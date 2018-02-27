Историк Евгений Спицын: По «плану Андропова» СССР должен был стать частью Запада

СЕГОДНЯ 01:09 2018-02-26T22:34:44+03:00

Что могло произойти со страной, если бы не преждевременная смерть самого загадочного Генсека ЦК КПСС?

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Короткое правление, пожалуй, самого интеллигентного, но одновременно жесткого лидера СССР Юрия Андропова (с ноября 1982-го по февраль 1984-го) до сих пор окутано тайнами и вызывает споры. Всем было очевидно, что он хочет изменить страну. Но как? И правда ли, что был секретный «план Андропова»? А если бы он успел его воплотить? Об этом на Радио «Комсомольская правда» мы поговорили с историком Евгением Спицыным.

КОСЫГИНСКИЕ НАРАБОТКИ

- Так был ли у Андропова план, как реформировать страну? Документов, говорят, не осталось. А вот упоминаний о нем - множество. Был или нет?

- Полагаю, был. Правда, очертания «плана Андропова» были весьма контурные. Программы с конкретными шагами и сроками не было. Но общий замысел существовал.

Андропов прекрасно понимал, что последние годы брежневского правления были действительно застоем. Но именно Юрий Владимирович, будучи еще главой КГБ, категорически убеждал Брежнева забрать оба заявления об отставке, которые тот писал в 1975-м и 1978-м. Почему? Потому что тогда еще не было условий для прихода к власти Андропова. А вот в 1982-м - да, настал его час. К моменту кончины Брежнева уже умерли Косыгин, Суслов, погиб Машеров. И в оставшейся когорте геронтократов из Политбюро Андропов смотрелся наиболее адекватным.

- Каким он был - «план Андропова»?

- Он касался экономики и территориального переустройства СССР.

- И третье - борьба с коррупцией?

- Это было составной частью экономики. Андропов видел, что экономическая модель СССР дает сбои, а отсутствие контроля за партаппаратом со стороны правоохранителей этот партаппарат развратило.

- Тогда начнем с экономики.

- При Андропове была создана рабочая группа, в которую вошли три человека: Михаил Горбачев - секретарь ЦК по сельскому хозяйству, Владимир Долгих - секретарь ЦК по тяжелой промышленности и Николай Рыжков, который был долгие годы первым замом у председателя Госплана. Рыжков хорошо знал экономику, и его Андропов специально взял в ЦК. Под него была учреждена должность секретаря ЦК по экономике. Когда Рыжков предупредил Андропова, что он ни дня не работал в партаппарате, тот ответил: «Замечательно, мне нужен здесь не партработник, а технократ».

- Причем они все до сих пор живы-здоровы, Рыжков и Долгих - сенаторы, а Горбачев возглавляет фонд имени себя.

- Да, но тогда они, на мой взгляд, совершили грубейшую ошибку, взяв за основу наработки «кириллинской комиссии». У брежневского премьера Косыгина был зам - академик Кириллин, глава Госкомитета по науке и технике. И он разработал очередной проект «косыгинской реформы». Эта реформа настолько испугала брежневское окружение, что Кириллина отправили в отставку. А Косыгин заработал инфаркт. В конце концов его уберут с должности премьера, которую он занимал 14 лет, а через два месяца, в декабре 1980-го, Косыгин умрет. Так вот, за основу экономической реформы эта рабочая группа Андропова взяла кириллинско-косыгинские наработки. И когда Горбачев, придя к власти, объявит об «ускорении» в 1985 - 1987-м, эти наработки пойдут в ход. Потом Горбачев увидит, что они не дают эффекта. И перескочит на политическую реформу, провозгласив лозунг «Ударим по штабам!». Дескать, программа хорошая, но ее тормозят на уровне союзных республик и обкомов.

Запад признавал: смена власти в СССР - мировое событие. Журнал Time, поместив Андропова на обложку, даже обыграл свое название - Время после Брежнева.

ГДЕ ПРОИГРАЛИ КАПИТАЛИЗМУ

- Что предлагала эта тройка мыслителей?

- Фактически они предлагали элементы нэповской экономики.

- А они не устарели к концу ХХ века?

- В том-то и дело! Ленин изложил программу - как взять власть и что делать в первые годы. Сталин начал индустриализацию. А дальше? Дальше надо было противопоставить динамично развивающемуся Западу такую же динамичную новую теорию. Но это не было сделано ни при Хрущеве, ни при Брежневе, ни при Горбачеве. А в результате - развал СССР.

Кстати, Андропов в мае 1983-го опубликовал знаменитую статью, где прямо заявил, что мы не знаем общества, в котором живем. Мы 70 лет строили, а что построили - непонятно.

- Он приглашал партию к дискуссии?

- Да, но она не состоялась. Партаппарат уже был настолько разложен изнутри, ему плевать было на все эти дискуссии. Они сами уже ни во что не верили. Когда говорят, что партаппарат во многом повинен в развале СССР, я согласен. Партаппарат стал воспроизводить самого себя изнутри. Произошло обуржуазивание партийной верхушки. Приход Горбачева к власти и стал запросом этой партноменклатуры. Им не нужен был новый сталинист Романов (секретарь Ленинградского горкома. - Ред.), который закрутил бы гайки. Да упаси господи!

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - ЗА ВЛАСТЬ

- А Романов был сталинистом?

- Романов слыл очень жестким руководителем сталинского типа. Аскетом.

- И легенды про его распущенность вбрасывались специально? И свадьбу дочери он не устраивал в Эрмитаже?

- Нет. Это была дезинформация.

- Как же в эту экономическую реформу Андропова вписывалась борьба с коррупцией? Ведь тогда понеслось и «узбекское дело», и Медунов из Краснодарского края полетел, и министр внутренних дел Щелоков застрелился. А главы областей слетали просто массово - на счет раз.

- Эта борьба с коррупцией больше походила на борьбу за власть. Расчищались авгиевы конюшни ставленников Брежнева. Но во времена горбачевской перестройки был нанесен такой удар по среднему управленческому звену, который не снился даже Сталину. Горбачев перетряхнул и центральный партаппарат, и республиканский, областной - под предлогом борьбы с коррупцией. Но многие дела закончились пшиком. И при Горбачеве, и еще при Андропове.

- Говорят, «план Андропова» предполагал на первое время введение жесткой диктатуры вроде пиночетовской?

- Про пиночетовщину враки. Об этом слухи распускали горбачевцы, в частности, Анатолий Черняев, который отрицал связь между андроповской реформой и перестройкой. Думаю, партаппарат поставили бы под жесткий контроль спецслужб, дисциплину подтянули бы…

ОТ РЕСПУБЛИК - К ШТАТАМ

- А территориальная реформа? Тут какие задумки были у Андропова?

- Как говорил Аркадий Вольский, бывший у Андропова помощником по экономике, он и другие сотрудники центрального партаппарата готовили по заданию Юрия Владимировича проект ликвидации СССР как федерации, построенной по национально-территориальному принципу.

Речь шла о том, что вместо 15 союзных республик страна делилась бы на административно-территориальные единицы, в основу которых был бы положен принцип экономической самодостаточности и равной численности населения. Фактически бралась за основу знаменитая губернская реформа Екатерины II, которую она провела после подавления Пугачевского бунта в 1775 году. Ее суть никто не подвергал сомнению до 1917 года. Вольский вспоминал, что они Андропову предоставили аж 15 разных вариантов. И все эти варианты он завернул. А последний вариант предусматривал создание на территории СССР 41 штата.

- Что? Не областей, а штатов?

- Да. Есть версия, связанная с «планом Андропова», что через Гвишиани (зятя Косыгина, академика, возглавлявшего Всесоюзный НИИ системного анализа) была предпринята попытка договориться с западными элитами - финансовыми и политическими - о том, что мы снимаем все острые углы в отношениях Запад - Восток. И что СССР вписывается в эту глобалистскую модель построения общего европейского дома со своим четко отведенным ему местом.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Предательство социализма или «еврокоммунизм»?

- С чьей стороны была инициатива слиться с буржуазной Европой?

- Со стороны Андропова западным кругам. И тут неожиданно наши военные сбивают корейский «Боинг». Есть версия, что военные, знавшие о таких переговорах и понимавшие, что западные «партнеры» обведут вокруг пальца наших политиков, и Андропова в том числе, спровоцировали обострение советско-американских отношений.

- А социализм при этом сближении Востока и Запада сохранялся бы?

- В том-то и дело, что нет. Эта была идея соединения всего лучшего, что есть в социализме и капитализме. На самом деле речь шла о том, что под красивой вывеской «еврокоммунизма» поглотить соцлагерь буржуазной системой. Сначала мягко, а потом…

- Получается, Горбачев реализовал часть плана Андропова, пусть и на примитивном уровне? А если бы Андропов остался у власти? Что ждало бы страну?

- Горбачев пытался, но потерпел фиаско - крупнейшее в современной истории. Если бы Андропов остался жив, а академик Чазов говорил, что с его заболеванием почек он мог бы прожить еще лет пять - десять, то, конечно, он довел бы свой план до конца. И, наверное, СССР сохранился бы в своих границах. Возможно, без национальных республик. Но был бы дан мощный импульс экономике. А вот оставался бы СССР социалистическим - не знаю.

Но что толку говорить об этом, если роковая поездка в Крым, где Андропов застудил почки, сыграла свою фатальную роль.

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