Человечество - это вы

СЕГОДНЯ 00:50 2018-03-01T00:45:12+03:00

Помните то страшное ощущение ускользающей реальности, когда вы неминуемо забываете сон, который только что видели и так хотели запомнить?

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«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СНЫ»

«Эксмо», 2018

Американский писатель-фантаст Филип К. Дик видел невероятные сны почти всю жизнь. На каком-то этапе его земного пути этим странным снам предшествовали различные наркотические вещества, но биографы писатели утверждают, что сны достойные стать сюжетами и атмосферой литературных произведений писатель видел и без наркотиков.

Перед вами сборник, возможно, лучших рассказов Филипа К. Дика отобранных для экранизации в сериале от Amazon и Channel 4 с тем же названием. В снах автора реальность одновременно совершенна иная и в тоже время ее можно назвать гиперреальностью, ибо эффект перемещения читателя во времени и в пространстве просто невероятный. Но Филип К. Дик переносит в будущее не ваше физическое тело и даже не абстрактный характер-аккаунт. Перемещение проходит суть человеческая вместе со всем своим эволюционным багажом. Читая рассказы, вы становитесь представителем нашей цивилизации, даже если никогда раньше на задумывались об этом. Вы – и есть человечество, но этому факту не стоит безотчетно радоваться. В людях есть качества, которыми вряд ли можно гордиться, и они влияют на наше будущее не меньше талантов, научного любопытства или доброты. Реалистичное восприятие неоднозначной человеческой натуры делает видение будущего от Филипа К. Дика реалистичней документального телефильма, снятого еще вчера. Но всё же это предчувствие. Если Жюль Верн предсказал технологии и достижения, то Дик предсказывает нас на фоне новой технологической и нравственной реальности будущего. Чтобы точнее передать атмосферу его текстов, позволю себе некую странную форму цитирования. Перед вами несколько последних фраз и разных рассказов этого сборника:

«За их спинами из сопла вылетали всё новые и новые металлические семена»

«Пожав плечами, он швырнул древний кусок металла в утилизатор рядом с креслом и сосредоточился на звездных картах – и на пути домой…»

«Демонстрация отнимет у вас только секунду.Только секунду. Демонстрация отнимет…»