"Большая книга профессий": Где работать, чем заниматься?

СЕГОДНЯ 08:35 2018-02-27T08:38:25+03:00

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Раннее профессиональное ориентирование детей нынче в большой моде. Чем раньше дитятко сделает выбор будущей профессии, тем проще родителям будет подобрать ему нужную школу, репетиторов, кружки и секции. А еще «проще» в данном случае означает «дешевле», а это тоже немаловажно.

«БОЛЬШАЯ КНИГА ПРОФЕССИЙ»

«РОСМЭН», 2018

Латинский термин «ретроспектива» дословно означает «взгляд назад», но это слово звучит довольно странно, когда речь идет о детях и об их дальнейшем выборе профессии. Под обложкой этой книги взгляд, безусловно, направленный в будущее, но поскольку тема выбора «своего» дела была актуально всегда, то перед нами ретроспектива стихов детских авторов на тему профессионального выбора. Итак, от Маяковского до Усачева, от Агнии Барто до Яснова актуальность выбора профессии не меняется, но старшие читатели этой книги смогут насладиться не только воспоминаниями о своем детском чтении, но осознать, как менялись взгляды поэтов и некий социальный запрос. Масштабность и охват сборника меня искренне удивил просто потому, что я к своему стыду просто не знал, что после Маяковского и его весьма фундаментального: «У меня растут года…» к теме столь разных и нужных профессий обращалось такое множество уважаемых детских авторов. Я бы сравнил это издание с набором гаечных ключей, ибо разговор с ребенком о выборе рода деятельности и профессиональной ориентации – «гайку», теперь можно сдвинуть с места множеством индивидуальных творческих решений разных поэтов – «ключами». В конечном итоге, такая палитра поэтических подходов к теме «все работы хороши, выбирай на вкус» позволит родителям в нескольких сеансах семейного чтения потестировать собственного ребенка не только на возможные ранние профессиональные пристрастия, но поможет выбрать «своего» поэта, ласкающую слух ритмику и интонацию. Это потрясающая демонстрация свободы выбора и профессии, и любимого поэта, и даже самого подхода к получению профильного образования. Ведь сегодня подход «я б в профессию пошел, пусть меня научат) не актуален, ЕГЭ и бюджетные квоты расставляют свои приоритеты.

Сложно себе представить, что достаточно одного лишь разговора со своим чадом, чтобы получить надежный ответ о его будущем профессиональном выборе. Если в ваших руках будет эта книга, вы сможете, каждый раз начинать этот разговор с разных поэтических вступлений, а это своего рода гарантия, что обсуждение: кем стать «хорошо», а кем «еще лучше» никогда не будет скучным.