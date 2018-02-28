МОК полностью восстановил в правах Олимпийский комитет России

28 Февр. 18:15 2018-03-01T02:54:22+03:00

Об этом официально объявили через три дня после завершения Олимпиады в Пхенчхане

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История с дисквалификацией Олимпийского комитета России завершилась в среду, 28 февраля. МОК снял все санкции с ОКР после завершения после перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Специальное короткое письмо пришло в Олимпийский комитет России. Последней формальностью, которая была на пути восстановления России в олимпийской семье - перепроверка допинг-проб с Зимней Олимпиады. Она прошла успешно, все допинг-тесты оказались чисты. И радостью быстро поспешили поделиться со всеми болельщиками официальные лица:

- Мы получили письмо из МОК, в котором говорится, что результаты всех остальных допинг-тестов, взятых в последние дни Игр у «Олимпийских спортсменов из России», оказались отрицательными, - заявил президент ОКР Александр Жуков.

История с дисквалификацией Олимпийского комитета России завершилась

Трудность нашего успеха отметил вице-президент ОКР Станислав Поздняков:

- Кропотливая работа, которую ОКР вёл на протяжении трёх месяцев совместно с коллегами из МОК, завершена, и мы испытываем серьёзное облегчение. Очень многое из сделанного не будет предано огласке. Но важно, что в итоге у нас была возможность представлять нашу страну, пусть команда и выступала под названием «Олимпийские спортсмены из России».

Это означает, что Олимпийский комитет России полностью восстановлен в своих правах и на таких соревнованиях, как Летняя и Зимняя Олимпиады российские спортсмены смогут официально представлять сборную России. На Олимпиаде в Пхенчхане наша команда называлась "Олимпйиские атлеты из России". Отметим, что на завершившейся Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сборная России завоевала 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Самые яркие успехи - это победа Алины Загитовой и хоккеистов сборной России в последний день Олимпиады над командой Германии в овертайме со счетом 4:3. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине. А ближайшая летняя - уже в 2020 году в Токио.