в рукахФото: REUTERS

Можно протестовать против таких подходов, можно осуждать или плеваться, но то, что делает Алессандро Микеле хорошо продается - при нем продажи Gucci в 2017 году подскочили на 47% в сравнении с годом предыдущим. Этот скандальный дизайнер, к слову, входит в сотню самых влиятельных людей в мире моды.