Константин Эрнст на премьере «Довлатова»: Трудно быть Германом!

СЕГОДНЯ 01:45 2018-02-28T01:53:39+03:00

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Премьера байопика Сергея Довлатова прошла в неожиданном месте - «Цифровом деловом пространстве» на Покровке. Но оказалось лучше, чем бесконечная толчея в «Октябре», которому были даны на откуп все главные премьеры. Все «випы», наконец, смогли почувствовать себя людьми, а не заложниками красной дорожки с забаррикадированными входами и выходами.

На входе стоял молодой человек, который спрашивал всех входящих - «По билетам или приглашениям?». Когда в дверях появился Константин Эрнст, вопросов не было - продюсер картины, как ледокол, разрезал кутерьму, направившись к Алексею Герману-младшему. Тот явно нервничал - на премьере ожидались высокие гости.

На показе мы заметили Фёдора Бондарчука, который пришёл со своей Паулиной. Даже давая телевизионные интервью, режиссёр держал свою даму за руку, спрашивал ее мнение, в общем, вёл себя трогательно и влюблённо. В отличие от Евгения Цыганова, который вместе с Юлией Снигирь незаметно проскользнул в зрительный зал, стараясь не афишировать свой приход. Так же на мероприятие пришел Михаил Шац с Татьяной Лазаревой, Ксения Раппопорт, Светлана Ходченкова, Елена Лядова, исполнитель роли Довлатова Милан Марич, а так же различные представители московской богемы. Многие обратили внимание на красивую рыжеволосую женщину - оказалось, это дочь самого Сергея Довлатова, Катерина, которая выступила консультантом на картине.

Одним из самых последних пришёл Никита Сергеевич Михалков, через десять минут после него - министр культуры, Владимир Мединский. Можно было начинать.

Слово взял Константин Эрнст:

- У каждого, кто здесь сидит, есть свой Довлатов. У группы получился такой Довлатов, какой получился. Это, безусловно, объяснение в любви. Кто-то не согласится, имеет полное право - настоящий художник создаёт матрицу, а зритель вписывает в нее себя и считывает то, что он хочет. Далее, я хотел сказать о том, как трудно быть Германом (отсыл к фильму - «долгострою» Алексея Германа - старшего). Если ты - сын гения, к тебе и гипер-счёт. С моей точки зрения, на данный момент это лучший фильм Леши.

Министр культуры, Владимир Мединский поблагодарил создателей картины:

- Я радуюсь любому успеху российского кино, иногда как ребенок. И кассовому, и фестивальному, и профессиональному. Успеху этого фильма я радуюсь вдвойне, потому что его рождение проходило у меня на глазах. И он не просто ворвался на площадки европейских фестивалей, но и был сделан при поддержке министерства культуры, что тоже приятно. За последние годы многие картины, сделанные при поддержке Минкультуры были отмечены на международных кинофестивалях - "Аритмия", "Рай" , "Зоология", «Класс коррекции»...Ну и «Довлатов» в этой замечательной плеяде фильмов. От всего сердца желаю много наград.

В широкий прокат фильм выходит с 1-го марта. На большом экране его можно будет посмотреть всего 4 дня.

Довлатов Трейлер (2018) . Первый трейлер фильма Довлатов 2018 года

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Довлатов»: Несладкая жизнь

Стас ТЫРКИН

Действие происходит в 1971 году и охватывает неделю перед праздником 7 ноября, хотя самих празднеств в картине не наблюдается - Герман сторонится всякой официальщины, как сторонился ее сам Довлатов (подробности)