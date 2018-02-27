2018-02-27T16:24:06+03:00
Здоровье

Плохой сон меняет гены

Ведущий российский сомнолог рассказал, что в последнее время выяснили исследователи об идеальном ночном отдыхе
Анна НИКОЛАЕВА
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Недостаток сна сказывается на организме самым плачевным образомНедостаток сна сказывается на организме самым плачевным образомФото: Евгения ГУСЕВА
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ГЛАВНОЕ — ВРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ

В современной жизни мало кому удается соблюдать режим — ложиться спать и вставать всегда в одно и то же время, как рекомендуют медики. При этом часто можно встретить совет: если у вас не получается соблюдать оба пункта сразу, попробуйте сосредоточиться хотя бы на одном — зафиксировать либо время засыпания, либо подъем. К примеру, известный биохакер Серж Фаге, который с помощью врачей и ученых ставит на себе эксперимент по продлению молодости, уверяет, что главное засыпать в одинаковые часы и даже минуты.

- На самом деле наблюдения показывают, что приоритетно все-таки время подъема — нужно стараться фиксировать именно его, - рассказал «КП» руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. - Если это время у вас не стабильно, оно скачет,и вы просыпаетесь позже, например, в выходные, то потом вечером заснете гораздо хуже. Так что старайтесь всю неделю независимо от графика просыпаться в одно и то же время.

НЕДОСЫП МЕНЯЕТ ГЕНЫ

Недостаток сна сказывается на организме самым плачевным образом. Новые данные показали, что даже небольшое нарушение здоровой нормы нормы (это 7 — 9 часов для взрослого человека от 18 до 65 лет) негативно сказывается на работе мозга. «Были эксперименты, когда добровольцам в течение двух недель сокращали время сна всего на час и обследовали, - говорит Калинкин. - Оказалось, что меняется активность самых разных генов, в том числе тех, которые отвечают за развитие сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных (гормональных) нарушений и других». Словом, нарушение сна приводит к ускоренному развитию многих заболеваний, и в том числе вносит вклад в неблагоприятные процессы в мозге, связанные с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Также исследователи выяснили, что:

- для хорошего засыпания равноценны и прохладный душ, и теплая ванна — кому что комфортнее. И то, и другое помогает расслабиться и благодаря этому улучшает сон;

- оптимальная температура для сна по научно-медицинским данным — плюс 20 — 22 градуса;

- вечерние занятия спортом нужно заканчивать за 3 часа до сна: физнагрузки разгоняют метаболизм (обмен веществ), это бодрит и мешает заснуть.

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