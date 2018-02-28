Кирилл КЯРО: На улице меня уже не только узнают, но иногда и фамилию вспоминают

СЕГОДНЯ 01:12 2018-02-28T01:12:30+03:00

В «Изменах» герой Кяро не так уверен в себе, как в «Нюхаче», ведь жена (Елена Лядова) его постоянно обманывает. Кадр из фильма

Популярный актер объяснил, почему выстреливают те или иные сериалы, и рассказал, как справляется со свалившейся на него славой

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Колоритный эстонский артист стал звездой после «Нюхача», затем последовало еще несколько ярких работ. Одна из них - роль в сериале «Измены», который идет сейчас на канале ТВ-3. Там Кирилл, приучивший зрителя к амплуа героя, сыграл вдруг инфантильного интеллигента, которому нахально наставляет рога жена.

- «Измены» - это как бульварное чтиво, - рассуждает актер о причинах успеха фильма. - Всем интересно, кто с кем кому изменил. К тому же этот сериал - неожиданный взгляд на вопрос. Все знали, что измена - это плохо, это грех, это аморально. И тот, кто изменяет, - мягко сказать, нехороший человек. Хотя многие люди все равно это делают, а некоторые даже гордятся. Вообще, мне кажется, эта история не об изменах, а о любви и честности. О том, что даже если ты изменил и никто об этом не знает, все равно что-то ломается в отношениях с любимым человеком. И в итоге ты изменяешь самому себе.

- Будет ли продолжение «Измен»?

- Думаю, что не будет. И, наверное, не надо, потому что это законченная история. И практика показывает, что вторые-третьи сезоны у нас пока не получаются лучше, чем первые. В отличие от американских проектов. Там есть сериалы, которые растут от сезона к сезону. У нас пока нет.

- Вы как-то сказали, что ваш самый строгий критик - папа. Какая ваша роль у него любимая?

- «Измены» он, по-моему, не видел. И я вряд ли порекомендую ему посмотреть этот сериал, потому что, мне кажется, это не его тема. А из того, что ему действительно понравилось, - был такой сериал «Консультант». Про психиатра, который помогает следствию, и они ищут серийного маньяка, там есть намек на Чикатило. Эта история связана с концом 1980-х и началом 1990-х - это время, которое отец очень хорошо знает, он нашел какие-то отклики в его душе. Поэтому, мне кажется, «Консультант» ему понравился даже больше, чем «Нюхач». Потому что в нем больше нюансов того времени.

- Сейчас вы снимаетесь в сериале «Вонгозеро». Чем привлекательна эта история?

- В основе сценария - прекрасный одноименный роман Яны Вагнер. Это роман-катастрофа, история про то, как однажды смертельный вирус, похожий на грипп, очень быстро распространяется в городе, и Москву закрывают. Роман приключенческий, страшный. Но самое главное, что мне нравится, - это история про то, как интеллигентный, цивилизованный человек вдруг за 10 дней превращается в существо, которое готово бороться за свою жизнь. Он теряет все то, что было впитано с молоком матери, все этические и религиозные нормы. Герой сам понимает, как он быстро меняется.

- Ваши герои меняются, а меняетесь ли вы в связи с популярностью, которая на вас обрушилась?

- Мне кажется, я не очень изменился. Это только обстоятельства изменились в лучшую сторону. Если раньше просто были предложения по съемкам, то сейчас я могу выбирать что-то интересное. А узнавание на улице - ну, бывает, конечно. Хотя раньше тоже узнавали. Просто сейчас меня уже могут соотнести с какой-то ролью и даже иногда назвать по имени и фамилии. Это хорошо. Мешает ли это личной жизни? Бывает. Но, с другой стороны, ты знал, на что шел. И люди не виноваты, если они рады видеть тебя.

- Как вы восстанавливаетесь после тяжелых съемок?

- Стараюсь куда-нибудь уехать. Правда, не всегда получается. Иногда бывает, что одни тяжелые съемки заканчиваются, начинаются вторые. Потом третьи. А бывает они идут одновременно. Но если вдруг какая-то пауза возникает, надо срочно куда-то уезжать.

«Измены». По будням, 22.00Ю ТВ3.