2018-02-28T14:51:18+03:00
Политика

Путин потребовал обеспечить безопасность школ и разобраться с пробками

Президент остался недоволен раскрываемостью преступлений
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Ежегодная расширенная коллегия МВД с участием президента обычно подводит итоги работы правоохранителей за прошлый год и ставит задачи на год начавшийся. Но в этот раз коллегия отвечала такому принципу лишь формально. На самом же деле Владимир Путин фактически потребовал от МВД сделать все, чтобы не допустить больше происходивших в последнее время беспокоящих общество громких преступлений - от нападений на школы до автобусных катастроф. Да и ключевые показатели работы ведомства президента не удовлетворяли.

- Не по всем направлениям ситуация благополучная, - сразу перешел к критике Путин. - Практически до 43 % снизился общий уровень раскрываемости преступлений. Кардинального улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит. Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере. Это, безусловно, тревожит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно устраивать сами органы внутренних дел.

Глава государства напомнил о безопасности в общественных местах и образовательных учреждениях.

- Надо всё сделать для того, чтобы учёба и жизнь наших детей были спокойными, свести к минимуму возможные правонарушения, - потребовал президент. - Надо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей, родителей, самих школьников. Причём такая работа должна охватывать не только тех, кто входит в так называемые группы риска. Главное - своевременно выявлять и решать острые проблемы, чтобы они не приводили к бедам и трагедиям.

Путин напомнил, что среди приоритетных задач МВД остаются противодействие экстремизму, борьба с преступлениями в сфере экономики ("нужно последовательно очищать от криминала, от «серых», теневых схем банковскую систему, ТЭК, производственные и строительные отрасли") и защита законных интересов бизнеса ("тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, их необоснованного преследования, в том числе – со стороны правоохранительных органов, что абсолютно недопустимо").

- Такие правонарушения – особого рода, потому что они подрывают веру людей в закон, в справедливость, в свободу экономической деятельности, - подчеркнул президент.

Путин потребовал от всех силовых структур, а в зале находились и глава ФСБ Александр Бортников, и министр обороны Сергей Шойгу, обеспечить максимальную безопасность и спортсменов, и болельщиков во время предстоящего чемпионата мира по футболу.

В "дорожной" теме особняком появился пункт с авариями автобусов, в прошлом году тоже не раз становившимися резонансными.

- Четвёртый год подряд растёт количество ДТП, совершённых водителями автобусов, - сказал Путин. - Прошу более строго оценивать качество их подготовки. За руль общественного транспорта должны садиться только профессионалы.

А говоря о снижении смертности на дорогах, президент отметил, что "цифры снижения неплохие в целом, как тенденция, но абсолютные величины пока слишком велики". И неожиданно прозвучал наказ серьезно заняться наконец решением проблемы пробок.

- Следует предметно заниматься проблемными участками в крупных городах, прежде всего, ликвидацией «пробок» - заявил глава государства. - Главное – люди должны видеть реальные результаты вашей работы.

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