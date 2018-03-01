За что выпускник "Фабрики звёзд" получил медаль в Сирии

СЕГОДНЯ 00:40 2018-03-01T03:09:27+03:00

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Последнее время один из самых ярких участников шестой «Фабрики Звезд» Алексей Хворостян нечасто появлялся на экранах телевизоров. Ну мало ли как бывает — не все могут выдержать жесткий ритм отечественного шоу-биза, или просто пропал интерес, решил попробовать себя в другом (некоторые «фабриканты» уходят в бизнес, например). И тут внезапно оказалось, что Хворостян-то живее всех живых, летает выступать в Сирию, записывает патриотические песни...И, более того, съёмки его нового клипа "Всем мир" пройдут в Сирии.

- До недавнего времени о Вас мало было слышно. Уход из медиапространства - это ваш сознательный выбор или ваше творчество не совсем неформатно для нашего шоу-бизнеса?

- Моё творчество, действительно, своего рода неформат. Причина здесь проста – песни о Родине и любви к ней, в определенный период времени не были востребованы. Но, так не могло долго продолжаться. Сегодня многое изменилось и в моей жизни появились люди, которые видят необходимость в подобной музыке, а главное, способны сделать её услышанной многочисленной аудиторией. Когда-нибудь я расскажу о них, поимённо. А пока скажу только одно – они живут любовью к Родине и искренне ей преданны, всей душой! И ни грамма сомнений нет в моих словах. Как известно с давних времён – «Сильны мы друзьями нашими».

Алексей Хворостян - Я служу России ( Фабрика звёзд 6 ).2006 год

- Мне кажется, что патриотами часто становятся с детства...

- Мой отец – военный, воспитанный и выросший ещё в том мире, в котором превозносились только самые высшие человеческие качества. Негодяи были всегда, но о них не говорили и потому дети видели только хороший пример. Он ребёнок тех лет – честный, справедливый, храбрый и заботливый, из обычной деревенской семьи с непростой жизненной дорогой. Путь его пролёг от сельской школы до высшей школы КГБ, от деревенского пацана до генерал-лейтенанта. Он из тех генералов, что будут беречь имя Родины до последнего вздоха! Наверное, рядом с таким человеком не возможно было не пропитаться его любовью к Родине… Я в новых песнях, кстати, перестал употреблять слово «Россия». Всё чаще стало звучать понятие Родина. Часто спрашивают почему?! Для меня это очень глубокая тема, но если кратко – для меня это понятие просто гораздо шире. Возраст наверное…

- Замечено, что у склонных к жесткой дисциплине отцов-военных вырастают дети бунтари и рокеры. Ну и наоборот.

- Парадокс, да? Зачем рассуждать, если моя жена называет меня «ловителем адреналина»?! Говоря её словами - «Где можно пострадать, там нужно искать моего мужа». (смеется)

- Эта черта русским людям свойственна…

- Не уверен что только русским, но черта типично русская. Что касается бунтарства, для меня бунтарским поступком стало занятие музыкой. Музыка изначально была моей тайной. Естественно, моя семья видела во мне продолжателя военных традиций. А я пришёл одним вечером домой, набрался сил, смелости да и сказал что пишу песни, научился в подъезде играть на гитаре и вообще, еду со своей музыкальной группой на районный конкурс. И, поняв что сделал что то неприемлемое, добавил: «Можно?...Пожалуйста…». Повисло молчание. Я показал стихи и затаил дыхание. Мама с папой взяли два дня на размышление… Через три дня мне купили гитару и счастье моё было безгранично! Это было моё первое признание, самыми важными людьми на свете. Но, на этом моё возможное военное будущее не закончилось. Дальше было Суворовское училище и безумная гордость родителей. В Суворовском я окончательно понял что задыхаюсь без творчества...

- Ну а что Вам дало суворовское училище и какие остались воспоминания о той поре? После Суворовского ведь была Российская Правовая Академия при Министерстве Юстиции РФ (РПА МЮ РФ), верно?

- Ох, ну это всем школам школа. Всего не перечислить. Прежде всего, организованность и понимание того, что человеку необходимо в какой-то момент жизни перестать быть робким. Безусловно, любое военное училище учит тебя быть частью коллектива, некой клеткой большого, слаженно работающего организма. Это удивительное и важное умение – жить рядом с другими для других. Суворовское надёжно учит этому. Многое понимаешь в раннем возрасте. Кстати, в Академии мне было легко с общением именно по этой причине. Ну и ещё потому что я действительно людей люблю (смеётся).

- Участие в «Фабрике звезд» и «Короле ринга» способствовало развитию бойцовских качеств?

- «Фабрика звезд», подарила мне веру в себя и свои силы. Виктор Дробыш и Юрий Аксюта сдули пыль с моей уверенности в себе. Я на кастинг пришёл с гитарой, в кедах и рваных джинсах. Дробыш, как он потом рассказал, был в полной уверенности что я детдомовский (смеётся) и узнав о моей семье пару дней пребывал в шоке. Сказать, что я рвался на это шоу – обмануть вас. Я отпирался до последнего и считал этот проект «купленным с ног до головы»… Всё оказалось иначе. Мой педагог по вокалу, а ныне моя жена, заявила что если я не пойду на этот кастинг, то она пойдёт сама, а я буду наблюдать за ней по телевизору. У нас с ней только отношения зарождались. Ну, понимаете…куда это без меня?! Решилось всё просто и быстро, Лена (ред. жена) прошла до финального отбора, но, от участия отказалась. Моя же история известна. «Фабрика звёзд», отчётные концерты, гимновая песня «Я служу России». Удивительно иногда складывается – ты находишь себя в том месте, от которого бежишь. Именно таким местом стала для меня «Фабрика».

А вот проект «Король ринга» - совсем другая грань телевидения. Первый вопрос, которым задавались зрители – всё там по-настоящему, кровь реальна? Отвечу – да, на все сто. Участниками проекта стали певцы, актёры и другие публичные люди. И поверьте, не просто им далось даже решение об участии. Эти профессии вообще агрессии не терпят, а здесь её доля была просто необходима. В целом проект получился очень весомым - молодые ребята, во всей России, побежали в залы заниматься боксом. Это яркий пример доброго влияния СМИ на общество. Мне говорят сотни людей что ежедневно тренируются под мою песню «Падали, но поднимались», которая стала саундтреком проекта. В такие моменты ты понимаешь что делаешь что-то важное. Все артисты, кто выходил тогда на ринг для меня герои, победившие свой страх и реальные бойцы! Вывод как всегда, прост и на поверхности: «Главный бой – бой с самим собой»!

Алексей Хворостян - Падали, но поднимались.Видеоклип к телешоу "Король Ринга". Исполнил Алексей Хворостян. Автор текста (слов): Алексей Хворостян. Композитор (музыка):Виктор Дробыш.

- У Вас есть песня «Бросок на небеса». Это песня-посвящение?

- Да. Это больная для меня история... Я недавно ее исполнял на годовщине гибели ансамбля Александрова и других ребят, находившихся на борту того самолета. Песня очень сложная для меня с точки зрения исполнения. Всё пропущено через себя и, если так можно выразиться, «основано на реальных событиях». Об этом сильно распространяться не хочу, простите. У этой песни вообще странная судьба. У неё не было ни одной ротации, а в интернете она популярна не менее «Я служу России». Введите в поисковой строке YouTube её название -“Бросок на небеса” и Вы увидите сотни каверов. Её поют под гитару на площадях и во дворах многоэтажек. Её поют и военные люди и гражданские. Пожалуй, это и называется “ушла в народ”. Это здорово!

Алексей Хворостян - Бросок на небеса.VII-ой Московский международный фестиваль Солдаты России , 15 февраля 2012 г.

- Ну хорошо, а песня «Берегу твоё имя», написанная Вами в Сирии?! Её история тоже связана с гибелью людей на том «Ту»?

- За несколько месяцев до трагедии я летел из Сирии с первым куплетом и припевом этой песни. Они были написаны там. Решение записать эту песню с ансамблем Александрова родилось уже в Москве. Мы хотели сделать действительно масштабную совместную историю. Второго куплета не было и мы взяли тайм-аут на творческий поиск. Планам не суждено было сбыться... Второй куплет песни был написан уже после трагедии. Там всё сказано.

- Сейчас вы стараетесь употреблять в текстах слово Родина, а не Россия. А что для вас Родина?

- Для меня Родина — это земля моя и моих предков, наш язык. Язык без примесей, которые в него периодически в настоящее время попадают. Наконец, это наши потрясающие добрые люди. Они у нас действительно добрые, храбрые сердцами и душами.

Оказалось, что у Хворостяна уже есть медаль - «Участнику военной операции в Сирии от Министерства обороны по приказу Сергея Шойгу». Он получил ее за свои выступления в Сирии, поддержке боевого духа наших солдат.

- Вы летали в Сирию. Расскажите о впечатлениях от увиденного.

- Прилетели, спели и улетели. Что тут рассказывать?! Долетели и приземлились хорошо, без эксцессов. Сверху выглядит всё мёртвым. Здесь скорее нужно говорить об эмоциях…а они явились смешанными. Стоишь и смотришь на современные хищные бомбардировщики. Видишь красоту, от которой веет смертью. Ощущаешь гордость, восхищение, страх, безысходность… Война — это иная реальность, в которой проявляется всё самое худшее, и самое лучшее в людях.

У Хворостяна есть медаль "Участнику военной операции в Сирии" Фото: пресс-служба артиста

- Как вы решились лететь в Сирию? Были ли сомнения и страхи?

- В Сирию никто не летит умирать. Никто об этом не думает. У меня в этом плане тоже всё очень просто – надо, значит надо. Просто шаг в самолет — и полетел. Конечно, наверное, надо было рассказать красивую историю. Но отвечу сухо, как есть.

- Вадиму Самойлову поездки в Сирию и на Донбасс дали для творчества мощный импульс. Было ли нечто подобное в вашем случае?

- У меня всё с точностью до наоборот. Полный творческий ступор после полёта. Важно заметить, что я — тот самый идиот, который убежден, что музыка способна изменить нас с вами.

- Новая песня «Всем мир» из этой серии?

- Да. Я не знаю будущего этой песни. Но это один из главных текстов моей жизни, я убеждён в этом.

Алексей Хворостян с начальником департамента культуры Министерства обороны России Владимиром Буздыганом, который вручил ему памятную медаль. Фото: пресс-служба артиста

- Судя по вашим рассказам, вы очень пристальное внимание уделяете воспитанию детей. Поделитесь, как вырастить из них настоящих людей и настоящих патриотов?

- У меня инструкция есть на этот счет.. Вы в любом случае мудрее и опытнее, а ребенку никогда не было столько лет, сколько вам. Но важно, чтобы ребенок понимал, что житейская мудрость, которой вы с ним делитесь, обусловлена исключительно опытом и знанием. Этим опытом с ним необходимо делиться. Это касается всего: наркотиков, отношений полов, отношений к людям и прочего. Важно ребенку дать понять, что вы это делаете не из желания сделать из него домашнего затворника. Важно без исключений всегда объяснять почему Вы что то запрещаете и не лениться! Повторюсь, важна каждая, даже самая незначительная ситуация. Ссылайтесь на своё прошлое и свой опыт – это лучший учебник сыну или дочке. У нас с дочкой был, например, выдуманный персонаж — девочка Машенька, с которой что только в этой жизни не происходило. Ее давила машина, она падала с балкона, хватала змею (смеется). На примере ребенку гораздо проще понимать, что может произойти в той или иной ситуации, слушая чужую историю... А настоящий долг каждого родителя – раскрыть ребёнку понятие любви.