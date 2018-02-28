Родившая в 11 лет Валя Исаева избила будущую невесту мужа

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-28T15:25:07+03:00

ще недавно мечтавшая развестись с узбеком - супругом, теперь она хочет вернуть его в семью

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12 лет назад эта история потрясла россиян – одиннадцатилетняя девочка Валя Исаева, живущая с бабушкой- опекуном родила от взрослого мужчины, который нелегально проживал на территории страны. Вся страна с замиранием сердца следила за развитием сюжета и гадала, чем закончится история любви Вали Исаевой и Хабиба Потахонова. Спустя время выяснилось, что любви-то и не было, а вот скандалы и избиения несовершеннолетней москвички случались постоянно. И этот скандальный ранний брак должен был по логике закончится разводом, но это было бы слишком просто для этой уже «звездной» семьи.

Накануне Валя и Хабиб стали героями нового выпуска передачи «На самом деле».Около полгода назад пара рассталась. Молодая женщина, родившая в 11 лет, обвинила супруга в том, что тот поднимал на нее руку. Поэтому она ушла к любовнику Виктору Попову. Валя утверждала, что встречалась с ним в тайне от Хабиба и роман был продолжительным. Но уже на программе Исаева вдруг решила попросить прощения у Патахонова и заявила, что никогда не изменяла супругу. «Дмитрий, я пришла на эту программу, чтобы пройти проверку на детекторе лжи и спасти нашу с Хабибом семью. Мы вместе 15 лет. Я осознала все свои ошибки, я осознала, что поступала плохо с любимым человеком. У меня от него дети, им нужен отец», - заявила родившая в 11 лет девушка.

Хабиб Исаев.

Хабиб Патахонов, увы, не поверил словам своей некогда любимой женщины. Он категорически отказался обратно принимать Исаеву и обвинил ее во лжи и предательстве. «После прошлой передачи она на две недели пропала, потом вернулась домой — нагулялась, ничего мне не объяснив. Меня это задело как мужчину, я не намерен мириться с предательством», — парировал мужчина.

Действительно, ранее Валентина собиралась уехать из Москвы вместе с Поповым в Кабардино-Балкарию. Но новые отношения быстро расклеились, Исаева рассталась с избранником, вернулась домой, начала искать работу. По словам Валентины, Хабиб помогает ей с детьми, а также перестал поднимать на нее руку. Но при этом решения подать на развод он не изменил, и по-прежнему хочет жениться на другой девушке. Эксперты, оценив результаты детектора лжи, вынесли вердикт: Патахонов говорит правду, но он хочет совершить этот поступок назло ей.

И призвали Исаеву и Патахомова помириться ради детей. «Я не могу это простить и больше не хочу с этой девушкой жить», - заметил Хабиб. Тем более, что в его планах новая свадьба. Патахомов представил гостям студии свою невесту, которую зовут Зарина. Новую девушку Хабибу нашла ее мама.

Зарина начала скандалить, едва появившись в студии. Девушка заявила, что Хабиб - ее исламский муж. Валя начала кричать и на мужа, и его невесту.

«Прежде объясни детям, что у тебя другая жена», - заявила Исаева.

Не сумев совладать с эмоциями, Валентина накинулась с кулаками на Зарину и вцепилась ей в волосы. Сотрудникам ток-шоу пришлось разнимать женщин.

Момент потасовки в студии передачи "На самом деле".

Судя по всему, шоу будет продолжаться и семья Потанововых еще не раз появится в телевизионной студии. Тем более, когда за программы с их участием так щедро платят.

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Гинекологи, осмотревшие девочку, были в шоке. Валя уверяла, что хочет ребенка и любит своего «Владика», как она называла Хабиба. История вызвала бурю в обществе, разделив его на два лагеря. Одни осуждали Хабиба. Другие встали на защиту парочки.

Вале сделали кесарево сечение. Девочка родилась ростом 50 сантиметров и весом 2900 граммов, назвали ее Амина. (подробности)