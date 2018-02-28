Сибирские холода в Европе: Снегом засыпало пол-Испании, Лазурный берег и Рим с Неаполем

28 Февр. 17:50 2018-02-28T19:19:02+03:00

Холода и снег в Европу принес тот же самый арктический антициклон, который "виноват" в аномальных морозах в Европейской части России Фото: REUTERS

Во многих странах Старого Света из-за аномальной погоды задерживаются самолеты и поезда, отменены занятия в школах, на дорогах множество аварий

Изменить размер текста: A A

Мерзнут в последние дни календарной зимы не только жители огромных территорий в России, но и почти вся Европа. Арктические холода сначала накрыли Урал, Поволжье и Европейскую территорию России, потом добрались до стран Балтии и Польши, центральной Европы, Франции, Великобритании... И даже до самого юга, средиземноморского побережья Греции, Италии и Испании (см. "Комментарий синоптиков" ниже. - Ред).

Во многих городах Европы в последние дни установлены рекорды по холодам если не за всю историю метеонаблюдений, то для 21 века. А в среду, 28 февраля, в Испании полстраны завалило снегом! Порядка 20 человек в разных странах Старого Света стали жертвами холодов и непогоды.

Хроника и география холодных аномалий в Европе 25 - 28 февраля (по данным Московского метеобюро, центра "Фобос" и европейских СМИ):

ИТАЛИЯ: ПОД СНЕГОМ И БЕЗ ФУТБОЛА

Снегом засыпало Рим и Неаполь. И если для итальянской столицы снег - редкость, но все же не уникальное событие (последний раз в Риме мело в 2012 году), то для Неаполя - просто невидаль. С 1956 года тут снежинок не видели, больше полувека! А сейчас вершина вулкана Везувий закрыта белой шапкой.

В южном городе с перебоями ходил транспорт, сильно задерживались поезда Неаполь - Рим. Составы вставали прямо на путях - не могли проехать из-за снега. И в Риме, и в Неаполе были закрыты школы и детские сады.

В Венеции, на острове Лидо, 25 февраля стало самым холодным в истории метеонаблюдений: -3,2 градуса. Россиян-то таким "морозом" не удивишь, скорее насмешишь - но тем не менее, рекорд есть рекорд.

А вот где серьезная стужа, так это в горах на севере Италии: -29 градусов. В Турине из-за холодов отменили футбольный матч "Ювентус" - "Аталанта".

В Венеции, на острове Лидо, 25 февраля стало самым холодным в истории метеонаблюденийФото: REUTERS

ФРАНЦИЯ: НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ СНЕГ, В ГОРАХ -35 ГРАДУСОВ

На Лазурном берегу целых 6 часов продолжался снегопад! А на Монблане мороз достиг -35 градусов. Понятно, что такая температура зафиксирована на очень большой высоте, но все равно - это уже без всякого преувеличения сибирская стужа. План по борьбе с холодами был введен в 68 департаментах Франции (то есть на большей части территории страны).

ИСПАНИЯ: ЗАМЕЛО ДАЖЕ ПЛЯЖИ

В среду, 28 февраля, в 40 провинциях Испании (а в стране их 52) объявлено штормовое предупреждение из-за снега, аномально низких температур, сильного ветра и огромных волн на побережье.

В Пиренеях выпало до 35 сантиметров снега. Засыпало Каталонию и Арагон, Страну Басков и Риоху, Эстремадуру и Кастилию... И не только в горах снег - замело и Барселону, и пляжи Сан-Себастьяна, Сантандера, Ла-Коруньи. В Сантандере, например, такого пейзажа не видели 33 года - с 1985-го! В Галисии, на севере страны, и на Канарских островах волны достигают 6-метровой высоты

В аэропортах задерживают и отменяют рейсы (проблемы с воздушным сообщением касаются в основном севера Испании и Канар, из-за сильного ветра). Буксуют в снегу поезда, в том числе скоростные.

В Пиренеях выпало до 35 сантиметров снегаФото: REUTERS

В Каталонии и Арагоне закрыты многие школы, а в Стране Басков даже отменили занятие в университете. На дорогах страны множество ДТП из-за снега и гололеда. Зимней резины тут нет, водители не привыкли ездить по такой погоде. В Каталонии "Красный Крест" раздает одеяла и еду водителям грузовиков, заблокированных снегопадом..

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 40 СМ СНЕЖИНОК

В Соединенном Королевсте мощные метели - до 40 сантиметров снега! Это сравнимо с рекордным снегопадом, который обрушился на Москву в начале февраля. Из-за ненастья - серьезные перебои в работе аэропортов и движении поездов. Закрыты сотни школ.

В Соединенном Королевсте мощные метели - до 40 сантиметров снегаФото: REUTERS

КОММЕНТАРИЙ СИНОПТИКОВ

Морозы в Европе - "родня" российским

- Холода и снег в Европу принес тот же самый арктический антициклон, который "виноват" в аномальных морозах в Европейской части России, - рассказала "КП" главный специалист Московсковского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ледяной воздух с акватории Карского моря идет мощным потоком с северо-востока на юго-запад - именно этим и объясняется то, что сначала стужа пришла к нам, а затем добралась до Европы, вплоть до самого Средиземного моря. Там арктические воздушные массы еще и столкнулись с влажным и теплым средиземноморским воздухом. Вот вам и снег в Испании, Италии и на Лазурном берегу.

А КАК ТАМ ТУРИСТЫ?

Для российских туристов холода и снег - штука в общем-то не экстремальная, дома к ним привыкли. И теплая одежда у большинства с собой есть: улетали-то тоже из зимы! Так что в необычной погоде путешественники-оптимисты видят скорее плюсы: когда еще сфотографируешь Рим или Барселону в белом!

Серьезной проблемой для отпускников могут стать задержки и отмены рейсов, опоздания поездов и междугородных автобусов. У пассажиров, застрявших в аэропортах из-за непогоды, тем же самые права, что и при задержке рейса по другой причине. Их должны обеспечить питанием, а в случае длительного ожидания (как правило, больше 8 часов в дневное время и больше 6 часов ночью) - разместить в гостинице. А вот компенсации за задержку рейса, скорее всего, получить не выйдет: стихия, авиакомпании не виноваты.