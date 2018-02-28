Почему наше государство держит финансы на Западе, да ещё приплачивает за хранение

28 Февр. 19:30 2018-02-28T20:38:54+03:00

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Экономика и социальная сфера задыхаются от отчаянной нехватки денег, больные дети умирают с официальным диагнозом «нехватка бюджетных средств», а конституционная гарантия права на жизнь остается циничным глумлением над более чем 20 млн человек с доходом «ниже прожиточного минимума», - то есть официально не живущим, а медленно умирающим.

Деньги у нас есть

В это же время государство буквально захлебывается от денег. По данным Минфина, в январе 2018 года профицит федерального бюджета составил 189,3 млрд руб., или 2,8%. Лишь за один месяц неиспользуемые остатки средств бюджета выросли на 849,3 млрд руб. и превысили 7 трлн руб., приблизившись к половине годовых доходов!

С 2007 года бюджетные резервы вкладывались в госбумаги стран Запада: деньгами налогоплательщиков Россия финансировала своих злейших конкурентов. Вкладывая наши деньги за рубеж с ничтожной доходностью (до 2% годовых, а в 2017 году она и вовсе была отрицательной, то есть мы еще и приплатили Западу за их использование), тут же занимали, по сути, те же самые деньги, - но уже под значительно более высокие проценты. Нанесение постоянного финансового ущерба России при помощи подобных операций продолжается и сейчас: по сути, деньгами российских налогоплательщиков щедро кормят разнообразных финансовых спекулянтов.

С конца 2017 года Минфин перестал выводить средства из России. В январе весь прирост бюджетных резервов остался лежать на счетах Казначейства, которые выросли с 2,5 до 3,3 трлн руб. Из 3,7 трлн руб. Фонда национального благосостояния не более 1,2 трлн руб. вложены в Россию, в основном через ВЭБ, поэтому бюджетные деньги, выведенные на Запад и, по сути, финансирующие его агрессию против нас, не превышают 2,5 трлн руб.

Но сдерживание вывода бюджетных средств с лихвой компенсировано выводом средств Банка России – в рамках международных резервов, основная часть которых вкладывается в госбумаги стран Запада. Они выросли за 2017 год на $55 млрд (на 14,6%), а к середине февраля еще на $21,3 млрд – до $454 млрд, не менее половины которых можно немедленно направить на развитие России.

Всемирно признанный критерий Редди устанавливает: для гарантированного обеспечения стабильности национальной валюты нужны международные резервы, равные квартальному импорту и годовым выплатам по внешнему долгу. Для России это около $222 млрд – менее половины резервов! (Правда, даже во время чудовищной девальвации 2014 года они все равно превышали уровень необходимой достаточности не менее чем в полтора раза, что свидетельствует об искусственном, рукотворном характере обвала рубля, организованном в интересах спекулянтов).

….но воспользоваться ими невозможно

Почему же правительство и Банк России, буквально захлебываясь от денег, категорически не хотят направлять их на развитие страны, предпочитая финансировать (причем еще и с прямым убытком) государства, открыто провозглашающие нас своими врагами?

А ведь деньги России, вложенные в госбумаги США, могут еще и быть заморожены в любой момент по самому вздорному поводу, - как в середине октября были в обеспечение иска менее чем на $1 млрд заморожены $22,6 млрд Казахстана - почти половина его международных резервов!

Вероятная причина – то, что вся социально-экономическая политика разрабатывается и реализуется в России носителями либеральной идеологии, считающими, что государство должно служить не своему народу, а глобальным спекулянтам – наиболее мощной и эффективной части глобального бизнеса. И, управляя от имени государства деньгами народа России, будь то средства федерального бюджета или Банка России, они направляют их на благо не своей страны, а своих идейных хозяев – глобальных спекулянтов – и стран Запада, в которых эти спекулянты базируются. В этом отношении 90-е годы еще отнюдь не закончены, и привластные либералы отнюдь не являются «спящими».