Сергей Лавров: США готовят европейцев к применению тактического ядерного оружия против России

28 Февр. 17:15 2018-02-28T17:23:09+03:00

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В своей речи Сергей Лавров рассказал, как и почему США мешают ядерному разоружению в Европе.

- Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой «совместных ядерных миссий». В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении (ядерного оружия. - Ред.) неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, - заявил глава МИД РФ. Министр при этом напомнил, что у России развернутого тактического ядерного оружия нет.

- Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе - не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция. Надеюсь, европейским гражданам удастся сказать твердое «нет» размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки, - заключил Лавров. Тем временем в европейских СМИ уже замелькали публикации на тему возможного нанесения таких ударов по России - дескать, последствия для остальных будут не такие уж плачевные. «КП» расспросила военного эксперта, как это могло бы выглядеть на самом деле.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей СУДАКОВ, профессор Академии военных наук, американист: «Европейцы станут первой же мишенью, если нанесут по России удар»

- Тактическое ядерное оружие - это оружие мощностью от 100 до 300 килотонн. Оно соответствует бомбам «Малыш» и «Толстяк», сброшенным на Хиросиму и Нагасаки. Паритета в тактических ядерных зарядах достичь невозможно. Дело не в их количестве, а в арсенале средств доставки и в наличии систем ПВО, способных уничтожить подлетающую ракету или самолет. К тому же на любое применение тактического оружия можно ответить стратегическим ударом. Ущерб будет в сотни раз больше. Большая мечта США - оперативно разрушить наши ядерные объекты при помощи тактических ядерных ударов. Сейчас стоит вопрос, кто быстрее сможет поставить на конвейер гиперзвуковое оружие. Пока Россия впереди. У нас появились ракеты класса «Циркон», которые могут перехватить и ликвидировать любую ракету, которая может быть выпущена в сторону нашей страны. Но говорить, что развертывается новая гонка вооружений, пока не вполне уместно.

- Действительно ли европейцы могут применить тактическое ядерное оружие против России без вреда для себя?

- Ни в коей мере. Как только любой тактический заряд прилетит с территории разместившей его европейской страны, туда же мгновенно последует наш удар. В том числе ядерный. Это означает, что любая страна, размещающая у себя американское ядерное оружие, становится мишенью, которая будет уничтожена в первую очередь. Если европейцы хотят рисковать - пожалуйста, пусть размещают комплексы.