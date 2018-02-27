Назарбаев приказал чиновникам заговорить на «государственном» языке

27 Февр. 16:09 2018-02-27T16:25:39+03:00

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Казалось бы, рядовая встреча Нурсултана Назарбаева со своим министром информации, вызвала шум в прессе и соцсетях. Еще бы: бессменный лидер Казахстана, как его еще называют - Елбасы (лидер, отец нации), заявил министру, что переход казахского языка с кириллицы на латиницу надо подкрепить «повышением статуса государственного языка».

Начать это «повышение» Назарбаев предложил с госструктур:

- Деятельность Парламента и Правительства должна осуществляться на государственном (казахском, - ред.) языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода, - заявил лидер Казахстана и тут же поручил усовершенствовать обучение казахскому языку. Следовательно, реформе подвергнется и система образования. А упомянутый Назарбаевым синхронный перевод на русский будет применен к телетрансляциям с заседаний депутатов и министров. К 2025 году в Казахстане поменяют и все вывески, указатели на латино-казахские.

Директиву Елбасы чиновники восприняли как приказ, и уже 27 февраля провели первое совещание кабмина почти полностью на госязыке. Власти Казахстана уверяют, что это делается для объединения нации, а статус русского языка не пострадает. Мол, он будет также использоваться. Хотя вся эта лингвистическая реформа и вызывает вопросы, ведь, по данным социологов, почти 70% населения Казахстана предпочитают использовать в повседневной жизни именно русский язык. И что им делать, если будут переизданы все книги и учебники, а все чиновники заговорят строго на «государственном»? Такая тихая дерусификация получается…

Тем более, есть примеры других постсоветских республик, где в свое время формально не запрещали русский язык, но обучение и документацию перевели на национальные языки: выросло целое поколение, которое уже не может общаться по-русски. Зачем это нужно Казахстану? - спросили мы директора Центра политической информации Алексея Мухина.

- Действительно, речь идет о попытках Казахстана играть более самостоятельную роль и выйти из тени России. Во всяком случае, в глазах Запада. Связано это прежде всего с усиливающимся вниманием Евросоюза и США к этому региону. В последнее время усилились попытки наладить новые связи, Назарбаева всячески обласкивают в ходе присутственных мероприятий. И Казахстан, видимо, решил, подчеркнуть свою обособленность от России вот таким тривиальным способом. Насколько отдалимся — не буду загадывать, потому что в основе отношений России с бывшими республиками СССР лежит прагматизм. Но взаимное притяжение в формирующимся сейчас Евразийском экономическом пространстве, куда входит и Россия, и Казахстан, и Белоруссия, и Армения, и Киргизия настолько велико, что беспокоиться, думаю, не стоит. Наша экономическая интеграция будет мешать Казахстану отказаться от русского языка.

- Казахстан не повторит путь Украины?

- Все зависит от того, насколько казахская элита осознает последствия украинских политических маневров. Думаю, как раз пример Украины - мощный фактор, предостерегающий от попадания в такие ситуации.