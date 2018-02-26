Назад в будущее: 5 историй о возможных путешествиях во времени

26 Февр. 20:30 2018-02-27T00:27:41+03:00

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Этим вопросом задаются ученые, авторы научно-фантастической литературы и просто мечтатели, желающие переместиться во времени. Но пока одни обдумывают вероятность таких путешествий, другие с уверенностью заявляют, что уже покидали современность и оказывались в другой эпохе.

Инцидент Моберли-Журден

Случай, произошедший в 1901 году с Анной Моберли и Элеанорой Журден, также известен как «версальский временной парадокс». Две английские учительницы приехали в отпуск во Францию и решили немного прогуляться после посещения Версальского дворца, но заблудились. Пытаясь найти дорогу, они долго бродили по незнакомым тропинкам и искали человека, у которого можно спросить дорогу. Наконец, им повстречались люди, но все они выглядели странно и были одеты в старомодные вещи, напоминавшие о моде XVIII века. Оценив происходящее, путешественницы пришли к выводу, что таинственным образом перенеслись более чем на сто лет в прошлое. На ступеньках замка они даже заметили женщину, похожую на Марию-Антуанетту. Позже Элеанора и Анна подробно описали свое приключение и поразили современников, убежденных, что у двух образованных англичанок с безупречной репутацией нет никаких причин врать о подобном.

Репортаж из будущего

В 1932 году журналист Дж. Бернард Хаттон и фотограф Йоахим Брандт получили задание поехать на судостроительную вервь в Гамбурге и сделать там репортаж. Вернувшись, они рассказали редактору, что стали свидетелями страшного происшествия – бомбардировки города. Корреспонденты увидели военные самолеты, которые сбрасывали на город бомбы, и чудом спаслись. Фотограф заявил, что ему удалось сделать снимки, но после проявки пленки оказалось, что на ней ничего нет. Редактор решил, что коллеги перебрали с алкоголем и сочинили историю. Однако через 11 лет, в 1943 году, Гамбург действительно стал целью подобного авианалёта в рамках операции «Гоморра». Позже появилась версия, что журналисты перенеслись во времени и заранее увидели события, которым только предстояло произойти.

Монток. Фото: Википедия

Проект «Монток»

В США распространена городская легенда, согласно которой в Монтоке существовал тайный военно-промышленный комплекс, где проводились секретные эксперименты по созданию психологического оружия. Считается, что в рамках проекта также проходили исследования перемещений в прошлое и будущее, в ходе которых удалось создать пространственно-временной проход. Действительно ли правительство США тайно финансировало подобные разработки? В этом вопросе пытаются разобраться авторы программы «Темные файлы». Они также проверяют версию о том, что такие эксперименты существуют и в наше время. Документальная программа о засекреченных исследованиях и загадках проекта «Монток» будет выходить на телеканале HISTORY по понедельникам в 23:00, с 26 февраля.

Путешественник во времени на мосту «South Fork»

Существуют ли подтверждения того, что путешествия во времени возможны? Чаще всего в качестве доказательств предъявляются фотографии, на которых запечатлены странные детали, не соответствующие эпохе. Подобный снимок был сделан в 1941 году в Канаде. На нем изображены люди, пришедшие на открытие моста South Fork. Внимание исследователей XXI века привлек один из гостей мероприятия, заметно отличающийся от остальных. Его одежда и солнечные очки больше подошли бы человеку из 90-х годов, а для середины XX века его внешний вид кажется очень специфичным. Кроме того, в руках мужчина держит предмет, напоминающий фотокамеру. Эксперты изучили снимок и пришли к выводу, что он – не поддельный. Поэтому в наше время людям остается только гадать, кем был загадочный молодой человек с фото: путешественником во времени или просто чудаком, предсказавшим моду будущего?

Гость из будущего и детектор лжи

Периодически «путешественники во времени» заявляют о себе. Многие люди признавались в том, что прибыли из другого века, а после рассказывали о том, какой станет жизнь, и даже пытались предсказывать ближайшие события. Одним из недавних гостей из будущего стал мужчина, скрывающий своё лицо и выступающий под псевдонимом Ной. Чтобы доказать истинность своих слов, он прошёл проверку на детекторе лжи, подтвердившем, что Ной не врет. Мужчина объявил, что путешествия во времени станут возможны к 2028 году. Также человечество сможет летать на Марс, выглядеть вдвое моложе своего возраста, лечить многие формы рака. Однако даже после такого прогноза скептики остаются непреклонны, ведь даже детектор лжи можно обмануть.