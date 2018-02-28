Итоги Олимпиады 2018 в Пхенчхане: лыжник Большунов заработал на Олимпиаде 21 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:20 2018-02-28T14:40:45+03:00

Лыжник Александр Большунов завоевал на Олимпиаде в Пхенчхане три медали: два "серебра" и одну "бронзу". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Олимпиада для российских спортсменов это не только возможность громко заявить о себе, но и заработать на дальнейшую жизнь. «КП» узнала, сколько премиальных положено российским медалистам Пхенчхана-2018, вычислила, кто из них заработал больше всего, а потом сравнила с контрактами хоккеистов, и получилось не так уж и много.

Из чего состоят заработки российских олимпийцев? Пунктов в их перечне доходов не так уж и много.

1. Премии от правительства РФ

По традиции самые крупные премии российские медалисты получают от правительства РФ. Размер их давно уже не меняется: 4 млн. рублей за золотую медаль, 2,5 млн - за серебряную награду, 1,7 - за бронзовую.

Это именные премии, они выплачиваются каждому олимпийцу, независимо от того стал ли он медалистов в индивидуальных соревнованиях или в составе сборной. То есть по 4 млн. рублей получит каждый хоккеист «Красной машины», попавший в заявку на Олимпиаду.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗОВЫЕ ОТ ГОСУДАРСТВА

Александр Большунов, лыжи. Три серебряные и одна бронзовая награды - 9,2 млн. руб

Денис Спицов, лыжи. Две серебряные и одна бронзовая - 6,7

Алина Загитова, фигурное катание. Золото и серебро - 6,5

Евгения Медведева, фигурное катание. Два серебра - 5

Андрей Ларьков, лыжи. Серебро и бронза - 4,2

Юлия Белорукова, лыжи. Две бронзы - 2,7

2. Премии от регионов

Особенность российского спорта такова, что каждый атлет представляет не только страну Россию, но и ее отдельные регионы - республики, где они живут или тренируются, или те области, где им платят стипендии и оплачивают подготовку. Для спортсменов помощь регионов - возможность заработать. А руководители этих областей потом рапортуют, сколько их спортсменов стали олимпийскими призерами. Такая статистика - тоже предмет гордости и соревнований регионов между собой. Но каждый спортсмен может представлять не больше двух регионов.

Губернаторы вслед за федеральным правительством тоже выплачивают свои премиальные спортсменам. Размеры бонусов обычно колеблются от 1,5 млн. до 3 млн. рублей, но часто оплачивается не каждая медаль. Например, Брянская область лыжнику Александру Большунову выплатит 2,5 млн. рыблей за все его медали. Иногда руководители областей выдают и квартиры своим медалистам.

3. Машины от олимпийского фонда

С 2006 года существует традиция: олимпийцам помимо денег выдают ключи от дорогих иномарок. Машины закупаются Фондом поддержки олимпийцев России на деньги известных миллиардеров. Марки машин в разные годы были разными, но неизменно люксовыми - «Мерседесы», «Тойоты», «Ауди», «Лексусы». В 2018 году олимпийцы будут награждать BMW. Закуплены автомобили трех моделей - Х4 (за «бронзу»), Х5 (за «серебро») и Х6 (за «золото»). Стоимость их составляет от 3,5 млн рублей за Х4 до 5 млн. рублей за Х6. Часто олимпийцы продают свои наградные машины - коллекционеры после церемоний уже ждут, когда олимпийские автомобили появятся на рынке.

Кто заработал больше всех?

Больше всех медалей в составе российской команды на Олимпиаде-2018 завоевал лыжник Александр Большунов. На его счету 1 «бронза» в спринте и 3 «серебра» - в эстафете, командном спринте и гонке на 50 км.

Итого получается:

1. От правительства РФ: 9,2 млн. рублей

2. От регионов: 7,5 млн. рублей.

Большунов представляет два региона - Брянскую область и Тюменскую область. В Брянске объявили, что выплатят спортсмену 2,5 млн. рублей, а губернатор Тюменской области вручил лыжнику сертификат на 5 млн. рублей.

3. От Фонда поддержки: 4 млн. рублей

За «серебро» дают полагается BMW Х5, хотя Большунову за множество медалей могут подарить что-то более статусное.

Сумма: 20,7 млн. рублей

Сравним?

С одной стороны для 21-летнего лыжника очень неплохая сумма. С другой - по сравнению с заработками например хоккеистов она выглядит более чем скромной. Тот же лидер сборной России по хоккею Илья Ковальчук за этот сезон в свитере питерского СКА заработает более 330 млн. рублей. - то есть в 15 раз больше. Да и вообще в среднем в Континентальной хоккейной лиге игрок в среднем зарабатывает 20 млн. рублей. То есть ровно столько же, сколько лучший российский олимпиец раз в четыре года.

А что в других странах?

Премиальные за медали на Олимпиаде платят далеко не все государства. Во многих из них статус олимпийского призера - сам по себе возможность заключить хороший спонсорский контракт. И, например в Норвегии - стране, выигравшей Олимпийские игры-2018 - государственные премии не платят. Но есть страны, где принято поддерживать своих олимпийцев бонусами. И в России - далеко не самые крупные выплаты за медаль. При этом у лидера рейтинга премиальных Казахстана всего одна медаль на ОИ-2018 - и та бронзовая.

НУ И НУ

Справедливости ради надо отметить, что самую щедрую премию за олимпийское «золото» в 1 млн. долларов обещал Сингапур. Но шансов на победу у единственной участницы от этой страны - конькобежки Шайенн Го - не было даже чисто теоретически. Спортсменка на дистанции 1500 метров в шорт-треке не смогла пройти квалификацию, проиграв победительнице забега 9 секунд.

Ордена и медали

Призеры Олимпийских игр традиционно награждаются и государственными наградами. Призерам вручают ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней, Почета и Дружбы, а также медали.

За высокие достижения на Олимпийских играх звания Героя Российской Федерации были удостоены многократные олимпийсие чемпионы - лыжницы Любовь Егорова (1994) и Лариса Лазутина (1998), а также борец греко- римского стиля Александр Карелин (1996).

Топ-21 стран по премиальным на Олимпиаде-2018

(в тысячах евро)

З С Б

1. Казахстан 215 125 62,5

2. Италия 150 75 50

3. Латвия 142 85 -

4. Белоруссия 132 66 44

5. Украина 110 75 48

6. Чехия 69 34 20

7. Россия 56 35 24

8. Франция 50 30 20

9. Корея 44,5 22,2 13,3

10. Япония 36,9 14,8 7,4

11. Швейцария 36,8 - -

12. США 33,2 19,9 13,3

13. Финляндия 30 15 10

14. Польша 28,8 19,2 12

15. Китай 25,8 19,4 10,3

16. Нидерланды 25,5 19,1 12,75

17. Германия 20 15 10

18. Австрия 17 13 11

19. Хорватия 14 8,7 6,2

20. Австралия 12,9 8,7 6,9

21. Канада 12,9 9,7 6,5