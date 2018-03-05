Берия уничтожил Сталина смертельным уколом?

СЕГОДНЯ 01:02 2018-03-05T01:29:43+03:00

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Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Инсульт. Впрочем, в это мало кто верит.

Заговор окружения

- На самом деле Иосиф Виссарионович лишился власти и жизни в результате государственного переворота, - считает историк Николай НАД (Добрюха), автор книг «Как убивали Сталина», «Сталин и Христос», «Как Сталин победил коррупцию», «Победители и наследники». – Душой заговора стал Лаврентий Берия.

- Но позвольте, Берия считается главным и самым верным соратником вождя. К тому же оба - грузины.

- Берия, на минуточку, мингрел. Это народность на западе республики. Среди них всегда было много националистов, считавших себя лицом Грузии. На самом деле эти «борцы за свободу» всегда стремились найти покровительство той державы, что считалась сильнее других. Турция, Россия в царские времена, после Октября – Англия и Германия, теперь – США. Наглядный пример – мингрел Звиад Гамсахурдиа, выступавший в перестройку за отделение Грузии от СССР. В 91-м на этой волне он стал первым президентом Грузии, искал поддержки и опоры у США. Другой проамериканский президент-мингрел, Саакашвили, выступал за выход из СНГ, развязал войну 08.08.08. Кстати, дедушка Саакашвили при Берии занимал большой пост в НКВД, а дядя – в КГБ. И пользовался этим в личных и сепаратистских целях.

- Какой сепаратистский грех водился за Берией?

- В самое тяжелое время Великой Отечественной, особенно в 1942-м, когда победа немцев казалась неминуемой, Берия стал активизировать связи со свергнутым большевиками в 1921 году прозападным грузинским правительством в изгнании (так называемый «Парижский центр»). Евгений Гегечкори, дядя его жены, мингрельской дворянки, был в том правительстве министром иностранных дел. «Парижский центр» сотрудничал с Гитлером. Создал даже Грузинский легион для боевых действий на стороне Германии. В надежде, что фюрер после разгрома СССР позволит грузинским союзникам создать свою республику. Как это уже было в 1918 году. Тогда немцы ввели в Грузию войска в знак поддержки ее отделения от России.

Берия рассчитывал через дядю жены подстраховаться, устроить после войны свою жизнь в новой Грузии.

Когда же стало ясно, что Гитлер проигрывает, «Большой Мингрел» Лаврентий свернул связи с родственником супруги. Но интернационалист Сталин в начале 50-х узнал о тех замыслах националиста Берии. Начало раскручиваться знаменитое «мингрельское дело», явно направленное против Лаврентия Павловича. Начались задержания. Замаячил арест и «Большого Мингрела». Чтобы спасти свою шкуру, Берия организовал заговор против Хозяина. Привлек старую партийную гвардию – Хрущева, Маленкова, Молотова…

- Он уже не руководил в ту пору органами. Чем мог запугать осторожных ветеранов?

- Они и так уже были напуганы. Сталин начал оттеснять «старую гвардию» от реальной власти, делая ставку на молодые кадры. 16 октября 1952 года на Пленуме КПСС вождь заявил: «Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других и заменили их новыми работниками. Почему? На каком основании? Работа министра – мужицкая работа! Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых, более квалифицированных, инициативных работников. Они молодые люди, полные сил и энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе. Что же касается самих видных политических и государственных деятелей, то они так и остаются видными политическими и государственными деятелями. Мы их переводим на работу заместителями Председателя Совета Министров (Этот пост занимал сам Сталин,- Ред.) Так что я даже не знаю, сколько у меня теперь заместителей.»

- Прозвучало издевательски!

- В лучшем случае «старая гвардия» должна была вскоре уйти на пенсию, в худшем – к «стенке»…

Новый удар Иосиф Виссарионович наметил на 2 марта 1953 года. На заседании Президиума ЦК КПСС стареющий вождь решил передать свой пост Председателя Совета министров молодому преемнику, 50-летнему Пантелеймону Пономаренко.

- Главному советскому партизану?

- Тому самому. Сталин готовил назначение заранее. Пономаренко уже был секретарем ЦК, членом Президиума ЦК, зампредом Совмина. Новая должность главы советского правительства выглядела логичной в его карьере. Проект решения о повышении Пономаренко завизировали почти все первые лица страны кроме Берии, Маленкова, Хрущева, Булганина. Для них взлет Пономаренко означал крах политической карьеры. Особенно тревожился Хрущев. Пономаренко приглянулся Сталину, будучи еще первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Своими организаторскими и исполнительскими способностями, чем на его фоне не мог похвастаться Никита Сергеевич, возглавлявший соседнюю Украину. Особенно Пантелеймон Кондратьевич стал Хрущеву поперек горла, когда Сталин назначил в годы войны руководителем партизанского движения страны белоруса¸ а не его.

- Давние соперники, выходит.

- На заседании 2 марта были намечены и другие поворотные события в жизни страны. Для Берии и его коллег это стало сигналом к срочному устранению Сталина. Иначе…

Им удалось сорвать запланированное заседание. 1 марта вождь заболел…

Своими намерениями избавиться от ненадежного (по данным разведки) Берии, а также от сомнительного старого окружения Сталин фактически приговорил себя к насильственной смерти от рук бывших соратников, ибо в них заговорил инстинкт самосохранения. Что поделать, Иосиф Виссарионович сам окружил себя такими людьми…

Берия считался другом Сталина. На фото - Лаврентий Павлович с дочерью вождя Светланой.Фото: РИА Новости

Симптомы отравления

- Николай, когда ты заинтересовался тайной смерти вождя?

- Еще студентом МГУ, в 1968 году. Господи, получается юбилей, полвека (историк смеется). Я беседовал на эту тему со многими влиятельными людьми. Включая председателей КГБ Семичастного, Крючкова. Признаюсь, потратил немало денег на доступ в архивы, копирование документов. Как-то один высокопоставленный товарищ заявил мне, мол, кончина вождя – «личная тайна семьи Сталина и рассекретить ее будет разрешено по закону только через 75 лет, т.е., в 2028 году.» Однако через 35 дней после того разговора звонок более влиятельного чиновника помог мне прикоснуться к документам о последних днях жизни Иосифа Виссарионовича. Правда, без права копирования.

- Что за документы?

- Записи врачей со 2 по 5 марта 1953 года. Включая черновики наблюдений за состоянием больного, на основе которых потом составлялись чистовые отредактированные записи. Черновики были на салфетках, разорванной пополам пачке от табака «Герцеговина флор», обрывках бумаги. Все это позже по указанию Берии пронумеровали, собрали вместе, запечатали и засекретили.

Судя по этим записям, врачи, наблюдая значительное повышение температуры, дерганье конечностей, судороги, расстройство дыхания, дрожание головы, особенно кровавую рвоту, понимали, что имеет место…отравление. Поэтому среди лечебных назначений есть почти все, что применяется при поражении токсическими ядами: холодный компресс на голову (пузырь со льдом), сладкий чай с лимоном¸ очистка желудка серно-кислой магнезией и т.д.

Обращаю внимание на запись 5 марта. Как раз пришли анализы мочи, крови. В час ночи собирается консилиум. «При исследовании крови отмечено увеличение количества белых кровяных телец до 17 000 (при норме 7-8 тысяч. – Авт.) С токсической зернистостью в лейкоцитах. При исследовании мочи обнаружен белок до 6 промилле (в норме 0).»

Заключение консилиума 5 марта в 12 часов дня. «В начале девятого у больного появилась кровавая рвота… которая закончилась тяжелым коллапсом, из которого больного с трудом удалось вывести. В 11 час. 30 мин. после нескольких рвотных движений вновь наступил коллапс с сильным потом, исчезновением пульса на лучевой артерии; из коллапса больной был выведен с трудом…»

Это были явные признаки отравления. Позже знаменитый кремлевский кардиолог профессор А.Л.Мясников напишет: «Утром пятого у Сталина вдруг появилась рвота кровью: эта рвота привела к упадку пульса, кровяное давление пало. И это явление нас несколько озадачило – как его объяснить? Все участники консилиума толпились вокруг больного и в соседней комнате в тревоге и догадках…» Тревога понятна. Как объяснить все Берии? Он сразу бы заявил: « Лучше сами признавайтесь, кто из вас отравил товарища Сталина?! Иначе – всех…» Напомню, что тогда раскручивалось «дело врачей-убийц.» Поэтому кремлевские доктора лишь фиксировали симптомы, не называя причины.

Подтверждает отравление и «Акт патологоанатомического исследования».

«На слизистой желудка обнаружены множественные мелкие черно-красные точки, легко снимающиеся ножом. По удалении их на слизистой желудка обнаруживаются мелкоточечные углубления. …Такого же характера изменения обнаружены на слизистой двенадцатиперстной кишки. На вершине складок верхнего отдела тощей кишки в слизистой оболочке обнаружены мелкоточечные кровоизлияния. Такие же кровоизлияния кое-где встречаются и на протяжении всего тонкого кишечника…»

Анализы крови, мочи, рвота, состояние желудка, кишечника свидетельствуют о бесспорном наличии яда в организме вождя. Подробнее история болезни описана в моей книге «Как убивали Сталина».

Отрава в нарзане?

- Чем отравили Иосифа Виссарионовича?

- Скорее всего, ядом природного, органического, белкового происхождения. По оценкам современных специалистов, с которыми я консультировался, отравляющие вещества такого характера содержатся в ядах пауков, змей и скорпионов, а также в некоторых видах растений. Не будем забывать, что в полном распоряжении бывшего хозяина Лубянки была секретная токсикологическая лаборатория НКВД-МГБ профессора Григория Майрановского. Там разрабатывались снадобья для тайных убийств. Позже на допросе Майрановский признал: «Мы яды давали через пищу, различные напитки, вводили яды при помощи уколов, шприцем, тростью, ручкой, и других колющих, специально оборудованных предметов. Также вводили яды через кожу, обрызгивая и поливая ее…»

- Есть версия, что яд ввели в бутылку с нарзаном, стоявшую в спальне Сталина.

- Эта версия гуляет с моей легкой руки. В архиве обнаружил документ, что 8 ноября 1953 года Санитарное управление Кремля решило передать с дачи, где умер Сталин, в его музей «медикаменты и три бутылки из-под минеральных вод». Но почему-то 9 ноября доставили только две: из-под нарзана и боржоми. И я тогда задался вопросом – где третья обещанная бутылка? Может, именно в ней был яд, убивший Сталина, потому улику уничтожили? Ведь по одной из версий вождя нашли лежащим у стола, на котором стояли стакан и открытая бутылка минеральной воды. Видно, отпил и упал… Историю с отравленной минералкой подхватили другие исследователи. Но, возможно, третью бутылку просто разбили при хранении. Яд мог находиться и в стакане, который легко мог поставить на стол Берия, убрав прежний стакан. Не исключаю, что отравили Хозяина другим способом. Так что на отравленной бутылке я не настаиваю.

Важно другое. Пока отравленный вождь умирал на Кунцевской даче, соратники делили портфели. Уже 3 марта. А 5 марта в 20.00 при живом еще Иосифе Виссарионовиче состоялось Совместное заседание Пленума Центрального Комитета КПСС, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР. Председательствовал Хрущев. Действовали явно по заранее согласованному сценарию. Управились за 40 минут!!! Председателем Совета Министров СССР единогласно назначили Маленкова. Тот назначил своими первыми замами Берию, Молотова, Булганина, Кагановича. Объединив ключевые министерства госбезопасности и внутренних дел в МВД, его отдали Берии. Молотову вернули Министерство иностранных дел, откуда Сталин убрал его еще в 49-м. Маршал Булганин стал военным министром. Ворошилов – Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Следующий важный пункт: «Признать необходимым, чтобы тов. Хрущев Н.С. сосредоточился на работе в Центральном Комитете КПСС и в связи с этим освободить его от обязанностей первого секретаря Московского комитета КПСС.» Фактически Никите отдали партию. Хотя официально первым секретарем он станет лишь в сентябре.

- Вот так и засветились главные заговорщики!

- Были и другие назначения, отставки. Распределив на официальном государственном заседании всех высших ветвей тогдашней власти портфели, соратники отправились к умирающему и фактически отправленному в отставку вождю.

«Старая гвардия» и ее союзники на похоронах. 1. Вячеслав Молотов. 2. Николай Булганин. 3. Лазарь Каганович. 4. Климент Ворошилов. 5. Георгий Маленков. 6. Чжоу Эньлай (министр иностранных дел КНР). 7. Лаврентий Берия. 8. Анастас Микоян. 9. Никита Хрущев.Фото: РИА Новости

Контрольный шприц медсестры Моисеевой

- В свое время меня поразил эпизод в самиздатовской «Исповеди» Светланы Аллилуевой, - говорит Николай Над. – На ее основе позже за границей были изданы знаменитые «20 писем к другу». Когда она приехала на дачу к мертвому отцу, «в коридоре кто-то громко плакал. Это была медсестра, делавшая ночью уколы – она заперлась в одной из комнат и плакала там, как будто умерла вся её семья». В отредактированной же за границей книге ситуация изображалась несколько иначе. «В коридоре послышались громкие рыдания, – это сестра, проявлявшая здесь же, в ванной комнате, кардиограмму…»

Согласись, есть разница между уколами и кардиограммой. Тайну плачущей медсестры я разгадал в той самой секретной «Папке черновых записей (подчеркиваю, черновых!) лекарственных назначений и графиков дежурств во время последней болезни И.В. Сталина». Загадочная «сестра с кардиограммой» оказалась на деле медсестрой Моисеевой, сделавшей вождю последний смертельный укол. Это она в 20 часов 45 минут 5 марта ввела больному инъекцию глюконата кальция. В 21 ч 48 мин она же поставила роспись, что ввела 20-процентное камфорное масло. И, наконец, в 21 ч 50 мин Моисеева расписалась, что впервые за всё время лечения осуществила инъекцию адреналина. Сталин тут же скончался!!! Ровно через 1 час 10 минут после заседания, на котором его соратники полюбовно распределили власть. Иосиф Виссарионович им уже был не нужен.

- Получается, медсестра Моисеева по чьему-то приказу совершила контрольный выстрел, точнее, укол?

- Как сказали мне медики, при состоянии, которое наблюдалось у Сталина в последние часы, уколы адреналина категорически противопоказаны. Поскольку вызывают спазмы сосудов большого круга кровообращения и чреваты летальным исходом. Что и произошло на даче в Кунцево. Укол - и мгновенная смерть. Потому и рыдала Моисеева. Вряд ли она исполнила роль киллера сознательно. Было предписание – сделала укол.

- Дальнейшая судьба плачущей медсестры известна?

- Я не смог обнаружить ее следов. Даже инициалов не знаю. Возможно, жива до сих пор. Если только люди Берии сразу не ликвидировали девушку.

И Брежнев, такой молодой…

- Убив Сталина и захватив власть над огромной страной, заговорщики поспешили тут же разделаться с «молодой гвардией» покойного вождя, - продолжает рассказ историк Николай Над. – К счастью, обошлось без крови. Сталинского преемника Пономаренко еще при живом Иосифе Виссарионовиче 5 марта вывели из заместителей Председателя Совмина, секретарей ЦК и членов Президиума. «В связи с переходом на другую работу.» Ему специально придумали малозначащую должность министра культуры (прежде такого министерства в СССР не было). На следующий год Хрущев удалил соперника из Москвы, назначив первым секретарем ЦК партии Казахстана. А вскоре и вовсе убрал из СССР с глаз долой – послом в Польшу, затем в Индию, представителем СССР в МАГАТЭ…

Дело не ограничилось одним белорусским партизаном. Вот краткий список «сталинских орлят», карьеру которых в марте 53 года сломала смерть, точнее, убийство вождя.

Леонид Брежнев, 48 лет. Из секретарей ЦК и кандидатов в члены Президиума ЦК переведен на должность заместителя начальника Главного Политуправления Советской Армии и ВМФ. Большое понижение.

Алексей Косыгин, 48 лет. Зампреда Совмина, кандидата в члены Президиума ЦК понизили до министра легкой и пищевой промышленности.

Вячеслав Малышев, 50 лет. Легендарный сталинский нарком военных лет из зампредов Совмина и членов Президиума ЦК ушел в министры транспортного и тяжелого машиностроения.

Иван Тевосян, 50 лет. Зампред Совмина и кандидат в члены Президиума ЦК стал министром металлургической промышленности.

Василий Кузнецов, 52 лет. Председатель ВЦСПС, член Президиума ЦК уехал послом в Китай…

Эти и многие другие перестановки в высшем руководстве страны, сделанные еще в ходе болезни Сталина, наглядно свидетельствуют, что «старая гвардия» заранее обсудила кадровый вопрос, чтобы устранить практически всех более молодых «конкурентов», на которых Хозяин сделал ставку в начале 50-х. Всюду ставили новых надежных людей. Если бы Сталин заболел сам по себе, без «посторонней помощи», практически невозможно было бы за несколько дней, без длительной заблаговременной подготовки провести столь масштабную кадровую спецоперацию с объединением и разъединением почти всех министерств и ведомств СССР. Да и не до этого было бы. Значит, готовились, келейно составляли списки. Специально рушили все сложившиеся между руководителями страны разных уровней личные связи, опасаясь организованного сопротивления своим антисталинским решениям. Кстати, сразу после смерти Хозяина Кремля Берия, получив контроль над органами, спешно закрыл так называемое «мингрельское националистическое дело», направленное лично против него. Назвав его сфальсифицированным. Освободил 37 арестантов-мингрелов.

Впрочем, как это часто бывает в истории, заговорщики, одержав победу, быстро перессорились. В том же году был арестован и расстрелян Берия. Затем Хрущев постепенно отстранил от власти других соратников по антисталинскому перевороту. В июне 57-го разоблачили «антипартийную группу» Маленкова, Молотова, Кагановича. Министр МВД Дудоров сообщил: «Во время ареста Суханова (помощника Маленкова) в его сейфе был обнаружен написанный рукой Маленкова состав правительства, который он определил вместе с Берия еще до того, как приближенные Сталина на его даче принялись делить портфели.»

А в 1964-м самого Хрущева выкинет из Кремля пострадавший в 53-м сталинский назначенец Леонид Брежнев.

АВТОРИТЕТНО

Ядом могли пропитать книгу!

Михаил ПОЛТОРАНИН, бывший вице-премьер правительства России, в начале 90-х возглавлял межведомственную комиссию по рассекречиванию документов КПСС, руководил Специальной комиссией по архивам при Президенте РФ.

- Убийство Сталина - это спецоперация, к которой долго готовились. Берия убрал многих верных людей из окружения вождя. Того же Поскребышева, Власика…Заменил начальника ЛЕЧСАНУПРА Кремля, который непосредственно отвечал за лекарства.

Иосифа Виссарионовича отравили. Возможно, выпил воду с ядом, либо ядом пропитали книгу, которую он читал по ночам. Сталин обычно слюнявил пальцы, перелистывая страницы. На отравление указывали значительное увеличение печени, резкий рост лейкоцитов в крови, кровавая рвота, изменение цвета кожи, «продырявленная» слизистая желудка, кишечника… Но доктора, патологоанатомы не могли назвать истинную причину смерти, иначе их самих тут же записали бы во «врачей-убийц». И все же был один человек, рискнувший сказать правду. Выдающийся наш патологоанатом, судебный медик Арсений Васильевич Русаков. Профессор, доктор медицинских наук, много лет заведовавший патологическим отделением Шереметьевской больницы, сейчас это знаменитый Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Русаков вместе с другими специалистами участвовал во вскрытии тела Сталина в спецлаборатории Мавзолея Ленина на Садово-Кудринской улице. Позже он направил начальнику Лечебно-санитарного управления Кремля записку, что Сталин отравлен цианидами и, очевидно, синильной кислотой. 12 апреля 67-летний профессор внезапно умирает. В его квартире сразу был проведен обыск, забрали все бумаги…

Хрущев, известно, здорово пошерстил архивы. Многие документы были уничтожены. Но записка Русакова сохранилась. Возможно, потому, что лежала отдельно от других материалов о Сталине. Я сам держал в руках эту записку.