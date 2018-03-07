Ученые вычислили, сколько проживут образованные россияне, а сколько – неучи

СЕГОДНЯ 12:46 2018-03-07T13:50:36+03:00

Разница в ожидаемой продолжительности жизни между обладателями высшего и среднего образования - 17,5 лет у мужчин и 14,5 лет у женщин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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То, что окончившие университет живут дольше тех, кто даже в школе не доучился, – известно давно. Из заграничных исследований. Западные ученые даже высчитали примерную продолжительность жизни людей с высшим образованием и без такового.

Но вот в России такие исследования долго не удавалось провести - не было данных. Дело в том, что информация об уровне образования умерших с 1998 по 2011 году не собиралась. Лишь недавно государственные органы статистики стали интересоваться социальным статусом и уровнем образования тех, на кого выписано свидетельство о смерти. Но и тут до сих пор царит неразбериха. Даже сейчас существует огромное количество свидетельств о смерти, которые оформлены без указания всех данных, которые запрашивает Росстат.

Или вот проблема: людей, окончивших семь классов в 1940-х годах, сегодня относят к категории «без образования» или «образование ниже среднего». А ведь в тот период система образования была совершенно иная, а значит правильнее таких людей относить к тем, у кого среднее образование есть.

Мало того, информация, сообщаемая родственниками умершего, зачастую преувеличена: «Ну пусть дядя Коля будет профессором – покойнику будет приятно!» Американцы в свое время столкнулись с подобной проблемой – оказалось, что информация об уровне образования, которую человек сам сообщает (например, во время переписи) и данные, которые указывают о нём же его родственники, не совпадают в каждом втором случае.

- Исследование опиралось на данные Росстата об умерших за 2015 год и данных микро-переписи населения (она проходит по некоторым регионам между проведением основной переписи - Ред.). Были выделены три группы – люди с образованием ниже среднего, со средним образованием и с высшим. Всего проанализированы данные на 2,2 млн. человек. Выбрана была и четкая возрастная граница - 30 лет. Именно к этому возрасту люди обычно заканчивают процесс образования и переходят к активной экономической деятельности, - объясняет руководитель исследования, научный сотрудник Центра демографических исследований НИУ ВШЭ, кандидат наук Анастасия Пьянкова. – Таким образом, ученые высчитали ожидаемую продолжительность жизни сегодняшних 30-летних россиян в зависимости от их уровня образования.

Учиться, учиться и учиться! – лозунг геронтологов

В результате выяснилось, что в среднем сегодняшний 30-летний мужчина сможет прожить еще 38 лет, а женщина - 48.

Но 30-летние мужчины с высшим образованием, скорее всего, проживут еще 48 лет, а женщины - 56! Разница в ожидаемой продолжительности жизни между теми, у кого высшее образование (да еще, возможно, и магистратура в кармане) и теми, кто с трудом дотянул до окончания 11 класса, - 17,5 лет, а между женщинами – 14,5 лет.

Странно на первый взгляд: почему у мужчин разница больше, чем на 17 лет, а у женщин – на 3 года меньше?

- Думаю, несмотря на уровень образования, женщины все же менее склонны к рискованному поведению, - объясняет Анастасия. – А вот мужчины менее внимательно относятся к своему здоровью и чаще бывают жертвами внешних угроз, например, погибают в ДТП.

Интересно, что чем выше образование, тем различия в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами меньше. Это значит, что высокообразованные мужчины и женщины больше похожи в своих привычках и образах жизни друг на друга, чем менее образованные представители обоих полов.

А как было раньше

Дополнительно исследователи сравнили полученные цифры с показателями конца 80-х и 90-х годов. Выяснилось, что как для женщин, так и для мужчин со средним и ниже среднего уровнем образования продолжительность жизни уменьшилась. Например, в 1989 году 30-летний мужчина без высшего образования мог прожить в среднем еще 35 лет, а для 2015 года эта цифра уменьшилась до 29.

- Во-первых, в советское время в период антиалкогольной кампании был достигнут самый высокий уровень продолжительности жизни, к которому мы только недавно вернулись, - говорит исследователь. - А, во-вторых, структура образования тогда была другой. То есть люди с низким образованием 30 лет назад все-таки заметно отличались от малообразованных людей сегодня.

Причины долголетия

Конечно же, диплом о высшем образовании, не означает автоматически, что человеку гарантирована длинная жизнь. Исследователи подчеркивают: менее образованные граждане чаще страдают от инфекционных заболеваний, болезней дыхательных органов и органов пищеварения. Почему? Да потому что меньше занимаются своим здоровьем.

При этом образ жизни и условия труда людей с высшим образованием кардинально отличаются от тех, с которыми сталкиваются менее образованные сограждане.

Менее образованные граждане чаще болеют и в целом меньше занимаются своим здоровьем.Фото: Олег УКЛАДОВ

А как у них?

Результаты российского исследования сложно сопоставить с показателями аналогичных исследований в европейских странах. Ученые используют различные типы данных и способы их оценки. Однако Пьянкова утверждает, что можно сопоставить общие тенденции развития:

- Принципиальное различие между нами и Европой в том, что у них растет продолжительность жизни как высокообразованных, так и низкообразованных людей, хотя разрыв все равно есть. А у нас же продолжительность жизни высокообразованных людей растет, а малообразованных падает.

Дело в том, что у нас количество людей с высоким образованием стремительно растет. А группа тех, кто не может похвастаться обширными знаниями, остается практически постоянной и обладает устойчивыми привычками, которые способствуют ранней смертности.