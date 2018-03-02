Вячеславу Зайцеву - 80 лет: «Красный Диор», легендарное платье Пугачевой и дружба с Высоцким

СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-01T03:09:27+03:00

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У Вячеслава Зайцева всегда доброе лицо - монгольское (по его словам), с лучиками морщин вокруг глаз и неизменной улыбкой. Он с большим интересом слушает, что вы ему говорите, и всегда готов делиться своими придумками, которые с пяти лет генерируются в его голове. Он никогда не останавливается, несмотря на свои недуги и сложности. Он смог пережить и страшную аварию в 71-м году, из-за которой чуть не лишился ноги. И часто резко отрицательное отношение властей к его экстравагантности - не сразу его приняли и позволили «обшивать» первых леди. И отсутствие денег, стесненные обстоятельства… И в итоге стал тем, кем стал - Славой Зайцевым, известным на весь мир. Мы решили вспомнить знаковые моменты в карьере Вячеслава Михайловича.

«Красный Диор»

Карьера Зайцева началась с позора. Его первая коллекция, представленная на швейной фабрике Мособлсовнархоза в 1963-м году, совсем не понравилась комиссии. Дирекция вынесла начинающему модельеру строгий выговор и отстранила его от руководства экспериментальной модой. Но каким-то чудом на показе был фотограф из французского издания «Пари Матч», который снял моделей, одетых в цветные валенки, телогрейки и юбочки из павлопосадских платков. То, что было провалом в Советском Союзе, обернулось небывалым успехом во Франции: после статьи на шести полосах с заголовком «Теперь в России есть свой художник» Славой заинтересовались Пьер Карден и модный дом «Диор». Через два года состоялась историческая встреча в гостинице «Киевская» с французским гением моды и креативным директором «Кристиан Диора», Марком Боаном. На нее Зайцев, несмотря на запрет властей, пришел в свежекупленном в комиссионке твидовом пальто и с невероятным энтузиазмом. Фото со встречи вышло в нью-йоркской газете под заголовком «Короли моды», что, конечно, помогло Зайцеву поверить себя и продолжить творить. Первый его заграничный показ прошел в 1967-м году, где ему вручили Гран-при за платье «Россия» и приклеили лестное прозвище «Красный Диор». Но сам Зайцев смог приехать в Париж только в 88-м году - до этого был невыездным.

Фото со встречи вышло в нью-йоркской газете под заголовком «Короли моды», что, конечно, помогло Зайцеву поверить себяФото: Личный архив

Пугачева и главное платье

Потихоньку к Вячеславу Зайцеву потянулись звездные клиенты. Алиса Фрейндлих, Людмила Максакова, Галина Волчек…И не только женщины - Михаил Ульянов, Владимир Зельдин так же с удовольствием носили элегантные костюмы от Славы Зайцева. Были наряды, которые вошли в историю. Тот самый балахон для Аллы Борисовны придумал именно Зайцев (в 1978-м году для фестиваля «Сопот»). По его словам, дело было не в том, что Пугачева хотела скрыть лишний вес - она просто стеснялась своего тела. А Слава помог сделать и женственный, и таинственный наряд, которое потом называли «главным платьем в ее карьере». Он стал автором главных нарядов Эдиты Пьехи - самой стильно одетой певицы 60-70-х, которые копировали модницы. Эдита Станиславовна признавалась, что Слава говорил: «Я не тебя одеваю, а твои песни». Он, кстати, стал и автором ее знаменитой прически - потом мастеров в парикмахеров годами мучили сделать «прическу под Пьеху».

Тот самый балахон для Аллы Борисовны придумал именно Зайцев

Форма Олимпиады-80

За создание костюмов «Олимпиады - 80» Зайцев получил Знак почета. А изначально не хотел браться: « В 1979 году меня вызвал к себе завотделом пропаганды ЦК КПСС Евгений Тяжельников и сказал: «Нам хотелось бы, чтобы вы занялись оформлением Олимпиады-80». Я объяснил, что ушел из моды. Тогда Тяжельников сказал, что со мной хочет увидеться министр бытового обслуживания. Я к нему зашел: дивный русский мужик, классный дядька. Иван Григорьевич Дуденков сделал мне предложение, от которого невозможно было отказаться: «Ко Дню города я строю большой Дом быта. Не хотите его возглавить?». В итоге мир увидел советских спортсменов «от кутюр». А в 1984-м году на зимнюю Олимпиаду в Сараево Зайцев уже одевал наших спортсменов в забавные шапки с козырьком (вместо привычных меховых), а женщинам повязал на шеи свои любимые павлопосадские платки. Тяжельников, как честный человек, не только помог опальному тогда модельеру в его карьере, но и действительно поспособствовал получению им ставшего уже легендарным «Дома Моды Вячеслава Зайцева».

Форма для МВД

Если кто не знает, именно Зайцев в 1991-м году придумал черно-белые тельняшки для ОМОНа. Он же ввел черные кожаные куртки для патрульных служб, став автором самой модной формы для нашей милиции. Кстати, заказ он выполнял бесплатно и остался недоволен, потому что, по его словам, его обманули. Материалы, из которых в итоге стали изготовлять форму, были некачественными, сшили все комплекты буквально из …на (по его словам).

Фигуристы Бестемьянова и Букин

Легендарная пара фигуристов, олимпийских чемпионов в спортивных танцах на льду, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин стали первыми советскими спортсменами, которые катались не просто в спортивных, но еще и нарядных костюмах. «Многие говорят нам - какие вы красивые! А красивыми нас сделал Вячеслав Зайцев», - призналась прославленная фигуристка. Свадебное платья для четырехкратной чемпионки мира тоже делал Слава. Все же именно в его костюмах она была на номерах «Половецкие пляски», «Кармен», «Кабаре», которые принесли паре долгожданное золото…

Театр на подиуме

Зайцев стал первым в стране кутюрье, который начал одевать актеров на сцене. Многие столичные театры привлекали «Красного Диора» для создания костюмов. Он был художником по костюмам для «Вишневого сада» театра «Современник», сценические костюмы в его исполнении носили актеры: Театра Сатиры («Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Её превосходительство»), МХАТ («Последние», «Эта странная миссис Сэвидж», «Всё кончено»), Театр имени Вахтангова («Принцесса Турандот», «Мартовские иды», «Ричард III»), Театр имени Моссовета («Сердце Луиджи»), «Современник» («Три сестры», «Вишнёвый сад», «Анфиса», «Лоренцаччо», «Кто боится Вирджинии Вулф?»), «Ромэн» («Здравствуй, Пушкин», «Мы - цыгане»).

Зайцев стал первым в стране кутюрье, который начал одевать актеров на сцене. Фото: sovremennik.ru

Влади, Высоцкий и Зайцев

Не все знают, что Вячеслав Зайцев дружил с Владимиром Высоцким. Бард вместе с кутюрье даже вместе обращались к личному портному Леонида Брежнева, чтобы он помог им «одеть» Арсения Тарковского на Венецианский фестиваль, где режиссер должен был представлять «Иваново детство». А сам Зайцев одевал Марину для обложки ее с Высоцким пластинки в 1975-м году. Фотограф Виктор Плотников обратился к Вячеславу Михайловичу, чтобы тот придумал для Влади оригинальный наряд. Она, по словам Высоцкого, не хотела никаких модельеров, но в итоге поддалась обаянию Зайцева. Пластинку в итоге решили не выпускать - фотографии долгое время висели в квартире Высоцкого и Влади на Малой Грузинской. После смерти поэта Влади увезла их с собой в Париж. А спустя тридцать лет решила продать их на аукционе, так что сейчас фото Марины в наряде Зайцева украшает стенку какого-то коллекционера.