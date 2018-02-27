2018-02-28T03:03:56+03:00
Звезды

Валерий Гаркалин срочно госпитализирован в институт Склифосовского

Народный артист России снят со спектаклей и доставлен в Москву с гастролей по стране
Юлия МАЗУР
Поделиться:
Комментарии: comments74
Валерий Гаркалин 10 лет назад дважды перенес инфарктВалерий Гаркалин 10 лет назад дважды перенес инфарктФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

63-летний актер уже несколько дней находится в больнице. О том, что Валерий Гаркалин госпитализирован в институт скорой помощи имени Склифософского, стало известно на гастролях его антрепризного спектакля «Страсть Аполлона». В Иркутске в праздничный день 23 февраля Валерий Борисович должен был сыграть главную роль в постановке, где также задействованы Александр Носик, Ирина Лачина и Ярослав Бойко. Однако собравшимся зрителям перед спектаклем объявили о том, что исполнитель главной роли «срочно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского». Заменой Гаркалина стал другой известный актер Анатолий Журавлев.

Как стало известно «КП», актер был снят со спектакля и был вынужден вернуться в Москву из-за проблем с легкими.

- Да, заболел человек, - говорит Анатолий Журавлев. - Мы очень надеемся, что все в порядке. По-моему, у него случилось воспаление легких. Простыл где-то на гастролях.

Напомним, Валерий Гаркалин 10 лет назад дважды перенес инфаркт. В 2009 году актер овдовел — его жена Екатерина Гаркалина ушла из жизни. Его единственная дочь Ника — театральный продюсер. Валерий Борисович служил во множестве театров. С 2001 ездит по стране с гастролями антрепризных постановок, преподает в ГИТИСе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В США 11 военнослужащим базы стало плохо после вскрытия конверта
В Госдуме предлагают ввести единые требования для ручной клади
Глава Минобрнауки высказалась за сокращение количества школьных олимпиад
Храм Гроба Господня откроют после трехдневной забастовки
В Москве двое пожарных погибли при тушении квартиры многоэтажки
В России состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Умер режиссер трех фильмов бондианы Льюис Гилберт
WADA подтвердило запрет на спортивные чемпионаты в России
Посол РФ в Великобритании призвал Лондон повлиять на боевиков в Сирии
СМИ: Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 3 мая
В Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова
СМИ: Трамп выбрал главу президентской предвыборной кампании 2020 года
Сбой на Арбатско-Покровской линии метро ликвидировали
Власти Калифорнии разрешили испытание беспилотных автомобилей без водителя в салоне
На Украине ушел из жизни легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин
Российский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступления
Собаки победили хозяина в скоростном поедании лапши
Руководство ФРС США намерено продолжать постепенное увеличение процентной ставки
Киевский суд отказался отстранить от должности одесского мэра