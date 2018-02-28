2018-02-28T16:48:20+03:00
Наука

О грядущем экономическом кризисе первыми узнают акушеры-гинекологи

Ученые установили, что количество зачатий детей заметно сокращается задолго до того, как начало рецессии начинают предсказывать традиционные показатели рынка
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
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Самым точным инструментом, способным предсказать начало рецессии является «индекс беременности»Самым точным инструментом, способным предсказать начало рецессии является «индекс беременности»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Обвалятся цены на московскую недвижимость? В чем держать деньги: в долларах или рублях? Брать ипотеку или на всю зарплату закупить сахар, соль и спички? Умные дядьки в дорогих костюмах, поправляя очки в модной оправе, советуют следить за показателями деловой активности. Такими, как уровень покупательской способности, приток или отток капитала в страну, цены на акции и т.д. Именно они сигнализируют о приближении кризиса или о подъеме экономики.

Однако группа американских экономистов под руководством профессора Даниэля Хонгермана из Университета Нотр-Дам считает, что самым точным и чувствительным инструментом, способным предсказать начало рецессии задолго до того, как костлявая рука кризиса залезет в ваш кошелек, является «индекс беременности». Исследование под названием «Является ли фертильность экономическим показателем?» было опубликовано на сайте Национального бюро экономических исследований США.

Чтобы обосновать свою догадку исследователи сопоставили экономические показатели и статистику деторождений за период с 1989 по 2016 годы. За это время в Соединенных Штатах появилось на свет 109 миллионов младенцев и приключилось несколько экономических катаклизмов, среди которых отдельной глыбой возвышалась Великая рецессия (такое название за рубежом получил Мировой экономический кризис 2008 года).

- Начало экономического кризиса всегда тяжело предсказать, - говорит профессор Даниэль Хонгерман. - Считается, что Великая рецессия разразилась в декабре 2008 года. А отправной точкой стало банкротство компании Lehman Brothers в сентябре 2008 (долги компании составляли $613 миллиардов). При этом еще в 2007 году все традиционные экономические показатели были в абсолютном порядке: фондовый рынок бил рекорды, уровень доверия потребителей был высок, как никогда. Но, изучив данные о рождении детей, мы были поражены: снижение числа зачатий началось уже с середины 2007 года. А за первые три квартала 2008 года врачи зафиксировали уже на 100 тысяч беременностей меньше, чем за тот же период 2006 года. Иными словами «индекс беременности» сигнализировал о наступлении Великой рецессии почти за год до ее начала!

О грядущем экономическом кризисе первыми узнают акушеры-гинекологи Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

О грядущем экономическом кризисе первыми узнают акушеры-гинекологиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

По степени чуткости к началу финансовых трудностей «индекс беременности» превзошел даже такой показатель, как объем валового внутреннего продукта (ВВП). Рост ВВП США замедлился только в последнем квартале 2007 года, в то время, как число зачатий сокращалось к этому моменту уже несколько месяцев.

Как работает этот механизм? Ученые считают, что если пара решила завести ребенка, то мужчине и женщине в среднем требуется 10 месяцев, чтобы зачать малыша, плюс 9 месяцев, чтобы его выносить. Таким образом, на старте этого увлекательного процесса горизонт событий составляет 19 месяцев. Родителям должны быть уверены, что, по крайней мере, в течении этого времени не случится никаких катастрофических событий.

Видимо, ощущение того, каким будет будущее, возникает из общей атмосферы, которая окружает людей. И это предчувствие оказывается более точным инструментом планирования, чем сухие цифры экономической статистики. Авторы пользовались американскими данными. Но, вероятно, такая же связь между количеством зачатий и бизнес-циклами наблюдается и в других экономиках мира.

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