Эвелина Блёданс рассекретила возлюбленного

28 Февр. 17:05 2018-03-01T03:09:27+03:00

Бледанс не скрывает того, что хотела бы родить еще одного малыша Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Разговоры о том, что у 48-летней Эвелины Бледанс новый возлюбленный и она снова влюблена и счастлива, ходили с конца прошлого года, но сама красавица-актриса лишь намеками давала понять, что личная жизнь после недавного развода у нее наладилась. Быть может, еще сомневалась в своих слухах, поэтому скрывала информацию о новом романе, быть может хотела сохранить новую любовь. Но на днях артистка все же решилась рассказать, кто он, ее избранник! Новым возлюбленным Эвелины Бледанс оказался бизнесмен Сергей Демчев.

«Сегодня самое время сказать: да, он мой!» - заявила Эвелина Блёданс, когда пара появилась в свете вместе.

Демчев не только покорил сердце телеведущей, но и уже нашел подход к ее младшему сыну. Бизнесмен признался, что когда мальчик ведет себя плохо, то он вынужден быть с ним строгим. Семин также участвует в воспитании их «особенного» сына.

Я быстро привык к Семе. Он очень добрый и воспитанный. Когда капризничает, с ним не приходится быть строгим. Он слушается и маму, и меня", – цитируют Сергея "7 Дней".

Предприниматель является генеральным директором столичной галереи "МАРС". Демчев – завидный холостяк, однако у него есть два сына и дочь. А еще, как утверждают некоторые СМИЮ бизнесмена связывали нежные отношения с коллегой, галеристкой Лизой Савиной.

Напомним, в сентябре прошлого года Бледанс в эфире программы ошарашила телезрителей новостью, что уже год в разводе с мужем, но все это время никто об этом не знал. Многие были уверены, что причина развода кроется в том, что Александр Семин устал воспитывать их сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Мол, муж не выдержал бремени воспитания особенного мальчика. Другие считали, что между актрисой и ее мужем встала разлучница — Семин мог уйти к молодой сопернице.

Эвелина настаивала: Александр — любящий и заботливый папа, и он по-прежнему проводит с Семеном много времени. Слухи о новой любви бывшего мужа она тоже решительно отметала уверяя, что у Семина нет другой женщины. Но надо отметить, что первое время после развода артистка надеялась, что супруг все же вернется. Но постепенно в ее жизни стали появляться другие мужчины, которые начали ухаживать за театральной звездой. Однако, как недавно призналась Эвелина, сердце ее по-прежнему свободно.

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