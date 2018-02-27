2018-02-27T21:23:15+03:00
Общество

Иосиф Кобзон: Заброшенное сельское кладбище в Переделкине должно быть мемориальным!

С таким предложением народный артист СССР, депутат Госдумы, Почетный гражданин Москвы выступил в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Иосиф Кобзон предлагает сделать Переделкинское кладбище мемориальнымИосиф Кобзон предлагает сделать Переделкинское кладбище мемориальнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Великий певец и политик, Герой Труда России, многолетний (еще с 1960-х годов) друг «Комсомольской правды» Иосиф Кобзон практически не обращается к нам с просьбами и какими-то советами, чаще - мы к Иосифу Давыдовичу.

И вот на днях, во время одного из интервью, у нас состоялся такой разговор... (Причем - инициатива Героя многих наших публикаций носит широкий общественный характер.)

- У меня к вам такая просьба есть, - начал Кобзон. - После того, как я стал читать в СМИ, в том числе и в «Комсомолке», материалы об арабской Пальмире (древний город в Сирии, в непосредственной близости от которого располагаются некрополи, мавзолеи, это место называют Долиной Гробниц. - А.Г.), я подумал о том, что и у нас рядом, в Москве, находится своя Пальмира.

- Что вы имеете ввиду?

- Переделкинское кладбище, где покоятся люди, которые при жизни являлись гордостью, совестью и честью Советского Союза, имена которых и сегодня, в наши дни, составляют Славу России.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Переделкинское кладбище - Литературный некрополь, находится вблизи платформы Переделкино. Расположено на высоком берегу реки Сетунь. Исстари это кладбище считалось подмосковным, но в 2012 году, с расширением Москвы, оказалось на территории столицы. Точный адрес: г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Внуковское, поселок Переделкино, ул. 5-я Лазенки.

- Да, прежде Переделкино и эта территория административно относились к Московской области, теперь это - Новая Москва. И, надеюсь, что сейчас появилось больше возможностей для того, чтобы сберечь эту сокровищницу для грядущих поколений. И вот я просто хочу призвать к этому и руководство Москвы, и руководство страны... Не мешало бы подключиться также и Министерству культуры России... Хорошо было бы восстановить заброшенное сельское кладбище в Переделкине.

- Иосиф Давыдович, вы имеете ввиду, что кладбище надо благоустроить, как-то облагородить? Чтобы оно и правда - не выглядело заброшенным, сельским...

- Не то, что облагородить... (Кстати, и сельские кладбища бывают очень ухоженными.) Хотя бы элементарно проложить здесь асфальтовые дорожки. Там покоятся Борис Пастернак, Евгений Евтушенко.

- В апреле 2017-го я был на похоронах Евгения Александровича Евтушенко, видел это кладбище, старые памятники и кресты...

- Вы посмотрите, где покоится Роберт Рождественский вместе со своей супругой, журналистской Аллой Киреевой - Рождественской. Заброшенное место... На этом кладбище похоронены Корней Чуковский, Лев Кассиль...

- Согласен с вами - внешне Переделкинское не похоже на мемориальное. Порядок там наводить надо. Спасибо вам за это интервью и за подсказку. Думаю, к вашим предложениям обязательно прислушаются - и в Москве, и в Минкультуре, и в Кремле.

- Александр, я могу перечислять бесконечно эти святые имена. Я вам пришлю список - посмотрите внимательно на него...

В принципе, этот список хорошо известен - читатели могут найти его здесь. От себя лишь добавим - на Переделкинском кладбище покоятся писатель - сатирик Семен Нариньяни, писатель и политик Юрий Щекочихин, которые в разное время были журналистами нашей газеты, составляли и составляют славу «Комсомольской правды».

Иосиф Кобзон предлагает сделать Переделкинское кладбище мемориальным

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