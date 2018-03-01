Подписать «похабный» Брестский мир большевиков заставила Украина

СЕГОДНЯ 01:24 2018-03-01T02:53:03+03:00

Встречавшие делегацию большевиков во главе со Львом Троцким (обведен кругом) в Бресте представители Германии и Австро-Венгрии носили пикельхельмы - прусские шлемы из кожи или стали со съемными шипами, к которым при необходимости крепилась стальная пластина, чтобы защитить лоб бойца от пули. Фото: wikimedia.org

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3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан мирный договор Советской России и странами Четверного союза – Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Россия вышла из Первой мировой войны, но даже инициатор этого мира Владимир Ленин называл его похабным. Почему Брестский мир обернулся такой катастрофой, "КП" разбиралась вместе с историком Александром Мясниковым.

Рада спасла Германию от Брюквенной зимы

- Можно ли сказать, что Брестский мир - это низшая точка падения Российской империи? Событие, которое привело страну к максимальным территориальным потерям и нанесло ей огромный моральный удар?

- Да, и особенно ужасно это было с точки зрения раскола в обществе, морального поражения. Многие царские офицеры, которые готовы были идти в Красную армию, чтобы воевать с Германией, после этого разворачивались и уходили. Официально Красная армия была создана 15 января, когда был подписан указ Ленина. И так как она создавалась для борьбы с немцами, туда шли многие. А после Брестского мира они поняли, что их предали. Это был величайший позор.

- Пришедшим к власти на волне антивоенной кампании большевикам нужно было любой ценой решать проблему наступающих немецких войску. Для России этот мир стал катастрофой, но кроме Германии хоть кто-то воспринял Брестский мир, как удачу?

- Конечно! Это была Украина. После Октябрьской революции большевики почти сразу вступили в переговоры с немцами, но вскоре в расклад неожиданно вмешалась третья сила -Центральная Рада Украинской народной республики. Она вдруг начала вести с Австро-Венгрией и Германией переговоры самостоятельно. И первой свою часть Брестского мира подписала именно Украина. Все нынешние разговоры, что после подписания этого мира большевиками на несчастную Украину вошли немецкие войска - полная ложь! Они вошли туда по договору, который был подписан именно украинцами.

- И это помогло нашим противникам продержаться в войне еще год.

- В Австро-Венгрии и Германии зимой 1917 был настоящий голод, и им этот договор был очень нужен. В обмен на военную помощь против Советов Украина обязалась поставить Центральным странам до 31 июля 1918 года миллион тонн зерна, 400 миллионов яиц, 50 тысяч тонн мяса рогатого скота, сало, сахар... Если бы не Украина, кризис добил бы их намного быстрее. В Германии зима 1917-го вошла в историю как "Брюквенная зима". В Австро-Венгрии уже шла всеобщая забастовка. И тут после ввода немецких войск на Украину им начинают поступать эшелоны с едой. Бедные малороссийские крестьяне уже тогда пахали день и ночь непонятно на кого - на какого-то европейского дядю, а их пугали, что сейчас придут русские и вообще все отнимут.

- То есть примерно как сейчас.

- В том-то все и дело. Использование третьей стороны, пугалка русскими - все то же самое. В том числе и для того, чтобы не возникало проблем с Украиной, чтобы снять вопрос этого национализма, было создано после установления советской власти по сути само государство Украина. Которого никогда не было. Малороссии отдали Новороссию - то есть Одессу, Херсон, Донбасс и прочее. Даже слово Новороссия после 1923 года было запрещено к употреблению. Вместо него можно было говорить либо Северное Причерноморье, либо Южная Украина.

Треть страны и два эшелона золота

- Что Россия обязывалась сделать по Бресткому миру?

- Первый и основной пункт - признать независимость Украины. От России отторгалась не только Украина, но и губернии в Привислии, Эстляндния, Курляндия, Лифляндия, Финлядния и прочее. Все это становилось германским протекторатом. На Кавказе Россия уступала Карскую и Батумскую области. Армия и флот по этому миру демобилизовывались. Теряли 780 тысяч квадратных километров, на которых находилось 56 миллионов человек - фактически треть населения Российской империи.

- Но ведь и это еще не все?

- Помимо утраты огромных территорий мы обязаны были выплачивать колоссальные деньги. В августе 1918 года в Берлине в строжайшей секретности были заключены дополнительные договоренности к Брестскому миру - русско-германские финансовые соглашения. От имени России его подписал полпред Адольф Йоффе. По нему Советская Россия обязывалась выплатить Германии в качестве компенсации ущерба и на расходы по содержанию российских военнопленных 6 миллиардов марок.

- Это много?

- Эта сумма нам сегодня, действительно, ничего не говорит. Бог его знает, что там эти марки из себя представляли. Но все становится понятно, когда узнаешь, что первая партия в сентябре была отправлена в Германию - это было два золотых эшелона, в которых были почти 94 тонны чистого золота. До следующей отправки дело не дошло, в ноябре в Германии произошла революция, немцы капитулировали, подписав с Англией и Францией Версальский договор. После того, как немцы признали поражение в Первой мировой войне, мы Брестский мир быстренько расторгли, но уже поезд ушел.

- Золотой поезд в том числе.

- Да, огромные деньги были выплачены, территории потеряны. Дело не ограничивалось одним только золотом. В этом Брестском мире был еще один хитрый момент: уже началась в России национализация всего и вся, но немцы выбили себе право - немецкие предприятия в Советской России национализации не подлежали. И тут же всякие дельцы стали входить с немцами в контакт, чтобы вывести последние деньги из страны, прикрываясь этой немецкой собственностью.

- А зачем вообще нужно было это платить в сентябре 1918-го, когда всем было понятно, что завтра-послезавтра Германия капитулирует?

- Есть две версии. Первая, что большевики реально боялись возобновления военных действий. Просто Красную армию никак не могли создать толком, воевала вместо нее Красная гвардия, а это далеко не одно и то же. Противопоставить немцам было просто нечего.

- А вторая, что это было одно из обязательств большевиков немцам за помощь в захвате власти?

- Большевики обещали прекратить войну, это правда. И Троцкий в Брест-Литовске обещал демобилизацию. Но немцы поняли, что раз эти идиоты распустили армию, то можно с них слупить еще и контрибуцию по полной программе. Самый кошмар был в том, что мы же были среди победителей в этой войне, а 3 марта оказались разом даже не среди проигравших, а...

- Оказались проигравшими проигравшим.

- Да, это просто абсурд полный! Ну представьте себе почти сто тонн золота! Два эшелона! Продажа страны произошла совершенно невероятная.

Украинский сепаратизм сорвал план Ленина

- Была ли у большевиков альтернатива - избежать таких потерь?

- Конечно, можно было, но немецкая армия наступала настолько стремительно, что они жутко боялись, что немцы завтра будут в Петрограде. Сами немцы в своих воспоминаниях пишут, что "более смешного и бессмысленного наступления они никогда не совершали". Они просто ехали кто на чем - кто на лошадях, кто на машинах, кто по железной дороге. А так называемые части Красной гвардии разбежались. Командарма Крыленко через несколько недель только нашли под Самарой, где они угнали цистерну спирта и там пили.

- Если бы не Брестский мир, немцы взяли бы Петроград?

- Конечно, взяли бы. До Петрограда им оставалось чуть больше ста километров и сопротивления никто не оказывал. И большевики и после подписания мира всерьез опасались, что немцы продолжат наступление на Петроград, возьмут его и все у них закончится. Именно поэтому столица переехала в Москву.

- Большевики же верили, что завтра в Германии произойдет революция и можно будет ничего не отдавать. Просчитались в сроках?

- Конечно, поэтому Ленин и требовал тянуть время. Пока шли переговоры, Ленин постоянно говорил Троцкому - "тяни, тяни как только можно!". Но в игру вмешалась украинская карта и сепаратный украинский мир. Этот проект "Украина", который Австро-Венгрия разрабатывала еще до войны, развалил позицию большевиков.

- То есть украинский сепаратизм успешно работал еще 100 лет назад?

- Да! Так он и создавался как удар поддых России. Причем даже его создатели не ожидали, что это настолько мощно сработает.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Армен ГАСПАРЯН, историк:

В стране, которая трещала по швам, другого варианта не существовало

- Если мы с вами встанем на место большевиков, то увидим: Брестский мир был необходим. Во-первых, у большевиков на то время не было никакой армии. Отряды Красной гвардии - это абсолютный сброд. Это осознали и сами большевики, они хотели защитить революцию. Им нужно было время, чтоб выстроить профессиональную армию. Во-вторых, страну колотило от серьезного политического кризиса, который длился весь 1917 год.

Большевики получают весь ворох проблем от прошлой власти, и на них наслаиваются их собственные ошибки. Никто из первых членов Совнаркома не имел представления об управлении страной. Они знали, в какой тюрьме уютнее сидеть, где жестче избивает надзиратель. Но управлять они не умели. В-третьих, страна, которая вчера была единой, начала трещать по швам. От Украины до Прибалтики - все под шумок начали разбегаться. Их нужно было собирать по новой.

Записал Роман ГОЛОВАНОВ.