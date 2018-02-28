Тимирязевская академия договорилась о сотрудничестве с Третьяковской галереей

28 Февр. 19:40 2018-02-28T22:50:28+03:00

Картины распределены не по годам или течениям, а по породам изображенных на них коней. Фото: пресс-служба РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

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Казалось бы, что общего может быть между крупнейшим аграрным вузом страны и знаменитым художественным музеем? Как выяснилось после визита сотрудников Третьяковки в Тимирязевку, они могут быть друг другу очень полезны.

Гостей принимала ректор академии Галина Золина. Она рассказала, что руководство вуза намерено сделать музеи, входящие в его состав, привлекательными для широкого круга посетителей. А их в РГАУ-МСХА целых 12! Да и представители Третьяковской галереи могут почерпнуть много полезного и интересного из сотрудничества c вузом.

После встречи с ректором гостям показали университетские музеи: Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямся, Музей истории МСХА. Но ближе всего сотрудникам Третьяковки оказался Научно-художественный музей коневодства. На трех этажах собраны картины, скульптуры, акварели и графика с изображениями коней.

Поскольку музей призван помогать студентам в учебе, принцип организации его экспозиции довольно необычный. На первом этаже картины распределены не по годам или течениям, а по породам изображенных на них коней.

- В основе нашего фонда — коллекция Якова Ивановича Бутовича. В начале XX века он восстановил Прилепский конный завод в Тульской области, занимался разведением лошадей орловской рысистой породы. После революции завод был национализирован, но Бутович остался его директором, - рассказывает директор музея Иоланта Бондаренко.

Жемчужина собрания Бутовича — полотно Валентина Серова. На нем изображен конь Летучий.

- Этой картиной Яков Иванович очень дорожил. Когда в имении случился пожар, он схватил именно ее, - говорит экскурсовод.

Но и кроме Серова в музее много примечательных экспонатов: произведения Василия Поленова, Василия Худякова, Евгения Лансере и других выдающихся авторов. Для гостей из Третьяковки, которые о своих авторах, казалось бы, знают все, стало сюрпризом, что сын великого Ильи Репина Юрий писал лошадей по заказу Бутовича.

По итогам осмотра экспозиции гости пришли к выводу, что сотрудничество вуза и музея будет полезным для обеих сторон.

- Перед музеем коневодства стоит задача создать актуальный каталог собрания. Это значительно оживит жизнь музея и сотрудничество с другими организациями. Тут в помощь сотрудникам Тимирязевки может послужить наш академический каталог. Если потребуется консультация, мы готовы ее оказать, - говорит заместитель директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Обсуждались и перспективы совместных выставок. Особенно гостей заинтересовало собрание графики, тем более, что она выставлена далеко не вся — музею коневодства есть, чем удивить коллег.

- Обязательно переговорю с сотрудниками отдела графики, думаю, им будут интересны многие экспонаты, - пообещала Татьяна Карпова. - Кроме того, здесь есть работы художников, которые в других собраниях представлены лишь эпизодически. Если нам понадобится материал по ним, будем знать, что он есть в Тимирязевке.

По словам Татьяны Карповой, РГАУ-МСХА сможет стать участником проекта Третьяковской галереи «Золотая карта России». В его рамках выставляются работы из коллекций других музеев.

Больше того, представители Третьяковской галереи готовы обсуждать возможность эксклюзивных экскурсий для студентов РГАУ-МСХА. Выставки музея собирают громадные очереди — вспомните, как люди часами стояли на морозы, чтобы полюбоваться шедеврами Серова. В ближайшее время в Третьяковке откроется выставка Верещагина, от которой ждут такого же ажиотажа. А поскольку попасть на такие популярные мероприятия трудно, музейщики готовы открывать двери для студентов по понедельникам — в выходной день.