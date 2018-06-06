Звуки и слова-триггеры могут заставить человека радоваться и покупать то, что нужно продавцам

6 Июнь 17:00 2018-06-06T18:02:32+03:00

Ученые-нейролингвисты разгадали "магию слова" и определили звуки, заставляющие нас радоваться, голосовать за определенного кандидата и покупать именно то, что нужно продавцам

Изменить размер текста: A A

О целебной силе слова люди знали давно. Недаром слово «врач» происходит от глагола «врать», что в старину на Руси означало «говорить». Сейчас искусство «лечебного слова» изменилось и переросло в искусство «слова управляющего», «гипнотизирующего».

Агата Кристи и гормоны счастья

Чтобы испытать легкий наркотический эффект, необязательно лезть в холодильник за водкой или набивать табаком трубку. Достаточно снять с полки детектив Агаты Кристи, комфортно расположиться в кресле и ощутить мощный прилив гормонов радости - серотонина и эндорфинов.

«Влезать» в сочинения Кристи удобно и приятно - как в домашние тапочки, с которыми потом жалко расставаться. Сей парадокс весьма заинтересовал английских филологов, которые, проанализировав более 80 романов писательницы, пришли к сенсационному выводу. Оказывается, «бабушка Агата» невольно использовала направленные на читателя гипнотические приемы.

Руководитель группы исследователей доктор Роланд Капферер утверждает, что своей популярностью и «комфортностью» произведения Кристи обязаны раскиданным там и сям словам-триггерам (от англ. trigger - спусковой крючок), каждое из которых на подсознательном уровне вызывает у читателя положительные эмоции и способствует выработке гормонов радости. Слова эти самые обычные: «девочка», «милый», «улыбнулась», «пятнышки», «малютка». Ученые-нейролингвисты часто называют их словами-опиатами.

Общение древних

Человеческий язык возникал из звукоподражания. Люди называли объекты и явления так, как слышали: «кукушка», «хрюшка», «грохот», «дребезг». Первоначально язык на 99% состоял именно из таких слов. Сейчас их осталось немного, но стоит только вслушаться в их звучание, сомнения в том, что они также основаны на звукоподражании, отпадут. Судите сами: какие еще ассоциации могут вызвать слова «рокот», «рев», «писк», «гул», «шепот», «шелест»? Ассоциации проявляются не столько на сознательном, сколько на подсознательном уровне.

Еще в середине 1970-х годов советский лингвист доктор филологических наук Александр Журавлев доказал, что звуки не только несут информацию, но и влияют на настроение человека. Механизм воздействия понятен. Ну какую реакцию, кроме ужаса, может навевать на человека напоминающий шипение змеи звук «ш» или похожий на рев дикого зверя звук «р»? А вот звук «с», который мы слышим в успокаивающем свисте птиц, напротив, внушает покой и расслабление.

Подумайте, какое из животных вам более приятно - «ляляут» или «вжускр»? Проведенные филологами исследования показали, что более 90% людей предпочитают первого мифического зверька. В их представлении он должен быть слабым, маленьким, добрым и пушистым, в то время как второй - злой, нахрапистый, большой и страшный.

Несут звуки и скрытые образы. В доказательство этого нейролингвисты приводят названия двух несуществующих озер - Эвелоуп и Зиппег. В этом случае большинство опрошенных заявляют, что первое озеро - плавное и округлое, а второе - угловатое, узкое и с изрезанными берегами.

Человеческий язык способен передавать скрытый смысл даже при полном отсутствии смысла явного. Вот какую фразу придумал в 30-х годах прошлого столетия знаменитый советский лингвист академик Лев Щерба: «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка».

Ни одно из составляющих ее слов смысла не несет, но любой русскоязычный человек, услышав фразу, тут же представляет себе картинку, где некое злое существо, обезвредив более слабого противника, вытворяет что-то нехорошее с его детенышем.

Российские болельщики хорошо помнят поражение сборной России по хоккею в мае 2017 года. Ведя в счете 2:0, она бесславно проиграла полуфинал чемпионата мира канадцам - 2:4. После чего ученые-нейролингвисты заявили, что знают причину фиаско. Мол, виной всему стали... российские болельщики. Они уж слишком усердно кричали «Шайбу-шайбу». Канадцы, не понимающие значения слова, воспринимали его на уровне подсознания, как набор звуков. Но звуков не простых, а сверхагрессивных, вызывающих прилив адреналина. Россияне же понимали значение слова, поэтому его «магия» на них действовала не так сильно.

Что в имени тебе моем?

В 1960 году компания «Форд» выпустила на рынок новый автомобиль - «Форд-Эдсел». Однако, несмотря на агрессивную рекламу, машина «не пошла», а фирма понесла огромные убытки. Специалисты-маркетологи говорят, что одной из причин неудачи было... название, которое не соответствовало духу автомобиля. Зато имя «Сони», в создание которого японцы вложили несколько миллионов долларов, быстро завоевало весь мир.

Имя для нового процессора представители компании «Интел» выбирали из 120 вариантов, предложенных специалистом по неймингу (созданию имен) Дэвидом Плачеком. Остановились на слове «Пентиум». История доказала, что выбор был сделан правильный и 40 000 долларов, выданные Плачеку в качестве гонорара, окупились для компании сторицей.

Сейчас без помощи нейролингвистов не обходятся не только компании, но и политтехнологи. Специальные компьютерные программы, такие как «Ваал» или «Словодел» (лицензионные версии стоят 350 долларов и 45 000 рублей соответственно), проверяют тексты листовок и статей на предмет психического воздействия и даже подбирают необходимые слова.

Разработчики уверяют, будто программы помогут внушить избирателю или покупателю правильные мысли - подтолкнуть сомневающихся проголосовать за кого надо или заставить купить нужный товар.

Что ж, как минимум одна цель разработчиков достигнута: программы покупают те, кто хочет тайно воздействовать на людей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Русский колет, рубит, режет»

- Талантливые авторы подсознательно умеют сочетать правильные звуки, влияя на настроение читателя, вводя его, там где нужно, в состояние душевного комфорта, - говорит Дмитрий Аксенов, психолог, консультант нескольких крупных компаний. - И наоборот: например, в военных сценах звуки используют другие. Помните, как у Пушкина: «Швед, русский - колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет...»

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

«Еще один миф»

- Cегодня существует много мифов: про 25-й кадр, про НЛП и т. д., - объясняет Александр Назайкин, специалист по рекламе, доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ. - Но если все это так хорошо работает, почему все еще не овладели этими технологиями? История о волшебных словах и гипнотических звуках - еще один миф. Когда мы воздействуем на человека с помощью текста, в процессе участвует много различных элементов: звук, слово, предложение и т. д. Важны и логические связи. И это как раз объясняет, почему так увлекательны романы Агаты Кристи. Есть три вида связей: явные, когда все просто и понятно, неявные, когда ничего не понятно, и полуявные, когда что-то понятно, а что-то нужно додумывать. Человек - существо творческое. Когда ему говорят что-то явное и понятное, ему становится скучно. Никто не любит банальности. Когда человек не улавливает, о чем идет речь, ему тоже скучно. Не зря так хорошо спится на очень серьезной научной лекции. А в случае полуявных связей как раз и включается самое увлекательное - творческий процесс. Когда читаешь хороший детектив, только кажется, что идешь вслед за повествованием. На самом деле читатель постоянно забегает вперед, додумывая и пытаясь угадать, кто совершил преступление, что ждет героя за дверью. Тут и вырабатывается гормон удовольствия. Агата Кристи замечательно выстраивает эти самые полуявные связи.

Что же касается «магии слов», это смешно. Ведь если вы к хорошему слову поставите нехороший эпитет, весь эффект пропадет. Добавьте в бочку меда ложку отравы, и получится бочка отравы. Хорошими звуками положение не спасешь.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Эмоции, вызываемые звуками

Эмоциональная окраска - Звуки

Безопасный - В, Д, Л, М, Н, Ч

Страшный - Ф, Х, Ш, Щ, К, Ж, З, Р, Ы

Сильный - Ж, З, Р, Ы

Слабый - К, П, С, Т, Ф

Злой - Ф, Х, Ш, Щ, Ж, З, Р, Г, С, Ц

Добрый - В, Л, М, Н, П