Крабовые аукционы поставят крест на инвестициях

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-26T20:07:05+03:00

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За последнее десятилетие россияне успели привыкнуть к широкому выбору рыбной продукции на прилавках магазинов. Свежая и мороженая рыба, кальмары, крабы и прочие дары моря, казалось бы, прочно прописались на наших столах. Чтобы продолжить поступательное развитие жизненно важной для россиян отрасли, в преддверии IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации руководители крупнейших рыболовецких компаний обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Не стоит, наверное, напоминать, какой хаос и криминал царили в рыбной отрасли новой России каких-нибудь 15 - 20 лет назад. Навести порядок удалось в середине 2000-х благодаря тому, что морские ресурсы стали распределяться среди добывающих компаний по «историческому способу», то есть десятилетними квотами с возможностью пролонгации. О том, какие плюсы это принесло, рассказывает исполнительный директор НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» Сергей Несветов.

- Во-первых, у компании появился горизонт планирования и возможность инвестировать в обновление основных средств, в технологии, в людей. Во-вторых, компании при такой схеме заботятся о сохранении биоресурса, потому что он является ее основным активом. Получившая квоту компания никогда не будет заниматься браконьерством или нарушать закон - ей это просто невыгодно. Она ведь понимает, что ловить ей здесь еще 15 лет, и через 15 лет, если она будет вести себя правильно и соблюдать все правила, у нее произойдет новое перезаключение, - сообщил эксперт.

Эффективность долгосрочного закрепления квот с перспективой их продления ответственным компаниям была несколько раз отмечена президиумом Гоcсовета РФ - в 2004, 2007 и 2015 годах. Зримыми результатами данной схемы стали восстановление региональных предприятий, новые заказы на суда, рост налоговых поступлений, практически десятикратное увеличение отраслевых инвестиций за период с 2007 по 2017 год. Наглядный пример - если в 2007 году на российских верфях не строилось ни одного рыбопромыслового судна, то в 2017 году их было уже восемь, а совокупный портфель заказов от рыбопромышленных предприятий достигал 24 рыбопромысловых судов.

Очередное перезаключение планировалось на 2018 год, и буквально перед ним в СМИ появилась информация о том, что рыболовецкую отрасль планируется вернуть в прошлое, каждый год заново выставляя квоты на аукционы. В этом могут быть заинтересованы отдельные игроки, которые не имеют ни судов, ни практики лова, но пытаются захватить часть квот. Результаты такого шага отбросят отрасль на десятилетия назад, они ударят не только по рыболовам, но и «по холодильникам» простых граждан, заметно ухудшив качественный состав продуктов.

- Что произойдет после введения аукционов? Первое - банки перестанут кредитовать рыбную отрасль, потому что она снова становится нестабильной с их точки зрения, - предупреждает Сергей Несветов. - Второе - это крест на всех инвестициях, потому что нет никакого смысла начинать инвестировать, например, в новые суда. Можно же просто эксплуатировать старые, убивая их. Третьим опасным результатом полного перехода на аукционную схему распределения квот будет смена предпринимательской психологии. Работающие в рыбной отрасли компании перестанут ощущать себя собственниками и превратятся во временщиков, живущих по схеме «10 лет дербаним, а дальше будет видно». И, наконец, рыба и другие морепродукты неизбежно вырастут в цене.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Понятно, что такие перспективы тревожат уже успевшее сложиться сообщество ответственных предпринимателей. Они приняли решение обратиться за помощью к Президенту России Владимиру Путину. В открытом письме, подписанном руководителями крупнейших отечественных рыбодобывающих компаний, главу государства просят ввести мораторий на изменения Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», меняющие его базовые принципы. Кроме того, Путина просят поручить правительству обеспечить перезаключение договоров о закреплении долей квот добычи ресурсов в полном объеме и без всяких изъятий.

В ноябре прошлого года Владимир Путин поручил своим сотрудникам разобраться в ситуации. Сегодня, по прошествии нескольких месяцев с того момента, рыбаки ждут помощи и поддержки от президента.