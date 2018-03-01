2018-03-01T09:27:11+03:00
Звезды

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо сыграют главные роли в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

Картина выйдет на экраны в августе 2019 года
Николай ГЕРАСИМОВ
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ДиКаприо последние несколько лет не снимался нигде, взяв долгий отпуск после работы над «Выжившим»ДиКаприо последние несколько лет не снимался нигде, взяв долгий отпуск после работы над «Выжившим»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наконец-то стали известны подробности о новом, девятом по счету фильме Квентина Тарантино. Он будет называться «Однажды в Голливуде» (“Once Upon a Time in Hollywood”) - это отсылка к фильмам одного из кумиров Тарантино, режиссера Серджио Леоне, «Однажды на Диком Западе» и «Однажды в Америке».

«Действие разворачивается в 1969 году в Лос Анджелесе», - рассказывает сам Тарантино, - «когда в Голливуде была в самом разгаре эпоха хиппи. Два главных героя - Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), бывшая звезда телевизионного многосерийного вестерна, и Клифф Бут (Брэд Питт), который много лет был его персональным дублером, выполнявшим вместо него трюки. Оба пытаются найти место в изменившемся Голливуде, который больше не узнают. Но у Рика есть знаменитая соседка… Шэрон Тейт».

Напомним, Шэрон Тейт - актриса, супруга режиссера Романа Поланского, зверски убитая в 1969 году бандой сатанистов во главе с Чарльзом Мэнсоном. Ранее сообщалось, что именно эта банда будет в центре сюжета, но Тарантино эти слухи опроверг, сказав, что фильм будет посвящен в первую очередь эпохе конца 60-х как таковой.

«Я работал над этим сценарием пять лет», - продолжает Тарантино. - А в Лос-Анджелесе прожил большую часть своей жизни. И в 1969 году тоже там жил - мне тогда было семь лет. Я страстно хочу рассказать о том городе и о том Голливуде, которых больше нет».

Он добавляет, что будет очень рад вновь поработать с Питтом и ДиКаприо. (Первый снимался у него в фильме «Бесславные ублюдки», второй - в «Джанго освобожденном»; при этом ДиКаприо последние несколько лет не снимался нигде, взяв долгий отпуск после работы над «Выжившим», завершившейся еще в 2015-м).

Как сообщает сайт IndieWire, студия Sony Pictures намерена выпустить фильм 9 августа 2019 года, а съемки начнутся в июне 2018-го. (Это первый фильм Тарантино, снятый не на студии Miramax и не на студии The Weinstein Company - глава обеих компаний Харви Вайнштейн в результате сексуального скандала осенью прошлого года остался не у дел, и видимо, уже навсегда). Бюджет картины составит 100 миллионов долларов.

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