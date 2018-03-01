2018-03-01T11:18:10+03:00
Общество

Как я ходил на прессуху и попал в Зазеркалье

Корреспондент «КП» телеграфирует из бюджетного учреждения Москвы [стихи]
Павел КЛОКОВkp_ru_mskблогер, журналист
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Журналисту "КП" Павлу Клокову приснился странный сон о будущем страны.Журналисту "КП" Павлу Клокову приснился странный сон о будущем страны.Фото: REUTERS
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Я проглотил четыре мухи...

Включил привычно диктофон и, зазевавшись, на прессухе увидел очень странный сон (и это утром, вот каналья!).

Короче! Вижу надпись «вход» - и попадаю в Зазеркалье, в котором все наоборот. Фейсбук, как дитятко, невинен. Бомжи на лавках пьют абсент. В столице лето. И Грудинин наш новый (пятый) президент. На МКАДе больше нет заторов. И с экологией ништяк. И вместе с Басковым Киркоров поют по Первому блатняк. Мигалок нет у депутатов. И (о, Морфей! перепроверь!) - я это видел - Петр Шкуматов в пресс-службе мэрии теперь...

Смешалось все, как у Толстого.

Никто не ссыт в чужой подъезд. Менты не смотрят так сурово и на парковках куча мест. А это кто? (Смешная сценка!..). О сталинизме лопоча, Сванидзе за́ руку Шевченко берет и рубит ча-ча-ча...

Азартно, пылко и задорно с нагайкой, словно атаман, играет роль в российском порно сам Онотоле Вассерман...

В казенном и смешном халате, отдавшись долгу и труду, Собчак отныне воспитатель не в «Доме-2», а в детсаду. Поклонской дали бахнуть виски. Малахов выпил валидол. Мутко нашел словарь английский. Милонов ухо проколол. А Джигурда в манто из меха купил на «Киевской» псалтырь и вместе с Паниным уехал в Казанский женский монастырь...

Зашел в «Пятерочку» Усманов. Спустился Прохоров в метро. А Жириновский и Зюганов вступили, наконец, в ЕдРо. Леонтьев выступил без перьев. Проткнула попу Кардашьян (и взмыла шариком...) А Зверев ушел охранником в «Ашан»...

В Канаде переждав шумиху, с российским флагом без портков бежал втихую в Балаши́ху на ПМЖ Серебряков.

Короче, трэш и веселуха.

...Но тут коллега крикнул мне о том, что кончилась прессуха, по-братски хлопнув по спине.

Мы вместе вышли. Закурили, смотря, как чистит снег таджик и жгут бензин автомобили, завязнув намертво в час пик...

И прилипала грязь к лопате...

И ветру кто-то крикнул фас...

И лишь Грудинин на плакате смотрел с улыбкою на нас.

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