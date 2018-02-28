Виталий Милонов о Серебрякове: "Он вжился в роль "Левиафана". Признавать Россию отсталым государством - это его путь к выживанию"

28 Февр. 19:40 2018-03-01T03:13:03+03:00

Роль «Левиафана» настолько вжилась в него, настолько ему близка, настолько он смотрится органично на этой характерной картинке, где пьет из горла водку, что он всю Россию ощущает через призму «Левиафана» Фото: кадр из фильма

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Не успел остыть пыл дискуссий о высказывании Алексея Серебряков о силе, наглости и хамстве как национальной идее, появилось новое видео, где актер в компании режиссеров Андрея Звягинцева и Виталия Манского на камеру рассуждает о том, что происходит с российским народом в последние 20 лет. Ролик записан осенью 2017 года. Запись стала предисловием к документальной картине «Икона» польского режиссера Войцеха Касперского о психбольнице в Сибири. Опубликован на канале «Настоящее Время» (проект «Радио «Свобода» и «Голос Америки»).

Серебряков, Звягинцев, Манский: где же жить хорошо? .

«Виталий, согласись, что вся последняя конструкция, которая продолжается до сих пор на протяжении 20 лет, это бесконечное ухудшение человеческого материала в стране. Это прежде всего телевидение: нажми на кнопку - получишь результат, скажи букву «а» и получишь миллион. Это бесконечная самодеятельность. Не надо тренироваться. Ты звезда, выйди на лед и все будут любоваться тобой. Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего. Это пропаганда. На телевидении всего три нормальных умных передачи: «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Умники и умницы». Вот и все», - рассуждает Алексей Серебряков в 15-минутном видеоролике, обращаясь к Манскому.

Для человека, который уехал из страны, по сути дела сбежал, его злость на все российское объяснимаФото: кадр из фильма

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что подобные высказывания актера — типичный путь к выживанию многих эмигрантов:

- Для человека, который уехал из страны, по сути дела сбежал, его злость на все российское объяснима, - говорит народный избранник. - В Канаде на него спроса нет никакого. И читать какие-то фельетоны в эмигрантских кафе уже не модно, на этом не заработаешь. Эпоха Вилли Токарева прошла. Единственное место, где Серебряков зарабатывает — это Россия. И своих зрителей он называет практически словом «быдло». И он сам был соавтором современной российской культуры. Что может сделать художник, если ему что-то не нравится? Сделать что-то хорошее. И никто не мешал Серебрякову, не гонялся за ним, не притеснял, у него была абсолютная свобода выбора. И он выбрал «Левиафан». Роль «Левиафана» настолько вжилась в него, настолько ему близка, настолько он смотрится органично на этой характерной картинке, где пьет из горла водку, что он всю Россию ощущает через призму «Левиафана». Ему нравится эта идея, поскольку ему нравится считать себя неким ментором и признавать Россию, в общем, отсталым государством. Это его путь к выживанию. Это был, к сожалению, был путь к выживанию у многих эмигрантов - поругать Советский Союз, Россию погромче.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что подобные высказывания актера — типичный путь к выживанию многих эмигрантовФото: Евгения ГУСЕВА

Законодатель также напомнил происхождение словосочетания «человеческий материал»:

- Это реплика из эпохи процветания «Евгеники», это дыхание Геббельса в чистом виде, - подчеркивает Виталий Милонов. - Потому что именно тогда славяне рассматривались как бракованный материал. Этим и пропитаны речи Серебрякова и его товарищей.

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Не мною замечено – как только соотечественник начинает рубить «правду-матку» о России, он рано или поздно оказывается спикером «Радио Свободы», «Голоса Америки» и подобных информресурсов, исповедующих старый спецслужбистский принцип: «отбросов нет, есть кадры!». Все остальные от такого правдоруба брезгливо упячиваются, как пассажиры метро отодвигаются от ассенизатора в рабочей одежде. И тогда правдоруб усиливает градус, переходя на крик (подробности)

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Еще вчера казалось, что истерия вокруг высказывания российского актера, уехавшего на ПМЖ в Канаду, сходит на нет. Однако на просторах сети появляется новое видео, снятое полгода назад, где Алексей Серебряков, говоря о происходящем на своей родине, подчеркивает, что «качество человеческого материала чрезвычайно низкое» (подробности)

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Алексей Серебряков уважаемый в сфере кинематографистов актер, его зовут хорошие режиссеры, он снимается в достойных проектах, у него солидная фильмография. 53-летний актер в 2012 году принял решение переехать на постоянное место жительство в Канаду. Когда об этом только стало известно, поклонникам его таланта было жаль, мол, теперь не увидим его в российском кино. Однако Алексей никуда из отечественных картин не делся. Он как снимался, так и снимается. Чего только стоит «Левиафан». Последний проект, в котором участвовал Серебряков, называется «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (подробности)

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