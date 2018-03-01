Ирина Купченко: "Если б не стала актрисой, была бы женой священника и пела на клиросе"

СЕГОДНЯ 00:25 2018-03-01T03:09:44+03:00

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Роли дали ей имя. Она — тургеневская девушка. Она — странная женщина нашего кино.

Была шутливая поэма, как Евгений Онегин попал в наше время. Онегину пришлось крайне непросто, даже поездка на трамвае обернулась проблемой. Героя обхамили и наставили синяков. В итоге Евгений посылает всех лесом и улепетывает в свой девятнадцатый век. Если хочешь увидеть, какой была бы Татьяна в наше время - посмотри на Купченко. Душевное благородство, жертвенность, высокие идеалы. Но при этом - человек со стальным стержнем внутри. Нет, она не убежит, как Онегин нашего времени. В крайнем случае, возьмётся за пистолет. Но об этом позже.

Писать о ней очень непросто. С десяток известных критиков, с удовольствием поздравивших Купченко, никак не сумели ответить на вопрос «какая она». Чудесная, благородная, опять же - странная. Кто-то даже сказал: икона благородства. Кто-то сказал: «Мэрил Стрип нашего кино».

Потому что так повелось. Пишешь об актерах - и вспоминаешь их крылатые фразы. А в случае с Купченко все рассеяно в воздухе. «Крылатый» диалог один. Из фильма «Обыкновенное чудо»:

- А еще пожалуюсь мужу и он превратит вас в крысу

- А кто у нас муж?

- Волшебник.

- Предупреждать надо.

Ирина Купченко в фильме "Обыкновенное чудо".

Кстати, муж у Ирины Купченко — Василий Лановой, но это не самое главное. Чуть ли не единственный случай в актерских семьях, когда два равнозначных по актерскому таланту человека выстраивают свои судьбы параллльно, не завися друг от друга и не уходя в тень.

С Василием Лановым в фильме "Странная женщина", 1977 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Важно и неоспоримо, что эта непубличная женщина, ведущая неактерский образ жизни, женщина с мировоззрением из эпохи романтизма — одна из великих, без натяжки, наших актрис.

- Мордюкова стала олицетворением народного типа. Гурченко -карнавального. Купченко - вписалась в галерею портретных образов русских женщин, став олицетворением ушедшей эпохи, - говорит критик Леонид Павлючик.

Она не даёт интервью. Не общается с журналистами. И даже с мужем имеет договоренность ничего не говорить друг о друге. Это не снобство. Это забытое сегодня умение блюсти себя.

Правда, однажды поговорить с ней удалось. Это было два года назад, после премьеры фильма «Училка».

В 2016 году актриса получила награду "Ника" за роль в картине "Училка".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Практически не изменилась. Любопытное лицо с вздёрнутой верхней губой, глаза, смотрящие на собеседника внимательно, но как бы издалека, не прекращая думать о своём.

Ответы на несколько вопросов показались чем-то необыкновенно важным. Было ощущение света, гармонии и покоя. Думалось, получится прекрасное интервью. Но... Сочетание пауз и дыхания оказалось важнее и наполненнее слов. На бумаге все рассеялось, стало обыденным.

- Вы верите в чудо?

- Я верю в Бога, - ответила она.

Чудо в жизни случилось много лет назад, когда по случайности ли, по промыслу ли божьему, ее, ещё студентку, заприметил Кончаловский. Ирина с подругами ходила по коридорам Мосфильма. Вообще-то, она подрабатывала в массовке, но среди студентов святым делом считается заглядывать в двери киностудии. А вдруг откроешь дверь - а там режиссер. Скажет, ну-ка, ну-ка, вы-то мне и нужны.

Ирина открыла дверь.

«Девочка из вахтанговки, огромные серо-голубые глаза-блюдца, нос уточкой», -так описал ее Кончаловский в книге «Низкие истины». Андрон снимал «Дворянское гнездо». На роль Лизы Калитиной косяками шли волоокие красавицы, перед которыми Ирина Купченко не выдерживала конкуренции. Но Андрон что-то разглядел в ней. Как говорила одна героиня одного классического произведения: главное в женщине не красота, главное - дыхание.

«В ней, в ее глазах есть невозмутимость русского северного пейзажа, человеческое спокойствие, философский подход ко всему на свете», - писал Андрон.

Уже в первой своей картине дебютантка не потерялась на фоне звёзд. Бок о бок с ней играли польская Актриса Беата Тышкевич и Никита Михалков... Впрочем, партнерами Купченко всегда становились великие: Смоктуновский, Ульянов, Даль... Про Купченко и Янковского ходили легенды: шутка ли, в четырёх фильмах они сыграли мужа и жену.

Олег Янковский и Ирина Купченко в фильме "Поворот", 1978 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Не страшно было играть с великими?

- А чего мне бояться, - беспечно сказала она, махнув рукой. - Я думала, пусть они боятся. Если я плохо сыграю - им же, великим, плохо будет.

И засмеялась. Низким голосом, беспечно и легко. Как будто и не было всего страшного, что потом произошло в жизни.

Верно говорила одна из ее героинь:

«Если делать вид, что у тебя все отлично — то люди начинают в это верить. А если люди верят — то начинаешь верить ты».

Ирина Купченко в экранизации пьесы "Дядя Ваня", 1970 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кончаловский шутит: то, что думает на самом деле Купченко- никогда не поймешь. Все слишком глубоко. Конечно, он влюбился. И даже описал их роман. Целомудренно и красиво, но Лановой обиделся и сказал, что за такое становятся нерукопожатыми.

Что сказала Купченко по этому поводу - мы не знаем. Про Кончаловского она говорит с благодарностью как режиссере. Она стала его актрисой. За ролью Лизы Калитиной последовали другие роли. Сонечки в «Дяде Ване», поварихи Люды в «Романсе о влюблённых».

- Серёжа, я тебя так ждала, - говорит ее Людочка своему мужу, разочаровавшемуся в жизни, потерявшему первую любовь. Ее героине неважно, что первой любовью была вовсе не она. Ее не мучают ревность и истерики. Своей тихой мудростью и уверенностью, что -жить, это еще большее мужество, чем умереть, - она возвращает герою счастье, а картине - цвет. Любимый приём Андрона -комбинировать черно-белую и цветную пленку, в этом фильме оказался завязан на Купченко.

- Я благодарна тем женщинам, которых играла, - сказала она. - Каждая из них - стала частью меня.

Лиза Калитина, ушедшая в монастырь, жена декабриста, ушедшая в ссылку, жена чудовища, спрятавшаяся от него в чулане. В этом смысле интересна роль в фильме Михалкова «Без свидетелей», где Купченко сыграла вместе с Михаилом Ульяновым. Бывший муж, узнав о предстоящем замужестве бывшей жены, шантажирует ее, грозя рассказать ее сыну, что тот не родной. Женщина выбирает счастье сына. И, глядя, как шантажист превращается в чудовище (от сцены к сцене Ульянову наращивали клыки), уходит в чулан, переждать бурю.

Такой чулан, очевидно, Купченко всегда носит с собой.

Когда подруги спрашивают, как удаётся ей гасить семейные конфликты (надо полагать, что Лановой - не легкий человек) - та отвечает: иду гулять с собакой. Или - сажусь за руль и еду в домик в Мценском уезде. Триста километров. Если бы я была мужчиной - стала бы дальнобойщиком.

- А если бы не стали актрисой?

- Была бы женой священника и пела на клиросе.

Актриса Екатерина Васильева, с которой Купченко сыграла мать и дочь в фильме «Приходи на меня посмотреть», - однажды обмолвилась. Ирочка, было бы хорошо, если бы ты ушла в монастырь, как Лиза Калитина. То, что дано тебе - не твоё, оно от бога, ты знаешь.

Она знает. Потому и называет лучшей своей работой - съемку в православном фильме.

А кинокритики с монастырем категорически несогласны. Вышедший на экраны фильм «Училка» представил зрителю новую Купченко, взявшуюся вправлять этому веку суставы. В своё время в фильме «Чужие письма» ее героиня не смогла объяснить ученице, почему нельзя читать чужие письма. «Училка» берётся за эту миссию. Она не уходит ни в монастырь, ни в чулан, ни в ссылку. Под дулом пистолета заставляет учеников выучить урок истории.

На вопрос, оправдывает ли она свою героиню, она ответила так:

«Понимаете, жить трудно. Современный человек остался один на один с жизнью. Ему тяжело и нужно что-то чтобы внушал желание жить, бороться, преодолеть трудности».

Что может стать таким желанием?

- Фильмы с участием Ирины Купченко. Причём, в том, первоначальном тургеневском образе, - отвечают кинокритики.

- В творчестве Купченко можно проследить два периода, - говорит Кирилл Разлогов. - Первый - это экранизация классических произведений, где она воплощала идеал романтической мечты о том, что все будет хорошо. Второй период начался в девяностые, когда наступило время, в котором она не хотела бы жить. Начала ломаться ее картина мира. Хотелось бы увидеть третий период, когда враждебное ей время повернётся лицом. И в нем она вновь обретёт гармонию.

Всем нам этого хотелось бы.

Сегодня много говорят о патриотизме. Во время нашего разговора она, не называя этого слова, сказала: «большое вырастает из малого. Полюбить свою страну, свой народ, можно тогда, когда научишься любить, понять и простить одного человека».

Это - главное.