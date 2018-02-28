Ухудшение Серебрякова - от полковника «Белой гвардии» до лицедея с поллитрой

28 Февр. 19:22 2018-03-01T03:13:03+03:00

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СКАЗАНО «Вся последняя конструкция, которая продолжается до сих пор, там 20 лет – это бесконечное ухудшение человеческого материала в стране.

Это политика. Собственно, она заключается в том, что нужно превратить людей в рабов, потому что они так хотят» - заявил Алексей Серебряков, российский актер, переехавший жить в Канаду, один из фигурантов списка актеров, критикующих Россию.

Серебряков, Звягинцев, Манский: где же жить хорошо? .

И вот таков ответ от военкора "КП" Дмитрия СТЕШИНА:

Не мною замечено – как только соотечественник начинает рубить «правду-матку» о России, он рано или поздно оказывается спикером «Радио Свободы», «Голоса Америки» и подобных информресурсов, исповедующих старый спецслужбистский принцип: «отбросов нет, есть кадры!». Все остальные от такого правдоруба брезгливо упячиваются, как пассажиры метро отодвигаются от ассенизатора в рабочей одежде. И тогда правдоруб усиливает градус, переходя на крик.

Всего неделю назад я удивлялся словам актера Серебрякова о том, что «национальная идея России — сила, наглость и хамство». И вот его новые откровения — об «ухудшении человеческого материала в стране», обнародованные иностранным агентом и филиалом «Радио Свобода» - телеканалом «Настоящее время».

Действительно, если посмотреть на самого Серебрякова в образе полковника Ная (сыгранного им в сериале «Белая гвардия», - ред.), последнего солдата Российской империи, и на Серебрякова нынешнего – деградация ужасающая. Хотя, по статистике, потребление алкоголя в России за последние пять снизилось на 80%. Мы теперь – умеренно-пьющая страна. Причем, это совершенно осознанная политика государства – задрали акцизы на спиртное, ограничили продажу после 22 вечера, запретили производство слабоалкогольных коктейлей, с которых люди спивались просто мгновенно.

Сделанное, немного противоречит словам Серебрякова.

Вообще, правдорубам сложно угодить: наливают – плохо, спаивают. Не наливают – насилие над личностью, не уважают. Куда податься бедному государству и людям в нем живущим? Молча делать свое дело.

Под Рождество, я по традиции заглянул к своему старинному другу-фермеру. Хозяйствует он на жутких суглинках Новгородской области, десяток лет бился, как белка в колесе – никак не удавалось расшириться. Хотя, каждый год от района ему давали грамоту – «Лучшему фермеру», потому что других фермеров в округе не было. В конце первого десятилетия что-то сдвинулось – вызвали фермера в район, дали ссуду, почти без процента. Обновил технику, раздышался. Грамоты давать перестали – еще фермеры завелись. В прошлом году, с моей нечаянной помощью, стал поставщиком продуктов для двух ресторанов в центре Питера – на Невском и улице Морской. Завел рефрижераторы, новый курятник, новый хлев. А третьего января, из Новгорода ему позвонил сынишка, и во время разговора удивленно сказал: «Пап, сейчас в окне, мимо меня, голова человеческая пролетела». Это соседи-ханурики доотмечались новогодние праздники до закономерного результата. Серебряков и прочие правдорубы, увидят в этом случае только отрезанную голову – закономерный итог политики государства российского. А я увидел сына фермера - статного, светловолосого Серегу, обликом - настоящего новгородского ушкуйника (средневекового русского пирата, - ред). Бывшего деревенского паренька, теперь – инженера-техника аж двух теплоцентров, купившего и машину, и квартиру и почти выплатившего свою ипотеку – помог «материнский капитал». Отца двух детишек, которому теперь будет спокойнее жить, потому что соседей - алкоголиков больше нет. Истребили друг друга. И дальше миры нормальных людей и этаноловых кухонных правдорубов будут пересекаться все реже. Я, кстати, знаю, кто выиграет в этой генетической гонке.

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